Sorge um die Queen: Familienmitglieder reisen zu schottischem Landsitz

Von: Sandra Kathe

Die 96-Jährige englische Monarchin wird auf ihrem Landsitz Balmoral von einem medizinischen Team betreut. Auch ihre Kinder sind angereist.

London/Ballater – Großbritannien sorgt sich um seine Monarchin. Wie britische Medien unter Berufung auf das Königshaus berichten, wird die britische Königin Elizabeth II., die sich aktuell auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral aufhält, derzeit intensiv von einem Team aus Ärzt:innen betreut. Auch ihre Kinder und viele weitere Verwandte, darunter auch Prinz William und sein Bruder Prinz Harry, der sich mit Ehefrau Herzogin Meghan gerade in London aufhielt, sollen im Laufe des Donnerstags (8. September) eingetroffen sein.

In einer ersten Nachricht hieß es bereits am Mittwoch, dass die englische Königin wegen gesundheitlicher Probleme die geplante Teilnahme an einer Sitzung ihres Beratergremiums Privy Council absagen müsse. Inzwischen ist davon die Rede, dass Elizabeth II. „weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt“ und ihre Ärzt:innen sehr besorgt um den Gesundheitszustand der Queen seien.

Noch am Dienstag (6. September) empfing die englische Königin Elizabeth II. die neue britische Premierministerin Liz Truss aus Balmoral. Nun sorgt sich das ganze Land um die Gesundheit der Queen. © Jane Barlow/AFP

Königin Elizabeth II.: Neue Premierministerin äußert sich zutiefst besorgt

Noch am Dienstag hatte die Queen den Rücktritt des bisherigen Premierministers Boris Johnson entgegengenommen und seine Nachfolgerin Liz Truss ernannt – entgegen der Tradition aber nicht im Buckingham-Palast in London, sondern auf Schloss Balmoral, das sie aus Gesundheitsgründen nicht für die Zeremonie verlassen wollte. Auf einem Foto von dem Termin war ein tief violetter Bluterguss an der rechten Hand der Monarchin zu sehen.

Die neue Premierministerin Truss erklärte, das ganze Land sei „zutiefst besorgt“ angesichts der Nachrichten von der Queen. Auch die Regierungsoberhäupter von Schottland, Wales und Nordirland äußerten sich besorgt zum Gesundheitszustand der Monarchin. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, erklärte, er bete für die Königin. Welby ist der ranghöchste Geistliche der Church of England.

Sorge um Königin Elizabeth II.: 96-jährige Monarchin zog sich zuletzt mehr und mehr zurück

Elizabeth II. leidet bereits seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert. Immer häufiger ließ sie sich im vergangenen Jahr durch ihren Sohn, Thronfolger Prinz Charles, vertreten. Dieser ersetzte sie erstmals auch bei der Parlamentseröffnung im Mai und verlas an ihrer Stelle das Programm der Regierung.

Erst im April 2021 betrauerte die englische Königin den Tod ihres Ehemanns Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, mit dem sie seit 1947 verheiratet war. (ska mit AFP)