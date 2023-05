Inmitten des Bürgerkrieges: Russische Wagner-Gruppe lieferte wohl Raketen in den Sudan

Von: Kathrin Reikowski

Rauch steigt hinter Gebäuden auf: Konflikt im Sudan zwischen dem Militär und einer rivalisierenden paramilitärischen Kraft. (Anfang Mai 2023) © Marwan Ali/dpa

Die USA werfen Russlands Wagner-Gruppe vor, Raketen in den Sudan geliefert zu haben. Aktivisten in Deutschland machen noch einen weiteren Vorwurf.

Khartum – Es ist ein zerbrechlicher Waffenstillstand, der momentan den Sudan zusammenhält. Laut internationalen Medien wie allafrica.com sollen die Kämpfe zwischen den beiden Generälen nicht überall ruhen, aber Hilfsorganisationen soweit möglich Menschen mit Nahrung sowie medizinisch versorgen. In diese Situation fällt ein Vorwurf aus den USA: Wie der Nachrichtensender Al-Jazeera berichtet, soll die Wagner-Gruppe von Russlands Jewgeni Prigoschin den Sudan mit Raketen beliefert haben.

„Je länger sich der Krieg hinzieht, desto größer ist die Gefahr, dass weitere Akteure in diesen Konflikt hineingezogen werden: Andere einheimische bewaffnete Gruppen, Zivilisten, die keine andere Möglichkeit mehr sehen, ihre Gemeinden zu verteidigen, und regionale Akteure, die ihre eigenen Interessen verfolgen“, analysiert die britische Zeitung The Guardian. „Die intensive Gewalt könnte zu einem umfassenden Bürgerkrieg eskalieren, der von externen Mächten angeheizt wird - und dann noch schwieriger zu lösen ist“. Vier Szenarien stehen für den Ausgang des Sudan-Kriegs im Raum.

Sudan: US-Außenminister Blinken besorgt über Beteiligung der Wagner-Gruppe

Schon vergangenen Monat hatte demnach US-Außenminister Antony Blinken seine Besorgnis über die Aussicht auf Wagners Engagement im Sudan geäußert, und gesagt, die Gruppe bringe „einfach mehr Tod und Zerstörung“ mit sich. „Es ist sehr wichtig, dass wir kein weiteres Engagement im Sudan sehen. Und ich weiß, dass eine Reihe von Ländern über diese Aussicht sehr besorgt sind“, sagte er damals.

Nun wollen die USA Beweise dafür haben, dass die Wagner-Gruppe Raketen an eine der am Sudan-Konflikt beteiligten Parteien geliefert habe. Die RSF (Rapid Support Forces) sollen Waffen von der Wagner-Gruppe erhalten haben. In einem Pressebericht des US-Finanzministeriums heißt es: „ Zuletzt hat die Wagner-Gruppe im Sudan die schnellen Unterstützungskräfte des Sudan mit Boden-Luft-Raketen ausgestattet, um gegen die sudanesische Armee zu kämpfen, und so zu einem anhaltenden bewaffneten Konflikt beigetragen, der nur zu weiterem Chaos in der Region führt.“

US-Ministerium wirft Wagner-Gruppe Beteiligung am Konflikt im Sudan vor

In Deutschland haben Aktivisten aus der Bevölkerung Sudans sogar den Vorwurf geäußert, dass die Waffenlieferungen der Wagner-Gruppe zum Ausbruch des kriegerischen Konflikts beigetragen haben könnten. Gegenüber Pro Asyl sagte Mustafa Hussein: „Anfang April dieses Jahres hat die Miliz versucht, einen Flughafen zu besetzen und so eine Abmachung mit dem Militär gebrochen. Die Miliz brauchte den Flughafen, um enger mit der russischen paramilitärischen Wagner Söldner-Gruppe zusammenarbeiten zu können, auch für den Ein- und Ausflug von Waffen.“ Mit Miliz sind die Rapid Support Forces (RSF) gemeint.

„Das Militär forderte die Miliz auf, den Flughafen zu verlassen und drohte Waffengewalt an. So brach der jetzt sichtbare bewaffnete Konflikt aus. Es gibt natürlich verschiedene Versionen darüber, aber diese ist für uns Aktivist*innen die glaubwürdigste“, sagte Hussein. Er ist Aktivist bei der Bewegung „Sudan Uprising Germany“ und Mitglied im Flüchtlingsrat Brandenburg.

Die Vorwürfe gegen die Wagner-Gruppe aus den USA kommen im Zusammenhang mit Sanktionen: „Die Vereinigten Staaten haben zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen auf mehreren Kontinenten mit Sanktionen belegt, die die destabilisierenden Aktivitäten der Wagner-Gruppe unterstützen“, schreibt das Finanzministerium. Die Wagner-Gruppe habe sich in afrikanische Länder eingemischt und diese destabilisiert, weitreichende Menschenrechtsverletzungen begangen und sich natürliche Ressourcen angeeignet. (kat)