Ukraine-Krieg: Putins General exekutiert wohl Russlands verwundete Soldaten

Von: Karolin Schäfer

Ein General der russischen Armee verleiht Orden für den Einsatz im Ukraine-Krieg. © Imago Images

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Nun wird ein russischer General beschuldigt, mehrere verwundete Soldaten erschossen zu haben.

Kiew – Der Ukraine-Krieg wütet seit mehr als zweieinhalb Monaten. Neben Berichten über Zerstörung und Leid in der Ukraine, scheint die Moral der russischen Streitkräfte weiter zu sinken. Auch Meldungen über die schlechte Kampfeinstellung von Russlands Offizieren erregen Aufmerksamkeit.

Nun wurden gegen einen russischen General schwere Anschuldigungen erhoben. Er soll verwundete Soldaten der eigeen Armee getötet haben lassen, statt ihnen medizinische Versorgung zu ermöglichen. Das offenbart wohl ein aufgetauchtes Video.

Ukraine-Krieg: General tötet verletzte Soldaten

Das Video vom 13. Mai stammt vom ukrainischen Aktivisten Volodymyr Zolkin, der seit Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Konflikt russische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft interviewt. Der Clip wurde auf Zolkins YouTube-Kanal veröffentlicht, die britischen Zeitung Daily Mail gab Auszüge des Gesprächs in englischer Übersetzung bekannt.

In dem besagten Video sind fünf vermeintlich russische Soldaten zusehen, die auf Befehl von Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert sind. Einer der jungen Männer behauptete, ein russischer General hätte „Verwundete erledigt“. Auf Nachfrage von Zolkin erklärte der Soldat: „Einfach so ... ein verwundeter Soldat liegt auf dem Boden und ein Bataillonskommandeur erschießt ihn mit einer Waffe.“

Putins General erschießt verletzte Soldaten

Der Kriegsgefangene berichtete vor der Kamera von einem jungen Mann, der verletzt am Boden gelegen haben soll. Dann soll ihn der General gefragt haben, ob er noch laufen könne. Als er dies verneinte, wurde er den Erzählungen zufolge „mit einer Waffe erschossen.“

Dabei soll es sich um keinen Einzelfall gehandelt haben, erinnerte sich ein anderer russischer Soldat aus der Runde. Gleich vier oder fünf verwundete Männer sollen auf diese Weise exekutiert worden sein. „Sie hätten gerettet, Hilfe bekommen und von dort weggebracht werden können. Er hat sie einfach erschossen“, sagte ein weiterer Soldat in dem Video.

Ukraine-Krieg: Vorwürfe von getöteten Soldaten lassen sich nicht prüfen

Das Video wirft viele Fragen auf, die vorerst unbeantwortet bleiben. Um welchen General es sich handelte und wo genau die Erschießung der Soldaten stattgefunden haben soll, ging aus dem Video nicht hervor. Unklar ist ebenfalls, wo die Soldaten aus dem Video gefangen genommen wurden und in welcher Einheit sie dienten. Unabhängig prüfen lassen sich die Vorwürfe also nicht.

Fest steht jedoch, dass in den vergangenen Wochen des Krieges immer wieder ähnliche Berichte auftauchten, in denen Soldaten und Kommandeure von den eigenen Truppen getötet worden sein sollen. So sollen mehreren Quellen zufolge Ende März russische Truppen ihren eigenen Brigadekommandanten getötet haben, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

In einem anderen von Volodymyr Zolkin aufgenommenen Video berichtete ein russischer Soldat von Kameraden, die sich selbst erschossen haben sollen. Andere hätten sich den Erzählungen zufolge in die Gliedmaßen geschossen, um als Verwundete nach Hause zu kommen. (kas)