SPD fordert bundesweiten Mietenstopp: Was bedeutet das für Mieter?

Teures Wohnen

Von Helmi Krappitz schließen

Die Sozialdemokraten wollen bezahlbaren Wohnraum für alle. Ihr Vorschlag: Ein bundesweiter Mietenstopp.

Berlin - Die Führung der SPD-Fraktion plädiert für eine intensivere Eindämmung von Mieterhöhungen. In einem Beschlussdokument für die Fraktionsklausur Anfang nächster Woche, welches der Deutschen Presse-Agentur und der Bild am Sonntag vorab zur Verfügung gestellt wurde, wird ein „bundesweiten Mietenstopp“ erwähnt. Allerdings wird lediglich verlangt, dass Mieten in Wohngebieten mit hoher Nachfrage innerhalb von drei Jahren um höchstens sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete ansteigen dürfen.

Mieterhöhung: SPD-Fraktion fordert niedrigere Kappungsgrenze

Derzeit liegt die allgemeine Obergrenze für Mieterhöhungen bei 20 Prozent innerhalb von drei Jahren. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt beträgt sie 15 Prozent. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien vereinbart, diese Obergrenze auf 11 Prozent zu senken. Angesichts der derzeit kritischen Situation auf dem Wohnungsmarkt hält die SPD-Fraktion dies jedoch nicht für ausreichend. Das Dokument wurde bereits vom geschäftsführenden Fraktionsvorstand verabschiedet und soll auf der Klausur in Wiesbaden in größerer Runde diskutiert werden.

+ Blick auf Neubau-Wohnungen im Berliner Bezirk Schöneberg. © Monika Skolimowska/dpa

SPD-Vorschlag: Indexmieten sollen zukünftig an Nettokaltmieten gekoppelt werden

Gefordert wird darin auch eine Lösung für Indexmietverträge. Diese an die Inflationsrate gekoppelten Mieten sind zum Problem geworden, weil die Preise - und damit die Mieten - durch den Ukraine-Krieg stark anzogen. „Die bisherige Regelung hat vielfach zu Mietsteigerungen von über zehn Prozent pro Jahr geführt“, argumentiert die SPD. Sie schlägt nun vor, Indexmieten statt an die Inflationsrate an die allgemeine Entwicklung der Nettokaltmieten zu koppeln. Mindestens aber solle eine „effektive Kappungsgrenze“ für solche Verträge eingeführt werden.

Auch gegen hohe Nebenkosten beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses will die SPD vorgehen. So soll ein Käufer künftig nur noch dann Maklergebühren zahlen, wenn er oder sie den Makler auch selbst beauftragt hat. Für Notarkosten soll eine Pauschale gelten.

Energiestandard bei Neubauten: Strengere Rahmenbedingungen erhöhen Baukosten

Die Fraktion äußert sich skeptisch hinsichtlich der Energiestandards von Neubauten. „Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen im Bau- und Wohnungssektor wollen wir die Einhaltung von EH40 im Neubau weiter durch Förderung unterstützen und eine Verschärfung der Baukosten durch einen neuen, höheren Effizienzstandard zunächst nicht weiterverfolgen“, so die Aussage. Der neue Standard im Bau soll eigentlich der anspruchsvollere Effizienzstandard EH50 sein. Strengere Anforderungen an die Dämmung würden jedoch die Baukosten weiter in die Höhe treiben.

Die bereits angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine zuletzt weiter verschärft. Bauen und die dafür notwendigen Kredite sind teurer geworden. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte. (dpa/hk)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Stefan Krieger sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Monika Skolimowska/dpa