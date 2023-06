Sudan: „Genozidvorwürfen nachgehen“

Von: Pitt von Bebenburg

Kai Ambos ist Professor für Straf- und Völkerrecht und Richter am Kosovo-Tribunal in Den Haag. uni göttingen © Uni Göttingen

Der Völkerrechtler Kai Ambos über den juristischen Umgang mit Völkermord.

Herr Ambos, was wird juristisch als Genozid betrachtet?

Die Genozidkonvention von 1948 schützt nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen vor ihrer Vernichtung, wobei es entscheidend darauf ankommt, dass der oder die Täter mit der Absicht handelt oder handeln, eine solche Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Deshalb spricht man von einem Absichtsdelikt. So kann etwa schon die Tötung von zwei Mitgliedern einer geschützten Gruppe einen Genozid darstellen, wenn der Täter nur mit der entsprechenden Absicht handelt, obwohl damit die Gruppe gar nicht in ihrer Existenz bedroht ist. Zugleich ist aber gerade dieses Absichtsmerkmal nur sehr schwer zu beweisen, weshalb es nur wenige Verurteilungen wegen Genozid gibt. Die hierzulande bekannteste dürfte die Verurteilung von Slobodan Miloševic, Radovan Karadžic und anderen Serbenführern wegen des Genozids an bosnischen Muslimen in Srebrenica durch das UN-Jugoslawientribunal sein.

Wie kann und muss die internationale Gemeinschaft reagieren, wenn sie Genozid feststellt?

Da es sich beim Genozid um ein zwingendes völkerrechtliches Verbot handelt, darf kein Staat in irgendeiner Weise daran mitwirken, ja müssen Staaten sogar Gegenmaßnahmen ergreifen. Deshalb wurde etwa der Internationale Strafgerichtshof im März 2005 vom UN-Sicherheitsrat damit beauftragt, den Genozidvorwürfen in Darfur, Sudan – damals war Omar Al-Baschir noch sudanesischer Präsident – nachzugehen. Auch könnten militärische Zwangsmaßnahmen ergriffen werden.

Wie sollte mit Hinweisen aus der sudanesischen Region Darfur umgegangen werden, dass dort ein Genozid stattfinde?

Diese Hinweise sollten ernst genommen werden. Sollten sie sich als zutreffend erweisen – was natürlich nur durch Untersuchungen vor Ort entschieden werden kann – sind die oben genannten Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Interview: Pitt von Bebenburg