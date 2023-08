Parteichef in Südafrika ruft zum Mord an Buren auf – und erklärt: „Wir sind Putin“

Von: Christian Stör

EFF-Parteichef Julius Malema (winkend) sorgte mit einer Rede im Fußballstadion für Aufregung in Südafrika. © GUILLEM SARTORIO/afp

In Südafrika sorgt ein Politiker mit einer Rede im Fußballstadion für Wirbel. Er agitiert gegen Weiße - und fordert Solidarität mit Wladimir Putin.

Johannesburg – Die Aussage war eindeutig. „Schießt, um zu töten!“, rief Julius Malema vor knapp 100.000 Menschen im Fußballstadion und formte dazu mit seinem Mund die entsprechenden Schussgeräusche. Und die Masse stimmte mit ein und sang gemeinsam mit dem Vorsitzenden der zweitgrößten Oppositionspartei „Economic Freedom Fighters“ (EFF) das Lied: „Kill the farmer, kill the Boer!“ (Tötet den weißen Bauern, tötet den Buren!). Der Aufruf verhallte nicht ungehört.

Nach der Feier zum zehnten Jahrestag der EFF-Gründung will Südafrikas gemäßigte Opposition die Botschaften der Linksradikalen jedenfalls nicht länger hinnehmen. „Ein Parlamentsabgeordneter, der die Ermordung eines gesamten Teils der Gesellschaft fordert, ist doch nicht normal“, sagte Oppositionsführer John Steenhuisen von der „Democratic Alliance“ (DA). „Wir werden Julius Malemas Faschismus frontal entgegentreten.“

„Kill the Boer“ laut Gericht in Südafrika keine Volksverhetzung

In Südafrika hat sich Malema bereits wiederholt für seine Äußerungen gegen die weiße Minderheit verantworten müssen. Südafrikas „Gerichtshof für Gleichstellung“ urteilte im Jahr 2022, dass es sich bei „Kill the Boer“ nicht um Volksverhetzung handele. EFF-Sprecher Sinawo Tambo betonte, es sei ein „Befreiungslied, um an die Geschichte von Südafrikas Kampf gegen Kolonialismus und Apartheid zu erinnern“.

Steenhuisen wirft Malema dagegen rassistische Hetze vor. Mit Nelson Mandela hätten die Südafrikaner vor knapp 30 Jahren Versöhnung gewählt und so einen Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen verhindert. „Doch am vergangenen Wochenende erlebten wir die Rückkehr eines Dämons, den wir glaubten, 1994 begraben zu haben“, so Steenhuisen. Er kündigte an, vor dem UN-Menschenrechtsrat gegen Malema zu klagen. Der zeigte sich wenig beeindruckt und sagte bloß: „Versuch’s doch, kleiner Junge.“

Julius Sello „Juju“ Malema Geboren 3. März 1981 Geburtsort Seshego, Polokwane, Südafrika Partei Economic Freedom Fighters Ehepartnerin Mantwa Matlala (verh. 2014)

Malema fordert Solidarität mit Putin vor Gipfel in Südafrika

Nicht nur die Buren waren für Malema am Wochenende ein Thema. Gleichzeitig rief er dazu auf, den bevorstehenden Brics-Gipfel in Johannesburg zu boykottieren. Das Treffen der Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wird von der Absage des russischen Präsidenten Wladimir Putin überschattet.

Grund ist der internationale Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten. Südafrika wäre als Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag verpflichtet, Putin festzunehmen. Russland hatte allerdings Südafrika nach Angaben von dessen Präsident Cyril Ramaphosa gewarnt, dass dies einer „Kriegserklärung“ gleichkomme.

Malema wandte sich in seiner Rede direkt an Wladimir Putin: „Es sind nicht wir Südafrikaner, die es ablehnen, dass du ins Land kommst. Es ist Ramaphosa! Der Feigling Ramaphosa!“ Dann machte Malema klar, wie eng das Verhältnis zwischen der EFF und dem russischen Präsidenten sei: „Wir sind Putin und Putin sind wir, und wir werden niemals den Imperialismus gegen Präsident Putin unterstützen.“ (cs)