AfD mit guten Chancen bei Stichwahl in Sonneberg – andere Parteien stärken CDU den Rücken

Von: Julia Schöneseiffen

In Sonneberg wird ein neuer Landrat gewählt. In der Stichwahl treten CDU-Kandidat Jürgen Köpper und AfD-Politiker Robert Sesselmann gegeneinander an.

Sonneberg – Am Sonntag (25. Juni) könnte zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt werden. Bei der Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg treten der AfD-Kandidat Robert Sesselmann und der CDU-Politiker Jürgen Köpper gegeneinander an.

Landratswahl in Sonneberg: AfD verpasst knapp absolute Mehrheit

In der ersten Wahlrunde am 11. Juni hatte Sesselmann mit 46,7 Prozent der Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. Köpper erreichte 35,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang lag bei 49,1 Prozent.

Kandidat:in (Partei) Wahlergebnis Robert Sesselmann (AfD) 46,7 Prozent Jürgen Köpper (CDU) 35,7 Prozent Anja Schönheit (SPD) 13,3 Prozent Nancy Schwalbach (Grüne) 4,4 Prozent

Quelle: Landkreis Sonneberg

Die Landratswahl findet außerplanmäßig statt, da der 2018 gewählte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) aufgrund einer langwierigen Erkrankung in den Ruhestand versetzt wurde.

CDU und AfD treten in der Stichwahl gegeneinander an

Nach diesem Wahlergebnis kündigte der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt an, dass seine Partei noch einmal massiv um Wählerstimmen werben werde. „Wir werden in den nächsten zwei Wochen alles geben, damit Sonneberg stabil bleibt“, sagte er.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hingegen jubelte bei Twitter: „Mit knapp 47 Prozent hat mein Fraktionskollege Robert Sesselmann das beste AfD-Ergebnis in der ersten Runde einer Landratswahl erreichen können“, schrieb der 51-Jährige. Nur etwa drei Prozentpunkte hätten gefehlt, um der erste AfD-Landrat zu werden. „Das wollen und werden wir für #Thüringen schaffen!“, schrieb Höcke.

Parteien rufen zur Wahl des CDU-Kandidaten auf

Sowohl Linke als auch SPD, Grüne und FDP riefen im Vorfeld der Stichwahl zur Unterstützung des CDU-Kandidaten Köpper auf. So warb Thüringens SPD-Chef Georg Maier für eine Wahl des CDU-Kandidaten auf Twitter. Schönheit habe „grandios gekämpft. Für die Stichwahl empfehle ich Jürgen Köpper @cdu_thueringen.“

Auch Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich sprach sich für Köpper aus. „Das Ergebnis der Landratswahl ist nicht gut für den Landkreis Sonneberg“, erklärte Kemmerich. „Die Chance im zweiten Wahlgang sollte sein, die über 50 Prozent Nichtwähler zu mobilisieren, um das Ergebnis zugunsten des Kandidaten der CDU, Jürgen Köpper, positiv für den Landkreis zu gestalten.“

Die Landesvorsitzende der Linken in Thüringen, Ulrike Grosse-Röthig, sagte, alle demokratischen Parteien im Landkreis in Südthüringen müssten nun der Vernunft folgen „und sich auf die Unterstützung des demokratischen Kandidaten verständigen“.

Stichwahl in Sonneberg: Sesselmann gegen Köpper

Bei der Stichwahl am Sonntag 25. Juni treten Robert Sesselmann (AfD) und Jürgen Köpper (CDU) gegeneinander an. © Martin Schutt/dpa

Robert Sesselmann ist AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag. Es ist bereits sein zweiter Anlauf auf den Chefposten im Sonneberger Landratsamt. Bei der Wahl 2018 landete er auf dem dritten Platz – und schaffte es damit nicht in die Stichwahl. Jürgen Köpper ist seit März Interimslandrat. Er führt die Geschäfte im Landkreis aber schon länger. (jsch/dpa/Afp)