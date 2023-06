Luftballon-Verteiler von Sonneberg soll Verbindungen zum NSU gehabt haben

Von: Victoria Krumbeck

Ein Video zeigt einen Mann in Neonazi-Kleidung, der in Sonneberg Luftballons in einer Kita verteilt. Recherchen zeigen, dass er Kontakt zum NSU hatte.

Frankfurt/Sonneberg - Selten sorgte eine Landratswahl für so viele Diskussionen. Am Sonntag wurde im thüringischen Sonneberg ein neuer Landrat gewählt. Als eindeutiger Sieger ging die AfD hervor, die mit ihrem Kandidaten Robert Sesselmann über 50 Prozent der Stimmen für sich holen konnte. Für Wirbel sorgte auch ein Video, in dem ein Mann mit einem Neonazi-Shirt Luftballons in einem Kindergarten verteilte. Eine Recherche von MDR Thüringen und Spiegel ergab, dass der Mann ein aktives Mitglied der Neonaziszene war und in Verbindung mit dem NSU stand.

Wahlen in Sonneberg: „Ehrenamtlicher Abschiebehelfer“ mit Kontakten zum NSU

Das Video zeigt einen Mann, der blaue Luftballons an Kinder verteilt. Das T-Shirt, das er trägt, verherrlicht die Wehrmacht. Zwei weitere blaue Luftballons mit AfD-Logo liegen im Kofferraum und auf seinem Auto klebt ein großer Sticker mit der Aufschrift „Ehrenamtlicher Abschiebehelfer“. MDR und Spiegel Recherchen haben nun gezeigt, dass es sich bei dem Mann um Daniel W. handelt. Er ist ein Rechtsextremist und ehemaliger Wehrdienstleistender der Bundeswehr. Anfang der 2000er-Jahre soll er Mitglied der sogenannten „Kameradschaft Sonneberg“ gewesen sein.

Die AfD-Wahlparty in Sonneberg. Daniel W. unterstütze den neu gewählten Landrat. © Jacob Schršter/IMAGO

Diese Kameradschaft soll wiederum die Sonneberger Sektion der Kameradschaft „Thüringer Heimatschutz“ sein, erklärte die Szenekennerin und Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Aus dieser Kameradschaft ging der rechtsterroristische „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) hervor. Für Renner steht daher fest, dass Daniel W. eine eindeutige Neonazi-Biografie hat.

Ein Protokoll, bei dem Daniel W. durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) in der Vergangenheit befragt wurde, zeigt, dass er regelmäßig an NPD-Aufmärschen und an Stammtischen der Kameradschaft teilnahm. Auch mit dem NSU-Vertrauten Tino Brandt soll er Kontakt gehabt haben. In einem Auszug einer Akte über Daniel W., die der MDR teilte, steht, dass er „einiges ‚an Adolf gut‘ gefunden“ hätte. „Adolf Hitler war clever, er ist es nur zu schnell angegangen“, wird Daniel W. in den Akten zitiert.

AfD Landesvorstand Thüringen distanziert sich von Daniel W.

In den sozialen Medien posiert er mit AfD-Mitgliedern, so etwa Arm in Arm mit Björn Höcke oder mit dem neu gewählten Landrat Sesselmann. Auf eine Anfrage vom MDR und Spiegel reagierte Daniel W. nicht. Die Thüringer AfD distanziert sich von dem Mann. Der Parteisprecher Torben Braga teilte mit, dass Personen mit so einem Geschichts- und Gesellschaftsbild „als Mitglied der Partei weder aufgenommen noch geduldet“ werden. „Der Landesvorstand distanziert sich stellvertretend für den gesamten Landesverband aufs Deutlichste von dieser Person, die im Übrigen weder Mitglied der AfD ist, noch jemals war“, so Braga.

Der Sprecher gab zu, dass „diese Person nach Berichten unserer Mitglieder vor Ort mehrfach den Versuch unternommen [habe] als Wahlhelfer - etwa auf Bildern - wahrgenommen zu werden oder sich in der Nähe von AfD-Funktionären oder dem Kandidaten Sesselmann fotografieren“ zu lassen. Die Biografie von Daniel W. war laut Braga „weder den AfD-Wahlkämpfern in Sonneberg noch dem AfD-Landesverband“ bekannt gewesen.

AfD-Sprecher spricht von „Maximal möglichem öffentlichen Schaden“

Berga vermutet, dass der AfD Schaden zugefügt werden sollte. „Die Verortung im Umfeld etwa des ‚Thüringer Heimatschutzes‘ oder von Kameradschaften bestätigt angesichts der aus diesen Kreisen bekannten hohen V-Mann-Dichte aus unserer Sicht den Verdacht, dass er sich gezielt das Vertrauen von AfD-Mitgliedern vor Ort erschlichen hat, um dann als Agent Provocateur den maximal möglichen öffentlichen Schaden für die AfD zu verursachen“, erklärte er. Dies sei ihm gelungen. Beweise für seine Aussage lieferte Braga nicht.

Renner sagte dem MDR und dem Spiegel, dass es ausgeschlossen sei, dass die AfD nichts von der nationalsozialistischen Gesinnung wusste. „Die Aufkleber auf dem Auto und die Verherrlichung der nationalsozialistischen Wehrmacht sind unmissverständlich. In so einer kleinen Stadt ist das unübersehbar.“ Daniel W. ist mit seiner Neonazi-Vergangenheit nicht der Einzige, der die Thüringer AfD aktiv unterstützt. Das Rechercheteam fand heraus, dass auch Martin S., Fotograf in der Erfurter Landtagsfraktion, jahrelang in der Thüringer Neonazi-Szene aktiv war. (vk)