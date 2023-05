Das sind die aktuellen Umfragen zur Spanien-Wahl 2023

Am 23. Juli wird in Spanien das Parlament neu gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen zu den Wahlen.

Madrid - In Spanien kommt es in diesem Jahr zu einer vorgezogenen Parlamentswahl. Statt wie bisher vorgesehen am Jahresende wird nun bereits am 23. Juli ein neues Parlament gewählt. Hintergrund für die Entscheidung war das Debakel der Linken bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai, die Spanien deutlich nach rechts rücken ließen. Daraufhin entschied sich Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez, „das Parlament aufzulösen und eine Parlamentswahl anzusetzen“.

Als Regierungschef sowie als Vorsitzender der sozialdemokratischen PSOE übernehme er die Verantwortung für das Ergebnis, sagte der Ministerpräsident. Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) hatte vielerorts überraschend deutlich triumphiert. Als weitere Wahlsiegerin feierte sich die rechtsextreme Vox-Partei. Dies dürfte Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo Unbehagen bereiten. Der PP-Chef will bei der Parlamentswahl vor allem die politische Mitte erobern und diese mit einer moderaten Linie überzeugen. Deshalb hatte er zuletzt versucht, sich von der Vox abzugrenzen.

Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) hofft bei der Parlamentswahl am 23. Juli auf einen ähnlichen Erfolg wie bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai. © David Canales/Imago

Wahltrend zur Spanien-Wahl: Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl am 23. Juli

Unterdessen geht Sánchez mit einer schweren Hypothek in die Parlamentswahl am 23. Juli. Die Parteien links von der PSOE, die bisher als Koalitionspartner oder Unterstützer fungierten, sind tief zerstritten. Zudem musste auch der linksalternative Koalitionspartner Podemos deutliche Stimmenverluste hinnehmen.

Die Umfragen vor der Parlamentswahl verheißen für die Regierung jedenfalls nichts Gutes. Im aktuellen Wahltrend von PolitPro erreichen die Koalitionspartner PSOE und Podemos zusammen nur etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen, die Regierung könnte nicht im Amt bleiben (Stand: 30. Mai). Berücksichtigt wurden dabei jeweils die letzten Sonntagsfragen von Instituten mit Umfragen in den vergangenen drei Monaten.

Partei Prozent PP 30,2 PSOE 24,7 Vox 14,0 Sumar 10,8 Podemos 6,1 ERC 2,7 Ciudadanos 2,1 JxC 1,8 Sonstige 7,6

Spanien-Wahl 2023: Umfrage vom 21. Mai

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „ElectoPanel“ vom 21. Mai sieht ebenfalls die konservative PP in Führung. Die rechtspopulistische Vox-Partei käme demnach auf 15 Prozent der Stimmen.

Partei Prozent PP 30,3 PSOE 26,8 Vox 15,0 Sumar 8,2 Podemos 4,6 ERC 2,6 Ciudadanos 2,6 JxC 2,0 EAJ/PNV 1,9 EHB 1,4 Sonstige 4,6

So verlief die Spanien-Wahl 2019

Bei der Parlamentswahl am 10. November 2019 musste die regierende sozialdemokratische PSOE zwar den Verlust dreier Mandate hinnehmen, blieb aber stärkste Partei. Podemos verlor sogar sieben Sitze. Auf der rechten Seite des Parteienspektrums waren die Verschiebungen deutlicher ausgeprägt. Während die PP (+22 Sitze) und Vox (+28) deutlich zulegen konnten, büßten die rechtsliberalen Ciudadanos 47 Mandate ein. Die von Pedro Sánchez geführte Minderheitsregierung aus PSOE und Podemos unter Duldung separatistischer und nationalistischer Regionalparteien wurde Anfang Januar 2020 vom Parlament bestätigt. (cs/dpa)