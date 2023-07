„Angemessen und effektiv“: Ukraine setzt Russland mit Streumunition an der Front unter Druck

Von: Christian Stör

Teilen

Können noch nach Jahren töten: US-Streubomben in einem Museum in Vietnam. © Imago

Die von den USA gelieferte Streumunition ist in der Ukraine angekommen - und wirkt sich laut Weißem Haus dort auch schon auf das Frontgeschehen aus.

Kiew/Washington, D.C. – Monatelang versuchte die Ukraine ihre Verbündeten zur Lieferung von umstrittener Streumunition zu bewegen. Noch im Februar, als der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow auf der Münchner Sicherheitskonferenz darauf drängte, reagierten die Bündnispartner überaus zurückhaltend. Das lag vor allem daran, dass einige Nato-Staaten den Einsatz dieser gefährlichen Waffen per internationalem Abkommen geächtet haben.

Anfang Juli kam es dann aber plötzlich zur Kehrtwende. Die USA verkündeten, ab sofort Streumunition an die Ukraine zu liefern. „Wir werden die Ukraine in dieser Konfliktphase zu keinem Zeitpunkt schutzlos zurücklassen. Punkt“, sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, damals zur Begründung.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine setzt umstrittene Streumunition laut USA „effektiv“ ein

Inzwischen ist die Streumunition in der Ukraine angekommen – und wird nach US-Angaben bereits erfolgreich von den ukrainischen Truppen genutzt. „Sie setzen sie angemessen ein, sie setzen sie effektiv ein“, sagte John Kirby am Donnerstag (20. Juli). Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung fügte hinzu, dass der Einsatz sich bereits auf russische Verteidigungsstellungen und Offensivmanöver auswirke. Für weitere Details verwies Kirby an die Ukraine.

Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper verteilen. Oft sehen sie aus wie bunte Getränkedosen oder Tennisbälle. Streubomben werden entweder von einem Flugzeug abgeworfen oder vom Boden aus abgefeuert. Sie öffnen sich in der Luft und setzen ihre Mini-Sprengsätze auf einem Gebiet frei, das von der Größe her mehreren Fußballfeldern entspricht. Streubomben werden eingesetzt, um feindliche Bodenkräfte und Fahrzeuge großflächig anzugreifen, sie zurückzudrängen oder ihr Vorrücken zu verlangsamen oder zu stoppen.

Streumunition ist vor allem deshalb umstritten, weil ein erheblicher Teil davon nicht detoniert, sondern als Blindgänger im Boden verbleibt. Ähnlich wie Landminen werden sie jahrzehntelang zur Bedrohung, weil sie auch nach Kriegsende durch Erschütterung explodieren können. Oft trifft es Kinder, die Streubomben mit Spielzeug verwechseln können. Zu den Opfern gehören auch Bauern, die bei der Feldarbeit auf Blindgänger stoßen. Wenn Menschen überleben, erleiden sie oft Verstümmelungen, Verbrennungen und können erblinden. Mehr als 100 Staaten haben ihren Einsatz geächtet, darunter auch Deutschland. Die USA, die Ukraine und Russland gehören nicht dazu.

Wie kann die Munition der Ukraine bei der Gegenoffensive helfen?

Die Ukraine argumentiert, dass sie diese Waffen dringend zur Verteidigung gegen die russischen Streitkräfte und zur Befreiung besetzter Gebiete braucht. Vor Beginn der seit wenigen Wochen laufenden Gegenoffensive der Ukraine haben die russischen Truppen Verteidigungslinien mit kilometerlangen Gräben, Panzerfallen und Minen aufgebaut. Das Kalkül der US-Regierung ist, diese Linien nun mithilfe der Streumunition schwächen oder durchbrechen zu können. Aus dem Pentagon hieß es, man werde Geschosse wählen, bei denen es möglichst selten zu Blindgängern komme. So soll das Risiko minimiert werden.

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Marjinka im Osten des Landes ab. Inzwischen ist auch Streumunition im Einsatz. © LIBKOS/AP/dpa

Die Bereitstellung der umstrittenen Streumunition soll für die Ukraine der US-Regierung zufolge vor allem eine „Lücke“ füllen. Präsident Joe Biden hatte eingeräumt, dass die USA nur noch wenig andere Munition in ihren Beständen hätten und die Streumunition als eine Art Übergangslösung bezeichnet.

Viele Fachleute haben unterdessen darauf hingewiesen, dass auch die russische Seite schon seit längerem Streumunition einsetzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warf beispielsweise Russland vor, im März 2022 drei Wohngebiete in Charkiw mit Streumunition beschossen zu haben. Kremlchef Wladimir Putin leugnet dagegen den bisherigen Einsatz von Streumunition im Ukraine-Krieg und drohte unlängst mit dem Einsatz, sollte die Ukraine damit beginnen. (cs/dpa)