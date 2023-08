Russlands Luftabwehrsystem zerstört: Ukraine versetzt Putins Armee schweren Schlag

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der ukrainische Geheimdienst hat die Zerstörung eines russischen S-400-Luftabwehrsystems bekannt gegeben. © Screenshot/Telegram/@armyofukraine

Während die Ukraine die Krim immer öfter und stärker ins Visier nimmt, meldete Kiews Militärgeheimdienst nun die Zerstörung einer S-400-Luftabwehrbatterie.

Oleniwka/Krim – Das S-400-Luftabwehrsystem gilt als der Stolz der russischen Luftverteidigung und zählt zusammen mit den Pantsir-Batterien zu den fortschrittlichsten russischen Luftverteidigungssystemen. Kreml-Chef Wladimir Putins Armee steckt großes Vertrauen in diese Systeme. Nicht umsonst wird die Krim, die seit 2014 von Russland annektiert ist, besonders inmitten des Ukraine-Krieges von der S-400 geschützt.

Ukraine-Krieg: Russisches S-400-System auf der Krim zerstört

Doch so wie es aussieht, ist die S-400 von Russland nicht unbesiegbar. Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR meldete in einer neuen Mitteilung am Mittwoch (23. August) die Zerstörung eines S-400-Systems auf der Krim und veröffentlichte dazu ein Video des schweren Treffers gegen das russische Militär. „Am 23. August um 10 Uhr ereignete sich im Dorf Oleniwka am Kap Tarchankut auf der vorübergehend besetzten Halbinsel Krim eine Explosion, die das russische Lang- und Mittelstreckenluftabwehrsystem S-400-‘Triumph‘ zerstörte“, teilte der Geheimdienst auf seiner offiziellen Internetseite mit.

Bei der Explosion seien sowohl das System selbst, als auch die Raketen und das Personal des Systems „vollkommen zerstört“ worden, hieß es weiter. Der Geheimdienst sprach in der Mitteilung von einem „schmerzhaften Schlag“ gegen die russische Luftverteidigung. Schließlich gebe es nur eine begrenzte Anzahl an S-400-Systemen im russischen Inventar. Für die zukünftigen Entwicklungen auf der Halbinsel werde die Zerstörung des Systems eine „ernsthafte Auswirkung“ haben.

Der Geheimdienst vermied es in seiner Wortwahl, die Verantwortung für die Explosion zu übernehmen. Dies war etwa auch bei früheren Angriffen auf die von Russland nach der Annexion erbaute Krim-Brücke der Fall: Die Verantwortung wurde erst Wochen später offiziell übernommen. Auch hier dürfte die Ukraine so vorgehen.

Kiew meldet Zerstörung von Russlands S-400-System auf der Krim

Wie sich die Explosion ereignete oder welche Waffe dabei zum Einsatz kam, verriet die Erklärung des ukrainischen Geheimdienstes nicht. Der russische Militärblogger „Rybar“, der dem russischen Verteidigungsministerium nahestehen soll, tippte im Kurznachrichtendienst Telegram jedoch auf „Anti-Schiffs-Raketen“. Ihm zufolge wurden zunächst Drohnen gestartet, um das S-400-System zu verwirren. Danach wurden die Raketen abgefeuert, die das System zerstörten. Weitere Blogger sprachen von einer Attacke durch britische Storm-Shadow-Raketen.

Die S-400 ist jedoch nicht das einzige russische System, dass auf der Halbinsel Krim das Opfer eines Angriffs wurde. Ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf den Berater des Gouverneurs der Stadt Mariupol von der Zerstörung des russischen Küstenschutzsystems „Bastion“. Demnach wurden dabei auch russische „Onyx“-Raketen zerstört, die Moskau für Angriffe auf ukrainisches Territorium einsetze. (bb)