Ein Hesse soll es richten: Habeck holt Nimmermann als Graichen-Nachfolger

Nach Trauzeugen-Affäre

Von Jens Kiffmeier schließen

Nachfolger gefunden: Philipp Nimmermann ist ein alter Bekannter von Habeck. Der Hesse soll den Staatssekretär-Posten von Patrick Graichen übernehmen.

Berlin/Frankfurt - Neuer Staatssekretär gefunden nach dem Aufsehen um die Trauzeugen-Affäre: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einen Nachfolger für den entlassenen Patrick Graichen ernannt. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung soll der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann zukünftig den Posten in Berlin übernehmen. Derzeit ist Nimmermann noch für die hessische Landesregierung tätig. Es ist noch nicht bekannt, wann genau der 57-Jährige nach Berlin wechseln wird, aber die Einarbeitungszeit wird voraussichtlich nicht allzu lange dauern. Habeck und Nimmermann sind alte Weggefährten.

Staatssekretär: Philipp Nimmermann (Grüne) Alter: 57 Jahre Beruf: Ökonom Privat: verheiratet, zwei Kinder

Neuer Staatssekretär: Habeck holt Philipp Nimmermann als Nachfolger von Graichen nach Berlin

In den letzten zwei Wochen hat die Trauzeugen-Affäre um Patrick Graichen bundesweit für Aufregung gesorgt. Aufgrund verschiedener Vorwürfe und des öffentlichen Drucks hat Habeck am vergangenen Mittwoch seinen Staatssekretär entlassen. Nun soll Philipp Nimmermann übernehmen, der seit 2019 Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium unter Tarek Al-Wasir (Grüne) ist. Vorher war Nimmermann Finanzstaatssekretär von Ministerin Monika Heinold in Schleswig-Holstein. Während dieser Zeit kreuzte sich auch der berufliche Weg mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der damals noch Vize-Ministerpräsident und Landesumweltminister im Norden war.

Lisa Badum, Grünen-Obfrau im Energieausschuss, begrüßte die Berufung von Nimmermann. Sie äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ihre Freude darüber, dass die Nachfolge von Graichen so schnell geregelt wurde. Es sei gut, jemanden mit viel Verwaltungserfahrung in der Position zu haben, sagte sie.

Erst kurz darauf bestätigte das Ministerium selber die Medienberichte und die Personalie. Ressortchef Robert Habeck (Grüne) sagte, Nimmermann werde „mit einem frischen Blick die Prozesse neu durchdenken, mit seiner Erfahrung die unterschiedlichen Perspektiven einbinden und mit seiner Stringenz die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen“.

Philipp Nimmerann: Wer ist Habecks neuer Mann im Wirtschaftsministerium?

In Habecks Ministerium wird Nimmermann hauptsächlich für die Themen Energiewende und Klimaschutz zuständig sein. Er ist kein ausgewiesener Umweltpolitiker. Der 57-jährige Nimmermann, der in Berlin geboren wurde und sein Abitur und Studium in Frankfurt absolvierte, ist ein Ökonom. Vor seinen politischen Ämtern arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem in verschiedenen Positionen bei der BHF Bank in Frankfurt.

Nach Trauzeugen-Affäre: Habeck entlässt Graichen in den einstweiligen Ruhestand

In Berlin muss Nimmermann nun zunächst die Konsequenzen aus dem Graichen-Skandal bewältigen und den Streit um das Heizungsgesetz moderieren. Der ehemalige Staatssekretär Graichen soll in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Er hatte sich in der Trauzeugen-Affäre angreifbar gemacht und Berufliches mit Privatem zu sehr vermischt. Dabei hatte er dazu beigetragen, dass sein Trauzeuge Michael Schäfer eine lukrative Geschäftsführerposition bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena) erhalten hatte. Darüber hinaus gab es Unstimmigkeiten bei der Ausschreibung mehrerer Gutachten und bei Graichens Doktorarbeit. (jkf)

