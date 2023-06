Nato-Überraschung: Offenbar Kehrtwende bei Stoltenbergs Zukunft

Von: Stephanie Munk

Lange suchte die Nato nach einem Stoltenberg-Nachfolger, doch jetzt kommt wohl alles anders. Grund scheint der Verlauf des Ukraine-Kriegs zu sein.

Brüssel – Geht Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär in die Verlängerung? Die Anzeichen dafür häuften sich in den vergangenen Tagen, jetzt scheint es tatsächlich beschlossen zu sein: Stoltenberg bleibt in einer Last-Minute-Entscheidung offenbar ein Jahr länger im Amt.

Über die Entscheidung, Stoltenberg vorläufig als Nato-Generalsekretär zu behalten, berichtet das Nachrichtenportal Euractiv und beruft sich dabei auf vier EU-Diplomaten, die dem Portal dies bestätigt haben sollen. Es sei wahrscheinlich, dass Stoltenberg bereits am Mittwoch (28. Juni) sein Amt um ein Jahr verlängern will, heißt es demnach.

Jens Stoltenberg scheint als Nato-Generalsekretär wegen des Ukraine-Kriegs derzeit unverzichtbar. © Remko de Waal/Imago

Nato-Staaten konnten sich offenbar nicht auf Stoltenberg-Nachfolger einigen

Offenbar wurde Stoltenberg zum Bleiben überredet, weil sich die Mitgliedstaaten auf keinen Nachfolger einigen konnten. 31 Staaten aus Nordamerika und Europa gehören dem westlichen Verteidigungsbündnis an. Mehrere Namen waren in den vergangenen Monaten im Gespräch.

Darunter war auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der allerdings nun ebenfalls indirekt bestätigte, dass Stoltenberg erst einmal im Amt bleiben werde: „Daraus wird nichts“, sagte der Brite de der Zeitschrift Economist zu seinen eigenen Nato-Ambitionen. Die USA hielten an Stoltenberg fest, der sich im Ukraine-Krieg große Verdienste erworben hat.

Stoltenberg selbst wollte eigentlich ab diesen Herbst Chef der norwegischen Zentralbank werden. Diesen Plan hatte er schon ein Jahr zuvor. Dann aber kam der Ukraine-Krieg und Stoltenberg blieb, um die Nato durch einen Wechsel an der Spitze nicht vor zu große Herausforderungen zu stellen. Der Ukraine-Krieg läuft immer noch unvermindert weiter. Und dies mag der Grund sein, warum die Nato nicht auf den besonnenen Norweger verzichten will.

Schleppende Gegenoffensive im Ukraine-Krieg zwingt Stoltenberg zum Bleiben

Die verzögerte Gegenoffensive der Ukraine sei jedenfalls mit ausschlaggebend bei der Entscheidung, an Stoltenberg festzuhalten, soll einer der Nato-Diplomaten berichtet haben. Der erhoffte Wendepunkt im Ukraine-Krieg sei bislang ausgeblieben. Ein Wechsel an der Nato-Spitze mitsamt komplizierten Personaldebatte scheine daher noch immer denkbar ungünstig. „Es ist nicht sicher, den Kapitän während eines Sturms zu wechseln“, wird ein hochrangiger Nato-Beamter zitiert.

Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) plädierte Mitte Juni beim Nato-Treffen für den Verbleib Stoltenbergs: Da sich keine Alternative zu Stoltenberg abzeichne, sei er „natürlich für eine Verlängerung, zumal ich die Zusammenarbeit schätze“, sagte er.

Stoltenberg im Ukraine-Krieg als Fels in der Brandung

Jens Stoltenberg führte die Nato bisher ruhig und sicher durch den Ukraine-Krieg. Pentagon-Chef Lloyd Austin bescheinigte ihm „beeindruckende Führungsstärke“ in unsicheren Zeiten. Stoltenberg hielt offenbar Polen davon ab, den Nato-Artikel 4 auszulösen, als eine russische Rakete auf polnischem Territorium landete. Beharrlich trommelt er bei den Mitgliedsstaaten dafür, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einzuhalten. Als eines seiner wichtigsten aktuellen Projekte gilt die Nato-Verstärkung in Osteuropa auf 300.000 Soldaten, bedingt durch den Ukraine-Krieg.

Klare Kante zeigte der 64-Jährige jetzt auch bei einem informellen Nato-Treffen in Den Haag. Angesichts des Wagner-Aufstands in Russland am Wochenende kündigte er dort an: „Absolut klar ist, dass wir eine klare Botschaft an Moskau und an Minsk geschickt haben, dass die Nato da ist, um jeden Verbündeten und jeden Zentimeter Nato-Territorium zu schützen.“ Allerdings unterlief ihm am Dienstag (26. Juni) auch ein böser Fehler, indem er vom „deutschen Regime“ sprach anstatt vom russischen.

Stoltenberg bleibt offenbar bis Juli 2024 Nato-Chef

Sein Mandat verlängern wird Stoltenberg offenbar bis zum Jubiläumsgipfel in Washington im Juli 2024, auf dem das Bündnis seinen 75. Gründungstag feiert. Trotz aller Vorzüge des erfahrenen Politikers scheint es auch Bedenken hinsichtlich seiner Pläne zu geben: „Es könnte als ein großes Demokratiedefizit angesehen werden, wenn es den Verbündeten nicht gelingt, einen neuen Kompromisskandidaten zu finden“, soll einer der Nato-Beamten zu Bedenken gegeben haben. (smu/AFP)