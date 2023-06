Südkoreas grausame Seite

Von: Felix Lill

Teilen

Ein Geflüchteter in einer Obdachlosen-Unterkunft in Südkorea. © privat

Geflüchtete haben es in dem ostasiatischen Land schwer. Es gewährt kaum Asyl und agiert gegenüber Schutzsuchenden auf zutiefst unmenschliche Weise.

Kaum ein Land hat über die vergangenen Jahre so erfolgreich sein Ansehen in der Welt poliert wie Südkorea. Aber die führende Technik- und Popkulturnation schert sich beeindruckend wenig um die Welt, wenn es um den Umgang mit Geflüchteten geht. Kaum eine Demokratie scheint hier rücksichtsloser.

Fathi Okil dachte, in Südkorea sei er sicher. „Ich war vorher mal ins Land gereist und war begeistert“, erinnert sich der Ägypter. Da waren die freundlichen Menschen, das geschmeidige öffentliche Transportsystem und die Möglichkeit zu günstigem, aber gutem Essen. Auch der hohe Grad an Digitalisierung beeindruckte ihn. In diesem Land, dachte sich der heute 52-Jährige, würde er sicherlich schnell einen Aufenthaltstitel erhalten. So machte sich Fathi Okil im Jahr 2014, als er in seinem Heimatland aus dem Gefängnis freikam, auf den Weg.

Mittlerweile ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Aber angekommen in Südkorea ist Fathi Okil, der in Ägypten nach dem Militärputsch in Haft genommen worden war, noch immer nicht. Zwar hat er rund 5000 Euro für die Reise bezahlt und befindet sich auch auf südkoreanischem Boden. „Aber statt ein neues Leben anfangen zu können“, sagt Okil, „bin ich hier dazu gebracht worden, das Leben zu hassen.“ Seine Anträge, Asyl zu erhalten, sind von koreanischen Behörden immer wieder abgelehnt worden. Nun steht seine Abschiebung bevor. Fathi Okil ist quasi ein Flüchtling, der keiner sein darf.

In Südkorea ist er damit nicht der Einzige. Das Land zeichnet sich nicht nur durch das aus, womit es seit Jahren erfolgreich wirbt, um das nationale Ansehen zu fördern: Flatscreens und Smartphones oder einige der beliebtesten Popgruppen, TV-Serien und Filme. Auch wenn es um den Umgang mit Geflüchteten geht, hebt sich Südkorea ab: Als Land der Verschlossenheit und bisweilen Grausamkeit.

Im vergangenen Jahrzehnt lag die Annahmequote von Asylanträgen in Südkorea bei durchschnittlich 1,3 Prozent. Kein Land der G20, nicht einmal das ähnlich verschlossene Japan, hat einen derart geringen Wert vorzuweisen. Und dies liegt kaum daran, dass die absolute Zahl der Anträge sehr hoch wäre: Im Jahr 2022 stellten sich 11 538 Personen bei den Behörden vor. Die Zahl der Anerkennungen liegt bei ungefähr 100 Personen.

Theoretisch dürfte das nicht so sein. Wie in der internationalen Gemeinschaft üblich hat auch Südkorea die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterschrieben, die jeder Person Schutz zusichert, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann.“ Diese Worte aus Artikel 1a der Konvention sind deutlich.

In Südkorea helfen sie– statistisch – trotzdem fast nie. Als Fathi Okil zum ersten Mal seine Unterlagen präsentierte, hieß es, sie reichten nicht aus, um seine Darstellungen zu beweisen. „Ich bin Mitglied der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die nach der Revolution die Wahl gewann“, erklärt er in einem Online-Interview. „Als sich dann General al-Sisi an die Macht putschte, wurden viele Personen aus meiner Partei festgenommen, darunter auch ich.“ Aber die Behörden, so berichtet Okil, hätten ihm unterstellt, seine Unterlagen seien gefälscht.

Als Okil im Frühjahr in einen mehr als 50-tägigen Hungerstreik trat, mit dem er gegen die Behandlung von Flüchtlingen protestieren wollte, haben die Zuständigen das ignoriert. „Sie haben mir nicht einmal erlaubt, die Toiletten der Behörde zu benutzen.“ Seit einigen Tagen liegt Okil, der weder arbeiten darf noch finanzielle Unterstützung erhält, wegen wiederholter Schwächeanfälle im Krankenhaus. „Südkorea behandelt Flüchtlinge schlechter als Tiere“, sagt er.

Er ist nicht der Erste, der solche Vorwürfe erhebt. Im Jahr 2018, als rund 500 Flüchtlinge aus dem Jemen auf die südliche Ferieninsel Jeju kamen, geriet das Land in Krisenmodus. Eine harsche Debatte wurde darüber geführt, ob man diese Menschen aufnehmen wolle. Nur zwei erhielten Asyl. Noch drei Jahre später regte sich Lee Jun-seok, damals Vorsitzender der nun regierenden People Power Party, über die Schutzsuchenden auf. Andeutend, dass es sich kaum um echte Flüchtlinge handeln konnte, sagte Lee in einem Interview: „Wir sollten uns vorsichtig fragen: Warum wollten sie nach Korea?“

Entsprechend handeln die Behörden. „Die Verhaltensmuster verletzen die Genfer Konvention“, urteilt Il Lee, ein Menschenrechtsanwalt aus Seoul „Die Immigrationsbehörden verlangen von den Flüchtlingen zu viele Beweise über jedes Detail, um dann sagen zu können, die Evidenz sei zu schwach.“ Die Verfahren sähen eher wie eiliges Aussortieren aus. „Immigration sehen sie als etwas an, das die koreanische Gesellschaft gefährdet“, sagt der Anwalt.