Stichwahl in der Türkei: Wann gibt es ein Ergebnis?

Von: Gregor-José Moser

Es war eine Schicksalswahl für die Türkei, die Stichwahl um die Präsidentschaft. Die ersten Ergebnisse werden noch für den Abend erwartet.

Ankara - Seit 20 Jahren ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei an der Macht. Von 2003 bis 2014 zunächst als Ministerpräsident, ab 2014 als Präsident des Landes - und zuletzt ausgestattet mit einer deutlich ausgebauten Machtfülle. Bislang hatte er von politischen Konkurrenten wenig zu befürchten, der Amtsinhaber saß fest im Sattel. Bei dieser Wahl, der ersten Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei, wackelte sein Stuhl jedoch so sehr wie noch nie.

Die letzten Umfragen deuteten nämlich auf ein relativ knappes Ergebnis hin - in den meisten lag Erdoğan jedoch um wenige Prozentpunkte vor seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der für ein Bündnis aus sechs Parteien ins Rennen gegangen ist. Im ersten Wahlgang hatte Erdoğan mit 49,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Kilicdaroglu folgte auf Platz zwei mit 44,9 Prozent, obwohl ihn Umfragen kurz vor der Wahl noch vor Erdoğan gesehen hatten.

Präsident Recep Tayyip Erdogan oder Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu - eine Stichwahl entscheidet, wer die Türkei die nächsten fünf Jahre als Präsident regieren wird. © Republican People‘s Party (CHP) Press Service/afp/Imago (Montage)

Stichwahl in der Türkei: Wann gibt es erste Ergebnisse?

Rund 61 Millionen Wahlberechtigte konnten am Sonntag (27. Mai) ab 9 Uhr morgens (Ortszeit 8 Uhr) ihre Stimme abgeben. Die Stimmabgabe dauerte bis 16 Uhr (Ortszeit 17 Uhr). Die Abstimmung wurde von internationalen Beobachtern der OSZE und des Europarats verfolgt. Teilergebnisse, die zunächst wenig Aussagekraft haben, werden noch am Abend erwartet. Bis das endgültige und vor allem offizielle Ergebnis vorliegt, könnte es hingegen bis Montag dauern.

Beim ersten Wahlgang war es bis 17 Uhr (Ortszeit 18 Uhr), also eine Stunde nach Ende der Stimmabgabe, verboten, Prognosen zur Wahl zu veröffentlichen. Ab dann durften Sender die Angaben der obersten Wahlbehörde YSK weitergegeben. Erst ab 20 Uhr (Ortszeit 21 Uhr) war es schließlich erlaubt, alle Ergebnisse zu veröffentlichen.

Bei Sieg Erdoğans - Machtausbau wird erwartet

Dass Erdoğan entgegen der letzten Vorwahlumfragen beim ersten Wahlgang so gut abgeschnitten hatte, kam für viele Fachleute überraschend. Nicht nur wegen der Umfragen selbst, sondern auch aus anderen Gründen galt der Präsident als angezählt. Vor allem wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land oder auch dem Krisenmanagement der Regierung nach dem Erdbeben im Frühling, das nur schleppend voranging.

Politikexperten, wie der Türkeiforscher Caner Aver, halten einen Sieg von Präsident Erdoğan für wahrscheinlich. Dass sein Gegenkandidat Kilicaroglu noch eine realistische Chance hat, glaube er nicht, sagte Aver der Katholischen Nachrichten-Agentur. Im Fall seines erneuten Siegs wird allgemein erwartet, dass Erdoğan seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft. 2018 hatte er in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt und nahezu die gesamte Macht in seine eigenen Hände gelegt..