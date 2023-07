Schon jetzt herrscht Chaos bei der Spanien-Wahl

Von: Max Schäfer

Wahl statt Urlaub: Weil die vorgezogene Spanien-Wahl in die Ferienzeit fällt, droht Chaos bei der Abstimmung. Was steckt dahinter?

Madrid – Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Spanien-Wahl wegen des miserablen Abschneidens seiner sozialdemokratischen PSOE vorgezogen. Statt im Dezember – wie ursprünglich geplant – dürfen die 37,4 Millionen Wahlberechtigten nun am kommenden Sonntag, 23. Juli, über das Parlament entscheiden. Die Abstimmung fällt damit nicht nur in eine Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius, sondern auch in die Urlaubszeit.

Der Wahltermin bringt deshalb Schwierigkeiten mit sich. Die Hitze und die Ferien bescheren der Briefwahl eine neue Beliebtheit. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben sich für die Briefwahl registriert. Das seien mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Parlamentswahl im November 2019, erklärte die Gewerkschaft Correos laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Interesse an Briefwahl stellt Post in Spanien vor neue Herausforderungen

Nicht nur das Interesse an der Briefwahl ist hoch, und damit auch der Arbeitsaufwand für die Post. Gleichzeitig sind auch viele Beschäftigte der Post im Urlaub. Um dem Personalmangel vorzubeugen, hat die Post etwa 19.400 Menschen angestellt. „Die neuen sind unerfahren, sie machen Fehler, und das Drama vergrößert sich“, sagte eine Postmitarbeiterin der FAZ.

Bei über 40 Grad ins Wahllokal? Das wollen zahlreiche Wählende bei der Spanien-Wahl vermeiden und beantragen dagegen Briefwahl. (Archivfoto) © Jesús Hellín/dpa

Die Fristen zur Stimmabgabe per Briefwahl könnten das Problem noch verschärfen. Demnach sollten die Unterlagen spätestens bis Mittwoch, 19. Juli, bei den Briefwähler:innen sein. Ursprünglich war das jedoch auch der Tag, an dem die Wählenden die Unterlagen beim Postamt abgeben sollten. Nun haben sie bis zum Donnerstag, 20. Juli, dafür Zeit.

Die Poststellen haben zwar längere Öffnungszeiten. Wer seine Wahlunterlagen verschicken will, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Konservative werfen Post Einflussnahme in Spanien-Wahl vor

Die Opposition will das Thema im Wahlkampf nutzen. Die Konservativen werfen der Post etwa eine Einflussnahme auf die Spanien-Wahl vor. „Es besteht die Gefahr, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht per Briefwahl wählen können, was in der Verantwortung der Regierung steht“, sagte der konservative Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo der Zeitung El Confidencial. Die Post erklärte, sie werde sich aus Debatten heraushalten, „die darauf abzielen, die Institutionen und die öffentlichen Dienste des Landes zu untergraben“. Die Briefwahl sei sicher.

Kurz vor der Wahl liegen die Konservativen in Umfragen vorn. Um jedoch eine Regierung bilden zu können, sind sie auf eine weitere Partei angewiesen. Da das Lagerdenken verbreitet ist, zeichnet sich eine Koalition mit der rechtsextremen Vox ab – und damit ein Rechtsruck in Spanien. Was die Parteien inhaltlich vorhaben, analysiert Costanachrichten.com. (ms)