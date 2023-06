Deutscher muss über 13 Jahre lang in russisches Straflager - wegen angeblicher BND-Spionage

Von: Sandra Kathe

Teilen

Ein 43-Jähriger ist in Russland als angeblicher BND-Spion zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Symbolbild) © Wolfgang Kumm/dpa

Ein Mann mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft ist in Russland zu mehr als 13 Jahren Straflager verurteilt worden.

Berlin/Moskau – Weil ihm vorgeworfen wird, für den Bundesnachrichtendienst (BND) spioniert zu haben, ist ein deutscher Staatsbürger bereits im März 2023 von einem Moskauer Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann namens Dieter Woronin besitzt neben der deutschen auch die russische Staatsbürgerschaft und war laut Bericht des Magazins Spiegel, der zuerst über den Fall berichtet hatte, zum Zeitpunkt seiner Festnahme geschäftlich in Russland.

Der Vorwurf, der zu dem Urteil 13 Jahre und 3 Monate Straflager geführt hat: Der 43-Jährige soll russische Staatsgeheimnisse an den BND sowie die Universität Zürich weitergegeben haben. Seine Festnahme erfolgte laut Spiegel-Bericht nach der Schilderung der Partnerin des Verurteilten bereits im Frühjahr 2021. Ein angebliches Geständnis in den Vernehmungen habe der Mann vor Gericht nicht wiederholt. Auch der BND gab gegenüber der Bundesregierung nach Spiegel-Informationen an, dass der Beschuldigte kein BND-Mann sei.

Zu Straflager verurteilt: Deutsch-Russe arbeitete an Militär-Dossier

Auch die russische Zeitung Kommersant hatte laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur im März 2023 über den Fall und das Geständnis des Mannes berichtet. Der Zeitung hätte sich der Deutsch-Russe in Absprache mit den zuständigen Ermittlern zunächst der Spionage schuldig bekannt und gegen den ehemaligen Journalisten Iwan Safronow, mit dem er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit zusammengearbeitet habe, ausgesagt.

Safronow, der laut Spiegel zuvor als Militärkorrespondent für Kommersant gearbeitet hatte, war bereits im September 2022 – Medienberichten zufolge auch aufgrund ebendieser Aussage – des Landesverrats schuldig gesprochen und zu 22 Jahren Straflager verurteilt worden. Beide Männer hatten Spiegel-Angaben zufolge an einem Dossier über die Aktivitäten russischer Streitkräfte in Syrien gearbeitet. Ein Team der russischen Organisation Proekt.Media hätte im Laufe des Prozesses belegt, dass dafür nur öffentlich zugängliche Daten und keine Geheimquellen verwendet wurden, berichtet das Magazin.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Angeblicher BND-Spion: Auswärtiges Amt bemüht sich vergebens um konsularische Betreuung

Auf dpa-Nachfrage hat auch das Auswärtige Amt bestätigt, mit dem Fall vertraut zu sein: „Es handelt sich dabei um eine Person mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit. Die Deutsche Botschaft Moskau und das Auswärtige Amt waren von Anfang an mit dem Fall befasst und standen und stehen auf verschiedenen Kanälen in Kontakt mit den russischen Behörden, um konsularischen Zugang zu erhalten“, teilte das Ministerium der Nachrichtenagentur mit. Dem Spiegel zufolge seien diese Versuche bislang erfolglos verlaufen, mit der Begründung, dass der Gefangene russischer Staatsbürger sei.

Wie in vergleichbaren Fällen könnte Russland mit der Verurteilung des 43-Jährigen, der vor seiner Festnahme in Berlin gelebt hatte, einen möglichen Gefangenenaustausch erzielen wollen. Zuletzt war der Kreml-Regierung das etwa im Fall der US-Basketballspielerin Brittney Griner gelungen, die wegen des Besitzes einer geringen Menge Haschischöl am Moskauer Flughafen festgenommen und zu neun Jahren Haft verurteilt worden war. Im Dezember 2022 wurde Griner im Austausch gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen und durfte ausreisen. (saka mit dpa/AFP)