Ukraine-Krieg: Selenskyj droht „russischen Mördern“ mit Konsequenzen - Zivilisten sollen fliehen

Von: Tobias Utz, Teresa Toth, Moritz Serif, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu. Der Gouverneur von Donezk meldet mindestens 15 Tote bei russischem Angriff auf Wohnhaus. Der News-Ticker.

Grenze zu Belarus : Ukrainische Soldaten sollen das Gebiet an der Grenze zu Belarus verminen.

Ukrainische Soldaten sollen das Gebiet an der Grenze zu Belarus verminen. Zivilbevölkerung als Soldaten: Russland will wohl in eroberten Städten für Ukraine-Krieg rekrutieren

Russland will wohl in eroberten Städten für Ukraine-Krieg rekrutieren Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.28 Uhr: Nach einem verheerenden Raketenangriff mit vielen Toten im Gebiet Donezk hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj russischen Soldaten mit Konsequenzen gedroht. „Die Bestrafung ist für jeden russischen Mörder unvermeidlich“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag. Der Angriff auf den Ort Tschassiw Jar habe einmal mehr gezeigt, dass Russlands Truppen vorsätzlich auch in Wohngebieten töteten.



Außerdem hat die ukrainische Führung Zivilisten im besetzten Süden des Landes wegen geplanter Armee-Offensiven zur Flucht aufgerufen. Einwohner der Gebiete Cherson und Saporischschja sollten dringend ihre Häuser verlassen - notfalls auch in Richtung der bereits seit 2014 von Russland annektieren Schwarzmeer-Halbinsel Krim, sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntagabend.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky sagte, dass eine Bestrafung der russischen Soldaten unvermeidlich sei. © picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP

+++ 20.40 Uhr: Falls die reparierte Gasturbine aus Kanada zurückkehren sollte, möchte Russland seine Energielieferungen durch die gedrosselte Ostseepipeline Nord Stream 1 wieder hochfahren. „Wenn die Turbine nach der Reparatur kommt, dann erlaubt das eine Zunahme der Umfänge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

„Wir weisen voll und ganz jedwede Andeutungen oder direkte Mitteilungen zurück, dass die russische Seite Gas oder Öl als Waffe für einen politischen Druck benutzt“, sagte Peskow. Angeblich wolle der Kreml das Gas nicht als politisches Druckmittel nutzen.

.+++ 13.40 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude im ostukrainischen Tschassiw Jar sind am Sonntag nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden. 24 Menschen seien noch unter den Trümmern des vierstöckigen Gebäudes verschüttet, teilte der örtliche Rettungsdienst im Online-Netzwerk Facebook mit. Zu drei von ihnen hätten die Rettungskräfte bislang einen Kontakt herstellen können. Fünf Menschen konnten den Angaben zufolge lebend geborgen werden.

Ukraine-Krieg: Russland will wohl Charkiw annektieren - Mobilmachung verstärkt

+++ 11.20 Uhr: In Charkiw hat es in der Nacht auf Sonntag (10. Juli) mehrere Raketenangriffe gegeben. Wie die Rettungsdienste der Ukraine in der Region auf Facebook mitteilten, sollen zwei Wohnhäuser von Russland abgeschossen worden sein. Dabei habe es sieben Verletzte gegeben. Zudem wurde ein Raketenangriff von Russland auf eine Bildungseinrichtung in Charkiw gemeldet.

Charkiw liegt im Ukraine-Krieg an der Front und wurde besonders im Februar und im März stark umkämpft. Die kürzliche Einrichtung einer Zivilverwaltung in der Region durch die russischen Besetzer sowie andere Aktivitäten aus Russland (siehe Update von 7.20 Uhr) indizieren, dass die Stadt nach wie vor zu einem der Ziele von Putin gehört.

Update vom Sonntag, 10. Juli, 07.20 Uhr: Wie das Institute for the Study of War aktuell mitteilt, hat Russland territoriale Ambitionen über den Donbass hinaus. Demnach wolle Russland wahrscheinlich die Oblast Charkiw annektieren, nachdem russische Vertreter in der Region eine neue Flagge enthüllt hatten, in der sie behaupteten, sie sei ein „unveräußerlicher Teil des russischen Landes“.

Die ISW vermutet auch, dass der Kreml mit der direkten Zensur russischer Kriegsberichterstatter und Milblogger konfrontiert ist und möglicherweise versucht, die Selbstzensur zu fördern. Derweil setze Russland eine verdeckte Mobilisierungskampagne fort. Nach Angaben des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation wurden in Russland mehr als 22.000 Stellen für militärisches Personal ausgeschrieben, darunter Scharfschützen, Kanoniere, Fahrer, medizinische Ausbilder und andere Experten.

