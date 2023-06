Südafrikas Putin-Dilemma

Von: Johannes Dieterich

Klare Botschaft für Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa. afp © AFP

Als Ausrichter des Brics-Gipfels muss sich Pretoria zu Russlands Präsidenten und der Anklage gegen ihn verhalten.

Südafrikas Austragung des diesjährigen Gipfeltreffens der Brics-Staaten Ende August in Johannesburg droht, verhagelt zu werden – aber offiziell will darüber niemand sprechen. Bei der Vorbereitung des Jahrestreffens von Brasilien, Russland, Indien China und eben Südafrika war in den vergangenen zwei Tagen in Kapstadt viel von der weiten Welt und den von den USA drohenden Gefahren die Rede: Doch über den Elefanten im Raum, Wladimir Putin, verloren die Brics-Außenminister:innen kein Wort.

Dabei könnte der russische Präsident den südafrikanischen Gastgebern einen Strich durch die Rechnung machen – oder vielmehr der Internationale Strafgerichtshof in den Haag. Wegen der Zwangsdeportation ukrainischer Kinder aus dem Donbass wurde dort im März Anklage gegen Putin erhoben. Weil Südafrika die dem Strafgerichtshof zugrunde liegenden Römischen Verträge unterzeichnet hatte, müsste das kleinste Brics-Mitglied den Präsidenten bei Ankunft in Johannesburg verhaften – eine fast undenkbare Vorstellung.

Hinter den Kulissen sucht Pretoria hektisch nach Möglichkeiten, den Skandal zu vermeiden: Den Gefallen, seine Teilnahme abzusagen, will Putin seinen südafrikanischen Freunden nicht tun. Auch die Art und Weise, wie Südafrikas Regierung vor acht Jahren in einem ähnlichen Fall mit dem sudanesischen Präsidenten verfuhr, kommt nicht infrage: Der ebenfalls wegen Kriegsverbrechen angeklagte Omar al-Baschir wurde in einer Nacht- und Nebelaktion von seinem südafrikanischen Amtskollegen Jacob Zuma aus dem Land geschleust, nachdem ein Gericht seine Verhaftung angeordnet hatte. Ein für alle peinlicher Vorgang.

Keine guten Lösungen

Zumas Nachfolger Cyril Ramaphosa sucht nach einer Lösung. Eine zwischenzeitlich erwogene – dem Strafgerichtshof kurzerhand den Rücken zuzuwenden – wurde kurz später ausgeschlossen. Das förmliche Ausscheren aus der von Regierungen auf dem Kontinent wegen angeblicher antiafrikanischer Tendenzen kritisierten Strafbehörde hätte auch weit mehr Zeit als bis August in Anspruch genommen.

Bleiben nur zwei Optionen: Entweder findet der Gipfel virtuell oder in einem anderen Land statt. Für letzteres bietet sich China an: Ob es tatsächlich dazu kommt, wurde beim Außenministertreffen in Kapstadt angeblich nicht besprochen.

Viel Raum nahm dagegen, wenngleich nicht beim Namen genannt, das behauptete Streben der USA nach Hegemonie ein, zu dem die Brics-Gründung vor 15 Jahren ein Gegengewicht sein sollte. Die fünf Staaten vertreten mit 3,2 Milliarden Menschen fast die Hälfte der Erdbevölkerung und haben sich eine „multipolare Welt“ unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des „Globalen Südens“ zum Ziel gesetzt. Ohne auch das beim Namen zu nennen, versteht sich Brics als südliches Gegengewicht zu den nördlichen G-7. Dass die Brics tatsächlich von China dominiert werden könnten, auch darüber wird im Bündnis höchstens hinter vorgehaltener Hand geredet.

War Brics zur Gründung noch ein eher disparater Staaten-Club, so rückten die Partner vor allem angesichts des Ukraine-Kriegs sehr viel enger zusammen. Sie sehen den Auslöser des Waffengangs weniger in Putins zügellosem Machtanspruch als in der Nato-Osterweiterung.

Als Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor am Tag des Überfalls auf die Ukraine den sofortigen Rückzug der russischen Armee forderte, wurde sie von ihrem Boss Ramaphosa harsch zurückgepfiffen: Von ihm war bislang kein kritisches Wort gegenüber Moskau zu hören.

Südafrika gegen Sanktionen

Dafür pflegt Pretoria gemeinsam mit den Brics-Partnern die von der US-Regierung über Russland verhängten Sanktionen zu geißeln – Sanktionen, wie sie der ANC von Washington gegen das Apartheidregime forderte. Auch um dem Boykott Russlands den Biss zu nehmen, diskutieren die Brics derzeit eine eigene Währung. Sie könnte der zunehmend kritisierten globalen Vorherrschaft des US-Dollar entgegentreten.

Und offensichtlich nimmt die Anziehungskraft von Brics stark zu: Mehr als ein Dutzend Staaten bemühen sich um eine Aufnahme – darunter der Iran und Venezuela, aber auch Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate und die Demokratische Republik Kongo. Die Öffnung von Brics müsse vorsichtig vorbereitet werden, dämpfte Südafrikas Außenministerin Pandor die Erwartungen: Die Aufteilung der Welt in zwei Blöcke geht trotzdem weiter.