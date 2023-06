Streit über Corona-Politik: „Was haben Sie zu verbergen, Herr Johnson?“

Von: Sebastian Borger

Johnson spielt diese Woche den Unschuldigen. © dpa

Der Streit über vertrauliche Nachrichten Boris Johnsons zu Großbritanniens Corona-Politik wird vor Gericht ausgetragen. Viele Menschen fragen sich, warum die Regierung die Untersuchung weiter verzögert.

Was bedeutet „zweifelsfrei unerheblich“? Und können Textnachrichten eines amtierenden Regierungschefs auf Plattformen wie WhatsApp oder Signal jemals in diese Kategorie fallen? Diese Fragen muss demnächst der Londoner High Court beantworten. Die konservative Regierung von Rishi Sunak verweigert nämlich mit dem Hinweis auf die Privatsphäre von Sunaks Vorgänger Boris Johnson der unabhängigen Covid-Untersuchungskommission die Herausgabe solcher Kurznachrichten. Dabei gibt sich der Ex-Premier „völlig gelassen“ und bietet Untersuchungsführerin Heather Hallett seine umfassende Hilfe an.

Was anderswo parlamentarische Ausschüsse erledigen, ist in Großbritannien häufig unabhängigen Kommissionen unter der Leitung pensionierter Höchstrichterinnen oder Spitzenbeamter vorbehalten. Die Ex-Appellationsrichterin Hallett leitete bereits die Untersuchung der Bombenanschläge islamistischer Terroristen in London 2005. Kritiker:innen stoßen sich am langwierigen und kostspieligen Vorgehen vieler Untersuchungsgremien. Beispielsweise hat die Kommission zur Aufklärung der Umstände des katastrophalen Brands im Londoner Grenfell Tower im Juni 2017 bis heute kein Ergebnis vorgelegt. Baronin Hallett will bis 2026 öffentliche Anhörungen durchführen, ihr Schlussbericht dürfte also noch mindestens fünf Jahre auf sich warten lassen.

Kritik an Verzögerung durch Rishi Sunaks Regierung

Warum die Regierung die Sache nun weiter verzögern will, beschäftigte am Freitag viele Medien auf der Insel. „Was haben Sie zu verbergen, Herr Premierminister?“, fragte der „Independent“ an Sunaks Adresse gewandt. Das Magazin „Spectator“ sucht die Schuld eher bei Spitzenbeamt:innen wie dem Kabinettssekretär Simon Case. Denen sei womöglich peinlich, was die umfassende Veröffentlichung der WhatsApp-Nachrichten aus der Anfangsphase der Pandemie im Frühjahr 2020 zutage fördern würde.

Offenbar wollen Beamte und Ministerinnen einmal höchstrichterlich klären lassen, wie viel Offenheit ihnen auferlegt ist. Die Chance auf einen Sieg vor Gericht halten die meisten Fachleute für ebenso gering wie Wissenschafts-Staatssekretär George Freeman: „Die Gerichte werden wohl zugunsten von Baronin Hallett entscheiden.“ Das sei schon deshalb wahrscheinlich, glaubt der frühere Leiter der Rechtsabteilung im Kabinettsbüro, Jonathan Jones, weil Hallett ja keineswegs alle Kurznachrichten veröffentlichen will. Ihre Kommission beharrt lediglich darauf, man sei selbst dazu in der Lage zu beurteilen, welche Unterlage sich als „zweifelsfrei unerheblich“ (unambiguously irrelevant) herausstellt.

Boris Johnson: Werde alle Nachrichten ungeschwärzt übergeben

Johnson selbst spielte diese Woche den Unschuldigen: Er werde sämtliche verfügbare Kommunikation einschließlich seiner WhatsApp-Einlassungen ungeschwärzt übergeben. Wie häufig bei dem begnadeten Selbstdarsteller gab es freilich einen Pferdefuß: Die Offenheit des 58-Jährigen bezieht sich lediglich auf den Zeitraum nach dem April 2021, als die meisten hochumstrittenen Entscheidungen längst gefallen waren. Zuvor benutzte der damalige Premier nämlich ein Mobiltelefon, das er auf Anweisung der Geheimdienste stilllegen musste. Es sei „seither nicht wieder angestellt worden“, erläuterte der Politiker, der offenbar der Speicherung seiner Kurznachrichten auf einer Cloud nicht zugestimmt hatte.

Die Angehörigen der mehr als 226 000 britischen Covid-Toten finden die ganze Verzögerung jedenfalls ärgerlich. Sprecherin Rivka Gottlieb munkelt bereits, es gehe um Details, „die Rishi Sunaks Ansehen zerstören würden“.

Der damalige Finanzminister galt eher als Skeptiker der strikten Lockdown-Bestimmungen, die aus heutiger Sicht teilweise überzogen wirken. An vielen Entscheidungen war er aber wie die meisten seiner Kabinettskolleg:innen gar nicht beteiligt. Vielmehr rang Premier Johnson meist mit seinem Chefberater Dominic Cummings, den beiden Wissenschaftlern Patrick Vallance und Christopher Whitty und dem Gesundheitsminister Matthew Hancock um das beste Vorgehen gegen Sars-CoV-2.