Ukraine-Krieg: Explosion auf russischer Eisenbahn - Fahrerkabine beschädigt

+++ 21.19 Uhr: In der russischen Region Brjansk kam es unweit der ukrainischen Grenze zu einer Explosion auf einer Eisenbahn. Ein „unbekanntes explosives Objekt“ habe die Fahrerkabine beschädigt, sagte Brjansks Gouverneur Alexander Bogomaz. Bogomaz machte jedoch keine Angaben darüber, was der Zug transportiert hatte, berichtet der Kyiv Independent.

Ukraine-Krieg: Soldaten verminen Grenze zu Belarus

+++ 19.43 Uhr: Serihiy Nayev, Kommandant, hat bekannt gegeben, dass ukrainische Soldaten die Grenze zu Belarus verminen würden. Von dort aus könnte Belarus nämlich die Ukraine angreifen. Darüber hatte der Kyiv Independent berichtet.

+++ 17.03 Uhr: Deutschland will die ersten Gepard-Panzer bald an die Ukraine liefern. Auch die Munition soll bereits kommende auf einem Bundeswehr-Schießplatz in Schleswig-Holstein getestet werden. Durch den Nachschub stehe der Abgabe von 30 „Gepard“-Systemen an die Ukraine nichts mehr im Wege, heißt es. Darüber hatte der Spiegel berichtet. Auch der Munitionsnachschub sei gesichert. Der Hersteller der Panzer trainiert bereits ukrainische Soldaten in Deutschland.

+++ 15.06 Uhr: Ein UN-Bericht hat ukrainischen Truppen eine Mitverantwortung am Angriff russischer Rebellen auf ein Pflegeheim in der Region Luhansk Anfang März zugewiesen. Demnach sollen ukrainische Soldaten wenige Tage vor dem Angriff Stellungen in dem Gebäude in Stara Krasnjanka bei Sjewjerodonezk bezogen und es damit praktisch zu einem Ziel für Angriffe gemacht, hieß es in einem Bericht des UN-Kommissariats für Menschenrechte.

Am 11. März hätten prorussische Rebellen dann mit schweren Waffen auf die Anlage geschossen. Einigen Bewohnern und Angestellten soll es gelungen sein zu fliehen – mindestens 22 Pflegeheimbewohner hätten überlebt, die genaue Zahl der Toten sei noch nicht geklärt. Laut dem Bericht sei dies ein Sinnbild für die Befürchtungen von Menschenrechtlern, dass Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht werden könnten, um Militäroperationen zu verhindern, hieß es.

Ukraine-Krieg: Belarussische Streitkräfte führen wohl in Nordukraine „Maßnahmen“ durch

+++ 11.55 Uhr: Russische Truppen haben ihre Angriffe im Osten der Ukraine fortgesetzt. In der ostukrainischen Region Donezk wurden dabei am Freitag fünf Menschen getötet, wie der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Samstag erklärte. „Die gesamte Frontlinie steht unter unerbittlichem Beschuss“, schrieb er bereits am Freitagabend auf dem Messengerdienst Telegram.

Vor allem die Stadt Slowjansk werde massiv angegriffen, erklärte Kyrylenko. Er warf Russland zudem vor, landwirtschaftliche Flächen in Brand gesetzt zu haben, um“„mit allem Mitteln die Ernte zu zerstören“.

Slowjansk ist offenbar das nächste Eroberungsziel der russischen Truppen bei ihrem Vormarsch im Osten der Ukraine. Slowjansk und Kramatorsk sind die beiden größten Städte in der Region Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen.

Ukraine-Krieg: Belarussische Streitkräfte führen wohl in Nordukraine „Maßnahmen“ durch

Update vom Samstag, 09. Juli, 07.30 Uhr: Belarussische Streitkräfte sollen Aufklärungsmissionen in der Nordukraine durchführen. Der ukrainische Generalstab teilte laut The Kyiv Independent mit, dass Einheiten des belarussischen Militärs Aufklärungsarbeit leisten und „die Maßnahmen zur Abwehr der (ukrainischen) Aufklärung durch unbemannte Luftfahrzeuge verstärken“.

Derweil wird bekannt, dass Russland 417 Mal ukrainische Kulturerbestätten beschädigt und damit gegen das Haager Abkommen verstoßen hat. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Kultur und Information wurden ukrainische Kulturstätten seit Beginn der russischen Invasion mehr als 400 Mal angegriffen und beschädigt.

