Putins Militär wendet in Bachmut Strategie von Caesar und Napoleon an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Große Teile der Stadt Bachmut sind bei den Kämpfen zwischen Russland und der Ukraine bereits zerstört worden. © Yevhen Titov/dpa

Die Schlacht um Bachmut wird immer blutiger. Offenbar bedient sich Russland einer Taktik, die schon von Caesar und Napoleon angewendet wurde.

München – Die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin setzen im Ukraine-Krieg alles dran, die ostukrainische Stadt Bachmut im Oblast Donezk einzunehmen. Der Druck auf die ukrainischen Verteidiger wächst mit jedem neuen Tag. Das russische Militär greift dabei offenbar auf eine neue Taktik zurück, die schon von historischen Kaiser wie dem Roms Caesar und Frankreichs Napoleon Bonaparte angewendet worden war.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen hoffen auf Erfolg in Bachmut mit „Wendebewegung“

Laut den Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) geht es hier um die sogenannte „Wendebewegung“. Russische Truppen hätten sich nun einen positionellen Vorteil verschafft und könnten so die Taktik gegen bestimmte Gebiete in Bachmut anwenden, lautete die Einschätzung des ISW in einem Bericht vom vergangenen Samstag (4. März). Sie hätten es aber noch nicht geschafft, die ukrainischen Truppen zum Rückzug zu zwingen. Auch sei es unwahrscheinlich, dass sie die Stadt bald ganz umzingeln würden.

Unter Berufung auf russische Quellen betonte der ISW-Bericht, Putins Truppen hätten in den vergangenen Tagen Fortschritte im Nordosten und Osten der Stadt gemacht. Der russische Vorstoß laufe jedoch „langsam und schrittweise“ ab. Eine Einnahme der Stadt mit frontalen Angriffen scheint demnach nicht möglich zu sein. Vielmehr seien russische Einheiten aber zu kritischen Kommunikationsstraßen vorgerückt und bedrohten einen ukrainischen Rückzug mit einer „klassischen Wendebewegung“, warnt das ISW.

Julius Caesar wandte die Taktik schon im Jahre 52. v. Chr bei der Belagerung von Alesia an, in der sich eine von dem galllischen Häuptling Vercingetorix angeführte Armee verschanzt hatte. Frankreichs Kaiser Napoleon bediente sich im Jahre 1805 ebenfalls der Wendebewegung gegen die österreichisch-russische Koalitionsarmee.

Ukraine-Krieg: Schlacht mit „Wendebewegung“ in ostukrainischer Stadt Bachmut

Die US-Denkfabrik erklärt das Ziel der militärischen Taktik: „Den Feind dazu zwingen, vorbereitete Verteidigungspositionen zu verlassen.“ Somit wollen die Russen wohl hinter die starken Verteidigungslinien des ukrainischen Militärs gelangen und sie dazu zwingen, ihre aktuellen Positionen in der Stadt zu verlassen. Dies steht im Kontrast zum Ziel der Umzingelung, wo man den Feind schließlich ganz einsperren und vernichten will.

Seit mehreren Tagen erwägt die militärische Führung der Ukraine einen Rückzug. Dem ISW zufolge ist dies tatsächlich der wahrscheinlichere Ausgang. Allerdings mahnt die Denkfabrik auch, ukrainische Truppen würden es womöglich schaffen, ihre Positionen in der Stadt zu halten, sollten sie dies versuchen. Schließlich habe das russische Militär schwere Verluste bei dieser Schlacht erlitten.

Dennoch machen Putins Soldaten Fortschritte, wenn auch mühsam. Die ukrainischen Kommandeure befinden sich ISW-Experten zufolge nun in einer Art Dilemma: Sie könnten es zwar schaffen, russischen Angriffen ein Ende zu setzen, allerdings könnten sie auch den Zugang zu wichtigen Rückzugsrouten verlieren, sollten sie länger warten. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin äußerte sich indes zur aktuellen Lage im Krieg. (bb)