Spionage-Fall in Großbritannien? - Westminster in Schockstarre

Von: Susanne Ebner

Nachdem der Fall bekanntwurde, beschwerte sich der britische Premierminister Rishi Sunak am Wochenende am Rande des G20-Gipfels bei seinem Amtskollegen Li Qiang. © IMAGO/UPI Photo

Großbritannien: Ein möglicher Spionage-Fall stellt die China-Strategie von Premier Rishi Sunak infrage.

Spionagethriller sind historisch eng mit der Gründung der Geheimdienste in Großbritannien verknüpft. Schließlich ist James Bond der wohl berühmteste Geheimagent überhaupt; und was sich derzeit im britischen Parlament abspielt, könnte problemlos Teil der Handlung eines neuen 007-Romans sein.

Am Sonntag wurde bekannt, dass ein 28-jähriger Brite, der jahrelang für das britische Parlament gearbeitet hat und dort regelmäßig ein- und ausging, unter dem Vorwurf der Spionage für China verhaftet wurde.

Der junge Mann habe durch sein Netzwerk Einfluss auf die britische China-Politik nehmen können, berichteten Medien. Der Londoner „Times“ zufolge wuchs der Verdächtige in einem wohlhabenden Vorort von Edinburgh als Sohn eines Hausarztes auf. Er lebte und arbeitete einige Zeit in China, bevor er eine Stelle im Wissenschaftlichen Dienst des Parlaments antrat. Seitdem soll er etwa im Austausch mit dem Minister für Sicherheitsfragen, Tom Tugendhat, gestanden haben.

China weist Vorwürfe zurück

Fotos zeigen ihn mit Mitarbeitenden einflussreicher Institutionen. Alle zwei Monate soll er in einem Pub in der Nähe des Parlaments ein Treffen für an China Interessierte organisiert haben. Beamte, Journalist:innen und Beschäftigte von Denkfabriken nahmen regelmäßig daran teil. Eine Journalistin stand sogar kurz davor, ihn zu daten, berichtete die „Times“. Festgenommen wurde der Mann bereits im März dieses Jahres. Viele Parlamentarier reagierten geschockt auf die Enthüllungen und darüber, dass sie von der Verhaftung nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Der Verdächtige bestritt am Montag, als Spion tätig gewesen zu sein. Er sei „völlig unschuldig“ und eine solche Tätigkeit spreche gegen alles, wofür er stehe.

Nachdem der Fall bekanntwurde, beschwerte sich der britische Premierminister Rishi Sunak am Wochenende am Rande des G20-Gipfels bei seinem Amtskollegen Li Qiang. Er habe „große Besorgnis über jegliche Einmischung in unsere parlamentarische Demokratie, die natürlich inakzeptabel ist,“ ausgedrückt, so ein Statement.

China wies die Vorwürfe am Montag in einer knappen Stellungnahme zurück: Ein Außenamts-Sprecher betonte, diese „sogenannte Spionage“ sei „nicht existent“, und forderte das Vereinigte Königreich auf, mit der Verbreitung „falscher Informationen“ und „böswilliger Verleumdungen Chinas“ aufzuhören.

Großbritannien hat seinen Kurs gegenüber China in den vergangenen Jahren immer wieder geändert. Sprach Premierminister David Cameron 2015 noch von einem „goldenen Zeitalter“ in den Beziehungen, waren seine Nachfolger:innen May und Johnson deutlich skeptischer. Liz Truss forderte, China als „Bedrohung“ zu bezeichnen. Sunak dagegen schlug zuletzt mildere Töne an und orientierte sich an wirtschaftlichen Interessen. Er sah China nur als „Herausforderung“.

Affäre spaltet Konservative

Der Spionage-Skandal stellt Sunaks Strategie nun infrage und spaltet die konservative Partei, insbesondere nachdem mit James Cleverly Ende August nach fünf Jahren erstmals wieder ein britischer Außenminister China besucht hatte. Inwieweit wusste Cleverly von der Verhaftung, als er nach Peking reiste? War er über die Spionageaktivitäten im Parlament informiert worden, und wenn nicht, warum?

Diese Fragen wurden am Montag in London immer wieder gestellt. Ein Regierungssprecher machte dazu keine klare Aussage, sagte aber, es sei davon auszugehen, dass Minister zu Themen, die die Sicherheit betreffen, informiert werden. Während der Druck auf die Regierung wächst, jetzt einen konfrontativen Kurs gegenüber Peking einzunehmen, betonte Handelsministerin Kemi Badenoch, China als Bedrohung zu bezeichnen, würde „die Dinge eskalieren lassen“.