+++ 20.30 Uhr: Seit Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine, werden international Sanktionen gegen Russland als Land, aber auch gegen russische Prominente verhängt. Kanada hat seine Sanktionsliste zuletzt erweitert, wie der Kiyv Independent berichtet. Demzufolge sind 29 Personen hinzugekommen, darunter auch Patriarch Kirill von Moskau, die Sprecherin des russischen Außenministeriums Marija Sacharowa und die Propagandistin Olga Skabejewa, die zuletzt davon gesprochen hatte, dass Russland über eine Wiedereinstzung Donald Trumps als US-Präsident nachdenke.

Ukraine-News: Russland bezeichnet militärisches Potenzial als „riesig“

+++ 16.45 Uhr: Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat Russlands militärisches Potenzial als „riesig“ bezeichnet. Im Moment werde nur ein „unbedeutender Teil“ des Potenzials eingesetzt, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Peskow wiederholte zudem Aussagen von Präsident Wladimir Putin, der sich am Donnerstag geäußert hatte.

+++ 15.45 Uhr: Sahra Wagenknecht, ehemalige Fraktionschefin der Linken, hat die Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland gefordert. „Kein Entlastungspaket kann ausgleichen, was beim Gaspreis an möglichen Nachzahlungen droht. Die Bundesregierung muss diese unsinnigen Sanktionen sofort aufheben“, sagte Wagenknecht fr.de von IPPEN.MEDIA.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift wohl mehrere Städte an

+++ 08.30 Uhr: Bereits vor mehreren Tagen wurde berichtet, dass Russland im Ukraine-Krieg eine „operative Pause“ einlege. Dies beruht auf einer Analyse des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“. Diese Einschätzung bestätigt die Denkfabrik nun abermals laut einer neuen Einschätzung (s. Update v. 06.30 Uhr). Demnach soll Russland die Bemühungen um die Eroberung der Ukraine „lockern“, um die Schlagkraft eines erneuten größeren Angriffs zu erhöhen. Teil davon sind offenbar Rekrutierungen von Freiwilligeneinheiten, um Verluste aufzufangen. Zuletzt berichteten mehrere lokale Behörden, insbesondere aus besetzten Städten wie Sjewjerodonezk, dass die russische Armee versuche, die Zivilbevölkerung für die Armee zu gewinnen. Die Angaben des US-Thinktanks und der lokalen Behörden sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Freitag, 08. Juli, 06.30 Uhr: Das „Institute for the Study of War“ (ISW) gibt in Washington bekannt, dass Russland eine „operative Pause“ einlege, um Kampffähigkeiten wiederzuerlangen. Das bedeutet, dass Moskau seine Offensiven in der Ukraine wahrscheinlich lockern wird, um die Bedingungen für einen künftigen Angriff zu verbessern. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Derweil hat auch die Forderung von CDU und CSU, der Ukraine kurzfristig 200 Transportpanzer vom Typ Fuchs zu liefern, im Bundestag keine Mehrheit gefunden. In der Nacht zum Freitag hatten die Bundestagsabgeordneten gegen einen entsprechenden Entschließungsantrag der Unionsfraktion gestimmt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte eine Lieferung von Transportpanzern des Typs Fuchs an die Ukraine mit Hinweis auf eigene Sicherheitsinteressen Deutschlands abgelehnt.

Ukraine-Krieg: Russland dringt in der Oblast Donezk weiter vor

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die Situation in der Oblast Donezk spitzt sich immer weiter zu. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, haben ukrainische Beamte die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Region nun aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren und sich in Sicherheit zu begeben.

„Russland hat die gesamte Region Donezk in einen Krisenherd verwandelt, in dem es für die Zivilbevölkerung gefährlich ist, sich aufzuhalten“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, nach einem Raketenangriff auf die Stadt Torezk am Mittwoch (6. Juli). „Ich rufe alle auf, zu evakuieren. Eine Evakuierung rettet Leben“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Evakuierungen in Donezk bereits in Arbeit

Aktuell kontrolliert die Ukraine CNN-Angaben zufolge noch immer etwa 45 Prozent der Region Donezk, nach der Einnahme von Lyssytschansk in der benachbarten Region Luhansk drängen die russischen Streitkräfte nun aber immer weiter vor in Richtung Kramatorsk und Slowjansk. Daher sehen sich immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

„Diejenigen, die gesehen haben, was in Sewerodonezk oder Lyssytschansk passiert ist, haben die Stadt schon vor langer Zeit verlassen. Jetzt sind etwa 23.000 Einwohner von Slowjansk [von rund 100.000] in der Stadt geblieben“, sagte Vadym Liakh, Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung von Slowjansk. „Die Zahl der Menschen, die die Stadt verlassen wollen, ist gestiegen. Wir arbeiten an der Evakuierung in zwei Richtungen: nach Lwiw, Dnipro oder Riwne.“ (nak/lm/tu/vbu mit dpa/AFP)