14 Menschen in Bar in Soweto erschossen

In Soweto nahe der Hauptstadt Johannesburg gab es in der Nacht eine Schießerei, bei der 14 Menschen starben. (Archivbild)

South Western Township

Von Vincent Büssow schließen

Nahe Johannesburg werden 14 in einer Bar erschossen. In Südafrika nehmen Morde und Gewalt drastisch zu.

Johannesburg – In einer Kneipe im südafrikanischen Soweto sind in der Nacht zu Sonntag mindestens 14 Menschen erschossen worden. Die Gewalttat in dem Vorort von Johannesburg habe sich in der Nacht zum Sonntag (10. Juli) ereignet, teilte Elias Mawela von der Polizei in Südafrika mit. Die Beamten hätten am Tatort zwölf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Januar bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet - gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Kriminalität in Südafrika: 14 Menschen nahe Johannesburg erschossen

Der Name des Ortes Soweto steht für South Western Townships. Derartige Wohnsiedlungen zeichnen sich oft durch Überbevölkerung und eine Mischung aus festen Gebäuden und Baracken aus. Auch werden die Ortschaften mit einer hohen Kriminalität verbunden, wobei sich die Situation in den vergangenen Jahren teilweise gebessert hat.

Auch an anderer Stelle hat das Land mit Kriminalität zu kämpfen: Nach einem Feuer im Parlament von Südafrika mangelt es nicht an Schuldzuweisungen. (Vincent Büssow)