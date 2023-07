Toxisch männlich, nationalistisch intolerant: Wie gefährlich ist die Vox?

Von: Peter Rutkowski

Teilen

Siegergestik zum dann doch nicht so ganz Wahlsieg: Alberto Núñez Feijóo. © dpa

Regional sind Spaniens Rechtsaußen eher bescheiden und basisnah. Das große Geschrei ihrer Chefs aber übertönt alles.

Madrid – Erfolgreiche faschistische Bewegungen reüssieren in ihren Anfangszeiten nicht wegen ihrer kruden Parolen, ihrer obsessiven Feindbilder, ihrem Hang zu Gewalt, ihrem Potenzial zum Bürgerschreck oder ihrer Nonsens-Ideologie. Sie werden populär, weil sie „dem Volk“, „den kleinen Leuten“, „den Bürgern“ ein Gefühl sicherer Normalität vermitteln. Das geht nur, wenn ihre Repräsentant:innen regional verbunden erscheinen, betont mäßigend und vernünftig argumentieren und nicht den Hauch von Größenwahn versprühen.

Vox und AfD? In Brüssel schlagen die Spanier andere Töne an

In dem Sinne müsste man die spanische Vox als faschistisch definieren – denn die obige Checkliste hakt der Rechtsausleger der spanischen Politik samt und sonders ab. Aber das hieße, es sich zu einfach zu machen. Die Methoden mögen passen, aber „faschistisch“ bleibt ein unscharfer Kampfbegriff. In Italien, Spanien, Portugal und Argentinien führten diese Methoden unter unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen zum (Anfangs-)Erfolg.

Bewegungen, die eine Verankerung bei den „kleinen Leuten“ als unwürdig für sie als Avantgarde betrachteten – so die in Großbritannien, Irland, Benelux und Skandinavien –, blieben fantasierende Schlägertrupps.

Ob Vox aus den historischen Beispielen gelernt hat, ist nicht bekannt. Die im Dezember 2013 von rechts- oder sozial konservativen Abtrünnigen des Partido Popular gegründete Partei ließ sich fünf Jahre Zeit, um zur ersten Riege der spanischen Politik, in die Madrider Cortes Generales aufzusteigen. Ihre Obersten haben das mit stets markigem wie peinlichem Geschrei begleitet, aber im EU-Parlament will sich Vox von den ganz Rechten um die ungarische Fidesz und die AfD lieber fernhalten. In Brüssel gibt Vox sich dann doch eher konservativ denn echt rechts.

Vox in Spanien: Ganz einfache Ideen für eine sehr komplexe Welt

Und zu Hause? Bei der Spanien-Wahl holte Vox 12,4 Prozent der Stimmen und 33 Sitze; der Rechtsruck blieb aus. Ende Juni blickten viele Medien nach Rascafría, ein Dorf nicht weit von Madrid. Dort wollte Óscar Robles Alcalde – Ortschef - werden, für die Vox. Der Kleinunternehmer bestand auf einer „sehr ruhigen, sehr bodenständigen“ Wahlkampagne und ließ Sätze vom Stapel wie: „Mir ist egal, welche Hautfarbe du hast. Wenn du ein Nachbar bist, dann bin ich hier, um dir zu helfen.“ Robles ist nun der Alcalde.

Sein oberster Chef, Santiago Abascal, ist dagegen nun doch nicht der Königsmacher für den Partido Popular. Abascal erinnert nicht selten an den abgehalfterten Schwadroneur Matteo Salvini in Italien – und hat ein ähnliches Repertoire: martialisch, antifeministisch, intolerant, xenophobisch. Ganz einfache Ideen für eine sehr komplexe Welt. In Spaniens Dörfern kann man einfache Ideen goutieren – siehe Robles –, aber grobe Vereinfachungen für die Nation ziehen nicht.

Oder noch nicht? Die Vox mit ihren Parolen hat auf der großen politischen Bühne eine schwere Schlappe erlitten. Wenn Abascal und seinesgleichen ihre Lehren daraus ziehen, werden sie sich vielleicht bald wieder an das machen können, was Abascal 2019 in Sevilla vollmundig versprach: die „Reconquista“ – die Rückeroberung des Landes, diesmal nicht von „gottlosen“ Muslimen und Juden, sondern von allen anderen, die ihnen nicht passen.