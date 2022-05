Ukraine-Krieg: „Harter Widerstand“ im Donbass – USA kündigen Militärmanöver in Europa an

Von: Kim Hornickel, Daniel Dillmann, Andreas Apetz

Die militärische Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu: der News-Ticker am Samstag, 14. Mai.

Update vom Samstag, 14. Mai, 05.30 Uhr: Laut Angaben des US-Verteidigungsministeriums können sich die ukrainischen Streitkräfte weiter gegen die Offensive der russischen Truppen im Donbass behaupten. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte am Freitagabend, dass man „harten“ und „effektiven Widerstand“ im Osten des Landes leiste. Derzeit seien rund 105 Bataillone der russischen Armee vor Ort, so Kirby.

Der Pentagon-Sprecher kündigte zudem an, dass die in Europa stationierten US-Soldaten bald „rotieren“ werden. Dabei handelt es sich circa um 100.000 Streitkräfte. Was Kirby damit meinte, ließ er offen. Er bezog sich dabei allerdings auf Verteidigungsminister Austin Lloyd.

Der Buchstabe Z, der zum Symbol des russischen Militärs geworden ist, ist auf einem gesprengten russischen APC in der Nähe von Kutusiwka in der Ostukraine aufgezeichnet worden. © Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-News: Gespräch zwischen USA und Russland

+++ 20.00 Uhr: Am Freitag ist es erstmals seit Kriegsbeginn zu einem Gespräch zwischen dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und seinem russischen Amtskollegen Sergei Shoygu gekommen. Laut einer Erklärung des Pentagons drängte Austin auf einen „sofortigen Waffenstillstand“ in der Ukraine. Außerdem soll der US-Verteidigungsminister die Bedeutung der Kommunikation untereinander betont haben.

+++ 17.45 Uhr: Auf Facebook hat sich der ukrainische Verteidigungsminister Olexiy Reznikov an die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine gewandt. In seiner Ansprache greift er die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 9. Mai auf. Man habe auf darauf gehofft, dass ein Ende des Krieges in Sicht ist – dem sei leider nicht so. „Wir treten nun in eine neue, langfristige Phase des Krieges“, verkündet Reznikov in seinem Post. Um diese Phase zu überstehen, müsse die Ukraine mit seinen Ressourcen sorgfältig planen. Schwere Waffen aus dem Ausland würden dafür sorgen, dass das Kräfteverhältnis ausgeglichen sei und sich sogar zugunsten der Ukraine wenden könnte. „Wir werden extrem schwierige Wochen vor uns haben. Niemand kann genau sagen, wie viele es werden“, so Reznikov.

Ukraine-News: Russland verlagert Truppen - Angst vor Übergriffen auf Nachbarländer

+++ 12.45 Uhr: In der Region Transnistrien, nahe der Grenze zur Ukraine, ist es erneut zu Anschlägen gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, doch die Behörden befürchten nun ein Übergreifen des Ukraine-Krieges auf Nachbarländer. In der von Moskau unterstützten abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau hatte es nach Behördenangaben gleich zwei Anschlagsversuche in der Regionalhauptstadt Tiraspol gegeben.

Nahe eines Öllagers habe am Freitagmorgen (13. Mai) ein Mann eine Brandbombe auf ein Gebäude geworfen. Wenig später seien zwei Molotow-Cocktails auf ein Militärbüro im Zentrum von Tiraspol geschleudert worden, erklärte das Innenministerium der selbsternannten Republik Transnistrien. Die selbsternannte Republik an der Grenze zur Ukraine hatte sich 1992 nach einem kurzen Krieg mit Chisinau von der Republik Moldau abgespalten. Seitdem sind dort rund 1500 russische Soldaten stationiert.

Ukraine News: Schwere Kämpfe um Donbass – Ukraine wehrt sich gegen russische Verstärkung aus Syrien

+++ Update, 11.00 Uhr: Rund um Donezk tobt weiter der Ukraine-Krieg. Aus der Stadt im Osten des Landes melden die ukrainischen Verteidiger Erfolge im Kampf gegen Russland. Die Angreifer seien erneut zurückgeschlagen worden, berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Krieg läuft seit über zwei Monaten. Doch die Invasion Russlands ist ins Stocken geraten. Vor allem im Osten des Landes tobt ein erbitterter Kampf. Russlands Präsident Wladimir Putin hat deshalb begonnen, Einheiten aus Syrien in den Donbass zu schicken. Das berichten mehrere US-Medien.

In Syrien sind seit 2015 etliche russische Soldaten stationiert. Ihre Zahl soll laut dem Nachrichtenportal Newsweek zeitweise bei über 63.000 gelegen haben. Moskau hatte die Truppen einst entsandt, um Machthaber Baschar al Assad im Bürgerkrieg in Syrien zu unterstützen. Ein Großteil der dort angesiedelten Verbände seien per Flugzeug an die Grenze zur Ukraine verlagert worden. Laut Angaben der Moscow Times sind die Einheiten nun bereit, in den Krieg im Osten und Südosten des Landes einzugreifen. Newsweek wiederum berichtet, dass der Kreml sogar bereit wäre, Armee-Flughäfen in Syrien vollständig zu verlassen und diese stattdessen iranischen Sicherheitskräften zu überlassen.

Ukraine News: Russland muss sich auf Stellungskrieg im Donbass einstellen

Rund um Charkiw im Norden der Ukraine erleidet Russland offenbar weitere Verluste. Unbestätigte Videoaufnahmen, die offensichtlich von Drohnen aufgezeichnet wurden, zeigen etliche ausgebrannte russische Militärfahrzeuge. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits vor Tagen die Truppen in Charkiw gelobt, denen es gelungen sei, den Angreifer bis über die Landesgrenze zurückzudrängen.

Im Donbass wiederum muss sich die russische Armee laut aktueller Berichte weiterhin auf einen langwierigen Stellungskrieg einstellen. Wie der US-Nachrichtensender CBS berichtet, haben die ukrainischen Streitkräfte begonnen, Schützengräben auszuheben. Ein Reporter vor Ort berichtet von schwer gesicherten Dörfern, in denen die Bewohner sich auf das baldige Eintreffen der russischen Einheiten vorbereiten. Sollte es dazu kommen, werde man erbitterten Widerstand leisten und auch nach einer feindlichen Einnahme dem Eindringling mit Guerilla-Taktiken das Leben schwer machen, so ein Bewohner der ukrainischen Stadt Slowjansk gegenüber den Reportern.

Ukraine News: Heftige Kämpfe im Osten des Landes

Den Truppen des Kreml sei es aber gelungen, im Osten des Landes Gebietsgewinne zu erzielen. Dort tobt der Ukraine-Krieg laut Angaben aus den USA und dem Pentagon in voller Härte. Russland setze demnach den Artilleriebeschuss der Städte fort, die ukrainischen Streitkräfte wiederum setzen vermehrt auf den Einsatz von Kampfdrohnen gegen vorrückende russische Panzer. (aa/dil/tu/kh mit dpa/AFP)