Stichwahl in der Türkei: Das Duell um die Präsidentschaft

Von: Robert Wagner

Zum ersten Mal muss in der Türkei eine Stichwahl darüber entscheiden, wer Präsident wird: Amtsinhaber Erdogan oder Herausforderer Kilicdaroglu. Der News-Ticker.

Ankara - Es ist eine historische Premiere für die Türkei. Nur wenige Monate vor dem 100-jährigen Jubiläum der Republik am 23. Oktober 2023 findet erstmals in deren Geschichte eine Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Die Stimmen von rund 60 Millionen Wahlberechtigten werden am 28. Mai darüber entscheiden, wer die zwischen Europa und Asien gelegene Regionalmacht in den nächsten fünf Jahren regieren wird. Die Entscheidung wird zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan von der islamisch-konservativen AKP und dessen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP fallen.

Den ersten Wahlgang vom 14. Mai 2023 konnte keiner der beiden Kandidaten für sich entscheiden. Weder Erdogan (49,5 Prozent) noch Kilicdaroglu (44,9) konnten die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit auf sich vereinen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik Türkei müssen sich die Kandidaten deshalb einer Stichwahl stellen.

Das sind die Ergebnisse des ersten Wahlganges in der Türkei:

Recep Tayyip Erdogan: 49,5 %

Kemal Kilicdaroglu: 44,9 %

Sinan Ogan: 5,2 %

Erdogan führt in den Umfragen zur Stichwahl in der Türkei

Favorit der aktuellen Umfragen zur Stichwahl in der Türkei ist mit wachsendem Abstand Amtsinhaber Erdogan. Ihm kommt zugute, dass Sinan Ogan von der nationalistischen ATA-Partei, der im ersten Wahlgang 5,2 Prozent der Stimmen erreicht hatte, inzwischen eine Wahlempfehlung zu seinen Gunsten abgegeben hat. Er hat seine Anhänger dazu aufgerufen, in der Stichwahl für Erdogan zu stimmen.

Treten am 28. Mai zur Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in der Türkei an: der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP) und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (CHP). © Collage/dpa/Khalil Hamra

Das Wahlverhalten der Auslandstürken in Deutschland

Außerhalb der Türkei konnten rund 3,4 Millionen türkische Staatsangehörige bis Mittwoch (24. Mai) ebenfalls ihre Stimme für die Stichwahl abgeben. Allein in Deutschland, das die größte Gemeinde von Auslandstürken beherbergt, waren 1,5 Millionen Menschen dazu aufgerufen, an der Stichwahl teilzunehmen. Laut ersten Erhebungen war die Wahlbeteiligung höher als beim ersten Wahlgang: 746.000 türkische Wahlberechtigte in Deutschland nahmen die Gelegenheit wahr, für einen der beiden Kandidaten zu stimmen. Bei der ersten Runde waren es 725.000 Menschen.

Wann ist mit Ergebnissen zur Stichwahl in der Türkei zu rechnen?

Erste Ergebnisse zum Duell um die Präsidentschaft werden am Abend des 23. Mai erwartet. Frühestens dann wissen wir, ob Erdogan, der seit 2003 die Geschicke der Türkei bestimmt und bei der letzten Wahl 2018 bereits im ersten Wahlgang 52,6 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, für weitere fünf Jahre regieren kann - oder ob er sich erstmals einem politischen Konkurrenten geschlagen geben muss.