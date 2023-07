„Schlammschlacht“ um Briefwahl: Spaniens Konservative legen sich mit der Post an

Von: Lukas Rogalla

Spaniens Post muss einen großen Ansturm auf die Briefwahl bewältigen – und empört sich über Äußerungen von Konservativen über eine vermeintlich unsaubere Wahl.

Madrid – Neues Streitthema kurz vor der Parlamentswahl in Spanien: Die konservative Volkspartei Partido Popular (PP) scheint der Post vorzuwerfen, sich in die Wahl einzumischen. Nach Angaben des staatlichen Postdienstes Correos hätten am Mittwoch (12. Juli) noch 94.000 Spanierinnen und Spanier versucht, sich für die Briefwahl anzumelden – einen Tag vor Ende der Frist. Dementsprechend voll waren die Postämter im ganzen Land, berichtet das Nachrichtenportal Politico. Die Post habe 19.400 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt, um den Ansturm zur Briefwahl zu bewältigen. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter der Post, die im Juli eigentlich im Urlaub sein sollten, hätten diesen freiwillig verschoben.

Dennoch äußerten die Konservativen indirekt Zweifel, dass alles mit rechten Dingen zugehe: „Ich fordere die Briefträger in Spanien auf, morgens, nachmittags und abends bis zum Äußersten zu arbeiten“, sagte PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo am Mittwoch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Murcia. „Selbst wenn sie nicht genügend Verstärkung haben, möchte ich, dass sie wissen, dass ihnen etwas anvertraut ist, das den Spaniern heilig ist: Ihre Stimme.“

Der konservative PP-Spitzenkandidat für die Spanien-Wahl: Alberto Núñez Feijóo. © Jorge Contreras Soto/Imago

„Unabhängig davon, was Ihre Chefs sagen, fordere ich Sie auf, alle Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu verteilen, damit wir Spanier wählen können“, fügte Feijóo hinzu. Der Zeitung El Confidencial sagte er: „Es besteht die Gefahr, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht per Briefwahl wählen können, was in der Verantwortung der Regierung liegen wird.“

Spanien-Wahl in der Urlaubszeit: Gewaltiger Ansturm auf Briefwahl

Der Grund für den Ansturm für die Briefwahl: große Teile der Wählerschaft sind zur Zeit der Wahl selbst im Urlaub. Die eigentlich für Dezember vorgesehene Wahl findet bereits am 23. Juli statt. Nach einem Debakel der linken Parteien bei den Regionalwahlen im Mai hatte der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez die Wahl bereits für diesen Sommer angesetzt, um die PP auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die Konservativen hatten sich in einigen Regionen Spaniens in Koalitionsverhandlungen mit der rechtspopulistischen Partei Vox befunden.

Mit rund 2,45 Millionen Anmeldungen zur Briefwahl hat sich die Zahl im Vergleich zur letzten Parlamentswahl 2019 mehr als verdoppelt. Damals zählten die Behörden 997.530 Anmeldungen.

Ein Postamt in Spanien: Der Ansturm auf die Briefwahl in diesem Jahr ist groß. (Symbolfoto) © Valilung/Imago

Die Post reagierte empört auf Feijóos Äußerungen und nahm Stellung: „Correos versucht, sich aus allen Debatten herauszuhalten, die darauf abzielen, die Institutionen und öffentlichen Dienste des Landes zu untergraben“, hieß es in der Erklärung. Correos betonte, dass der Postdienst seine Aufgaben in den 307 Jahren seines Bestehens stets effizient erfüllt habe. „Die Briefwahl in Spanien ist sicher“, hieß es weiter. „Der Zentrale Wahlausschuss, ein unabhängiges Gremium, ist für die Prüfung des Prozesses zuständig und stellt sicher, dass er mit allen Garantien für die Bürger durchgeführt wird.“

Sánchez wirft Feijóo „Schlammschlacht“ vor

Auch Pedro Sánchez, der erneut für die sozialdemokratische PSOE zur Spanien-Wahl antritt, äußerte sich und attackierte Feijóo: Der konservative Herausforderer versuche, das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen untergraben zu wollen, um in rechten Lagern auf Stimmenfang zu gehen. Diese „Strategie der Schlammschlacht“ werde nicht funktionieren, sagte Sánchez. Spanien sei „eine solide Demokratie“, die eine „saubere, demokratische“ Wahl durchführen werde.

Neue Umfragen zur Spanien-Wahl deuten auf einen deutlichen Rechtsruck im Land hin. Bewahrheiten sich die Umfragen am 23. Juli, würde die PP von Núñez Feijóo die regierende PSOE von Sánchez als stärkste Kraft ablösen. Eine absolute Mehrheit würde die Partei aber verfehlen. Nur mit der weit rechten Partei Vox könnte es rechnerisch für eine Regierungsmehrheit reichen. Sánchez will erneut mit einem Mitte-Links-Bündnis regieren. (lrg)