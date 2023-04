Studie: Unzufrieden mit der Demokratie

Von: Pitt von Bebenburg

Verschwörungserzählungen finden zunehmend Akzeptanz. © Lino Mirgeler/dpa

Verschwörungserzählungen finden in Deutschland zunehmend Akzeptanz - das besagt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vom parlamentarischen System halten viele wenig.

Die parlamentarische Demokratie in Deutschland ist in Bedrängnis. Viele Menschen hielten eine direkte Demokratie oder Expertenregierungen für besser. Das ist ein zentrales Ergebnis der Demokratie-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Bonn, die am heutigen Mittwoch veröffentlicht wird und bereits am Dienstag der Presse vorgestellt wurde.

Aus ihr geht auch hervor, dass sich das Ansehen des bestehenden Regierungssystems seit der vorangegangenen Studie von 2019 leicht gebessert hat, nämlich um zwei Prozentpunkte. Nach wie vor ist aber eine Mehrheit, diesmal gut 51 Prozent der Befragten, nicht zufrieden mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie.

„Die Zufriedenheitswerte verharren auf einem niedrigen Niveau“, kommentierte der Leiter der Studie, Frank Decker von der Universität Bonn. Immerhin habe der Wert trotz der jüngsten Krisen – von der Corona-Pandemie bis zum russischen Krieg gegen die Ukraine – nicht zugenommen.

Schon in der Vorgängerstudie von 2019 hatten sich mehr Befragte für eine direkte Demokratie mit Volksabstimmungen ausgesprochen als für die repräsentative Demokratie. Jetzt ist die Zustimmung für ein drittes Modell gewachsen, das in der Studie als „expertokratisch“ bezeichnet wird – eine Herrschaft nicht gewählter Fachleute. Unter den Parteianhänger:innen seien es nur noch die der SPD, bei denen das repräsentative Demokratiemodell knapp vorn liege. Für die Studie hatte das Forschungsteam im Sommer 2022 mehr als 2500 Menschen per Telefon und online befragt.

Bestes Regierungsmodell. © FR

Besonders in Ostdeutschland schmilzt die Zustimmung zum parlamentarischen System dramatisch dahin. Die Unterschiede zwischen Ost und West haben weiter zugenommen. Im Westen ist der Studie zufolge ungefähr die Hälfte, im Osten nur noch ein Drittel der Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. Auch je nach sozialer Lage gibt es große Unterschiede. „Menschen, denen es ökonomisch schlechter geht, die niedrigere Bildungsabschlüsse haben oder sich der Unter- oder Arbeiterschicht zurechnen, sind deutlich unzufriedener“, konstatiert die Ebertstiftung.

Das Team ihrer Fachleute fordert Konsequenzen. „Mehr Verteilungsgerechtigkeit“ sei das „Gebot der Stunde“. Entsprechende Maßnahmen fänden breite Unterstützung, stellen sie fest – und empfehlen „eine stärkere Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen, die sozial verträgliche Ausgestaltung der Klimaschutzmaßnahmen, eine Regulierung der übermäßig gestiegenen Grund- und Bodenpreise und den Abbau der nach wie vor krassen Ungleichheit der Bildungschancen“.

Pessimistische Grundhaltung

Die Frage, ob es künftigen Generationen besser oder schlechter gehen werde als heute, wird deutlich negativer beantwortet als zuvor. Waren es 2019 knapp zwei Drittel, so blickten 2022 mehr als vier Fünftel pessimistisch in die Zukunft, heißt es in dem Bericht.

Viele Menschen geben zu erkennen, dass sie politische Prozesse nicht mehr durchblicken. Gleichzeitig finden Verschwörungserzählungen zunehmende Akzeptanz. So stimmt ein Viertel der Bevölkerung der Behauptung vom „Großen Austausch“ zu – einem in der rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Szene verbreiteten Narrativ, wonach es einen geheimen Plan gebe, die weiße Bevölkerung durch Einwanderung von Nichtweißen und Angehörigen des Islam zu ersetzen.

Auch die russische Kriegspropaganda, wonach der Angriff auf die Ukraine dem Sturz einer angeblich neonazistischen Regierung gelte, findet Gehör. „Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass diese Propaganda durchaus verfängt“, schreiben die Verfasser:innen. 30 Prozent der Befragten seien der Ansicht, „die westliche Welt habe sich gegen Russland und Putin verschworen, um die eigene Macht auszubauen“.

Sabine Fandrych, Vorstandsmitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, beklagte die verbreitete „Sehnsucht nach einfachen Antworten“, die als „Einfallstor für Populismus“ wirke. Die Antwort müsse neben verstärkter politischer Bildung in mehr Verteilungsgerechtigkeit liegen. „Der Handlungsbedarf ist groß“, konstatierte Fandrych.

Zu der Studie geht es über diesen Link.