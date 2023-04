Krieg im Sudan: Deutschlands Rolle beim Kampf um die kostbaren Bodenschätze

Von: Momir Takac

Warum wird im Sudan wieder gekämpft? Worum geht es in dem Konflikt? Und wurden bereits alle Deutschen evakuiert? Antworten auf wichtige Fragen.

Khartum - Der Sudan hat seit Jahrzehnten immer wieder mit Bürgerkriegen zu kämpfen und ist nie wirklich zur Ruhe gekommen. Auch aufgrund von Dürren ist das afrikanische Land eines der ärmsten der Welt. Dabei ist der Sudan reich an Rohstoffen. Auch jetzt tobt wieder eine blutige Auseinandersetzung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen um das Land und um den Konflikt.

Welche Bodenschätze hat der Sudan - und welche Rolle spielt das im Konflikt?

Im Sudan wird gerade ein Machtkampf gewaltsam ausgetragen. De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen Mohammed „Hemeti“ Hamdan Daglo, dem Anführer der mächtigen paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), um die Vorherrschaft - und auch um Geld. Denn der Sudan hat wichtige Bodenschätze zu bieten. Neben viel Gold werden große Eisen-, Uran- und Gasvorkommen vermutet.

Daglo, der als einer der reichsten Männer Afrikas ist, hat mit seiner Miliz mehrere Goldminen unter Kontrolle. Das meiste des Edelmetalls wird außer Landes geschmuggelt, die Regierung in Khartum vermutet 80 Prozent. Der Sudan ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas.

Welchen Bezug hat Russland zum Sudan?

Ein Profiteur vom Goldschmuggel soll Russland sein. CNN berichtet, dass Gold im Wert von mehrere Milliarden Dollar in das Land wanderte, das einen Krieg gegen die Ukraine führt. „Wir wissen seit Langem, dass Russland die natürlichen Ressourcen des Sudan ausbeutet“, sagte ein ehemaliger US-Beamter, der mit der Angelegenheit vertraut ist, gegenüber CNN.

Im Mittelpunkt steht der Vertraute von Wladimir Putin, Jewgeni Prigoschin. Der Chef der Wagner-Gruppe soll Lizenzen zum Abbau von Gold erhalten haben, im Gegenzug soll er Daglos RSF Waffen und Raketen für dessen Kampf gegen al-Burhan liefern. Prigoschin bestritt, im Sudan mitzumischen und nannte die Vorwürfe eine „Provokation“. Putin soll gute Beziehungen sogar zu beiden Konfliktparteien unterhalten. Der Kremlchef plant seit Langem einen Marinestützpunkt in Port Sudan am Roten Meer.

Welche Rolle spielt Deutschland in dem Konflikt?

Deutschland engagiert sich im Sudan mit humanitärer Hilfe. Laut dem Auswärtigen Amt wird die „vermittelnde Rolle Deutschlands in den innersudanesischen Konflikten sowie das langjährige Engagement in Wissenschaft und Kultur“ sehr geschätzt. Nach dem Militärputsch vom 25. Oktober 2021 legte die Bundesregierung die bilateralen Beziehungen auf Eis.

Weil auch Berlin wie Experten befürchtet, dass der Sudan in einen neuen Bürgerkrieg versinken könnte, entschloss sich die Bundesregierung zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. An der größten Rettungsmission ihrer Geschichte sind mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligt, darunter Fallschirmjäger und Mitglieder des Kommando Spezialkräfte (KSK). Sie sollen mehr als 300 Deutsche aus dem Sudan ausfliegen.

Wie läuft die Evakuierung Deutscher aus dem Sudan ab?

Nachdem ein erster Versuch am Mittwoch wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Hauptstadt Khartum verschoben werden musste, glückte ein neuer Versuch am Sonntag. Inzwischen sind die ersten 101 Deutschen in Berlin gelandet.

Den gefährlichen Einsatz starten die Streitkräfte am Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen. Seit Tagen fliegen von dort A400M-Militärtransporter zu dem von der Bundeswehr genutzten Militärflughafen Al-Asrak in Jordanien und wieder zurück. Den Einsatz führt Generalmajor Dirk Faust, dem Befehlshaber der Division Schnelle Kräfte (DSK), die Koordination läuft über einen Krisenstab im Auswärtigen Amt.

Die Botschaft in Khartum und das Auswärtige Amt gab den betroffenen Deutschen im Vorfeld der Evakuierung Handlungshinweise in einem sogenannten Landsleutebrief, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Hingewiesen wurde auf Gefahren bei der Anfahrt zum Sammelpunkt, die eigenständig erfolgen müsse.

Sind jetzt alle Deutschen evakuiert?

„Die Lage ist weiterhin sehr volatil, Kampfhandlungen halten trotz angekündigter Waffenruhe an vielen Orten an. Wägen Sie daher immer das Risiko einer Bewegung von Ihrem aktuellen Standort sorgfältig ab und wählen Sie ggf. Ausweichrouten oder einen alternativen Konvoi“, wurde in dem Schreiben erklärt.

„Sie werden ggf. nicht alle Gegenstände mit an Bord des Evakuierungsflugzeuges mitnehmen können, die Sie bei sich haben. Haustiere können nicht befördert werden.“ Details zum Sammelpunkt blieben geheim. Wie tagesschau.de erfahren haben will, richtete die Bundeswehr in Abstimmung mit dem sudanesischen Militär nahe Khartum einen Landeplatz ein.

Ein Sprecher des Außenamts sagte am Montagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, dass rund 150 Deutsche ausgeflogen seien und die Evakuierungsaktion am Montag fortgesetzt werde. (mt)