„Gott sei dank“: Özil bekennt sich weiter als Erdogan-Fan

Von: Jens Kiffmeier

Ist ein Fan vom türkischen Präsidenten: Mesut Özil begrüßt Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto). © Uncredited/dpa

Mesut Özil steht weiter zu Erdogan. Der Fußballer postet erneut ein Foto bei Instagram - und zeigt sich erleichtert über den Ausgang der Türkei-Stichwahl.

Istanbul - Die Nähe zum Präsidenten brachte ihm viel Ärger ein, dennoch rückt Mesut Özil nicht von ihm ab: Kurz nach dem Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei der Stichwahl in der Türkei hat sich der Fußballer froh über das Ergebnis gezeigt. „Gott sei Dank“, schrieb der frühere deutsche Nationalspieler bei Instagram und Twitter unter ein Foto, das ihn zusammen mit dem neuen und alten Präsidenten zeigt. Flankiert wird die Stellungnahme von einer türkischen Flagge und einem Herz.

Stichwahl in der Türkei: Özil postet bei Instagram Foto mit Wahlsieger Erdogan

Mit seinem Bekenntnis zum in Deutschland mitunter umstrittenen türkischen Präsidenten hat Mesut Özil bereits vor der Stichwahl regelmäßig großen Wirbel ausgelöst. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte der damals noch im Dienste der deutschen Nationalmannschaft stehende Özil sich zum ersten Mal mit einem Foto als Fan von Erdogan geoutet. Das hatte damals große Unruhe in der DFB-Elf ausgelöst und gilt heute als einer von vielen Gründen für das frühzeitige WM-Aus. Mittlerweile hat Özil, der in Gelsenkirchen geboren wurde und zuletzt in der Türkei bei Basaksehir Istanbul aktiv war, seine Karriere offiziell beendet.

In den vergangenen Tagen hatte er bereits wiederholt auf den Wahlkampf in der Türkei Einfluss genommen. So hatte der 92-fache deutsche Nationalspieler noch am Samstag, also einen Tag vor der Stichwahl, ein Video veröffentlicht und zur Wahl Erdogans aufgerufen. Sonntagabend nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse folgte dann das neue Foto auf Instagram, das ihn zusammen mit Erdogan und dessen Gattin Emine vor dem Regierungsflieger zeigt.

Türkei-Stichwahl: Sieg von Erdogan stößt in Deutschland auf geteilte Reaktionen

Der 69-jährige Erdogan hatte am Sonntag die Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) für sich entschieden. Erdogan erhielt nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde rund 52 Prozent der Stimmen Kilicdaroglu rund 48 Prozent. In Deutschland stieß der Ausgang auf ein geteiltes Echo. Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Erdogan offiziell zum Wahlsieg gratulierte, zeigte sich Agrarminister Cem Özdemir irritiert über die hohe Zahl an Erdogan-Wähler unter den in Deutschland lebenden Türken. (jkf/dpa)