Geheimdienst warnt: Gruppe Wagner rekrutiert in weiterem EU-Land

Nach Rekrutierungsversuch von Wagner-Söldnern in Polen: Lettischer Staatssicherheitsdienst findet Rekrutierungsversuche in sozialen Netzwerken.

Riga - Der lettische Staatssicherheitsdienst (VDD) hat im Internet Aufrufe gefunden, sich der russischen Söldnergruppe Wagner anzuschließen, berichtete das Medienunternehmen Delfi am 15. August. Er habe „direkte und indirekte Einladungen“ in sozialen Netzwerken an die Bevölkerung festgestellt, sich der paramilitärischen Organisation anzuschließen.

Wagner-Rekrutierungsaufkleber, wie sie bereits in Polen angebracht wurden, habe der VDD bislang jedoch nicht entdeckt. Auch anderes Propagandamaterial der Wagner-Gruppe sei an öffentlichen Orten in Lettland bisher nicht gefunden worden, teilte der Geheimdienst mit. Der lettische Staatssicherheitsdienst forderte die Einwohner auf, jegliches Propagandamaterial von Wagner oder Rekrutierungsversuche zu melden. Lettischen Staatsbürgern und Personen mit Wohnsitz in Lettland ist es verboten, in der Armee oder einer paramilitärischen Organisation eines ausländischen Staates zu dienen, der die nationale Sicherheit des Landes bedroht.

Söldnergruppe Wagner versuchte bereits in Polen zu rekrutieren – Festnahmen wegen Spionage

Die Rekrutierungsversuche der Söldnergruppe in Lettland sind nicht die ersten in einem europäischen Land: In Polen war schon zuvor Wagner-Propagandamaterial gefunden worden. Medienberichten zufolge waren am Freitag (11. August) in Warschau und Krakau Aufkleber mit dem Logo der Wagner-Gruppe verteilt worden, auf denen in englischer Sprache zu lesen war: „Wir sind hier - schließen Sie sich uns an“. Die Aufkleber hätten QR-Codes enthalten, die auf eine russische Website über die paramilitärische Gruppe verwiesen.

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski erklärte am Montag (14. August), der Inlandsgeheimdienst ABW und die Polizei hätten zwei russische Staatsbürger identifiziert, die in Krakau und Warschau Wagner-Propagandamaterial verteilt hätten. Beide seien wegen Spionage angeklagt und verhaftet worden, so Kaminski. Die beiden Männer hätten mehr als 3000 Flugblätter mit Werbung für die Wagner-Gruppe bei sich gehabt. Das Material hätten sie in Moskau erhalten. Für ihre Tätigkeit seien ihnen bis zu 500.000 Rubel (rund 4.500 Euro) versprochen worden.

Sorgen um Grenzsicherheit bei Nato-Mitgliedern

Vor allem Polen hatte zuletzt vor Aktionen von Belarus aus gewarnt - durch das belarussische Militär, aber auch durch die Wagner-Gruppe. Bereits am 1. August hatten zwei belarussische Militärhubschrauber kurzzeitig den polnischen Luftraum verletzt.

Die Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland haben seit der Verlegung der Wagner-Gruppe nach Belarus die Grenzsicherung verstärkt. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak kündigte Mitte Juli an, dass die polnische Grenze zu Belarus wegen der Präsenz der Wagner-Gruppe mit zwei zusätzlichen Militärbrigaden verstärkt werde. Darüber hinaus gab er den Aufbau einer neuen Eingreiftruppe in Auftrag. Mit einer umfangreichen Militärparade und konkreten Aufrüstungsplänen sendete Polen zudem diese Woche ein Signal in Richtung Wladimir Putin.

Auch Litauens Präsident Gitanas Nausėda erklärte, man habe bereits Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit an der Grenze zu Belarus zu erhöhen, darunter die Aktualisierung der Pläne für den Einsatz des Militärs. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko nutzte diese Aktionen, um Ängste vor einer angeblichen westlichen Aggression zu schüren und Übungen mit Söldnern nahe der Stadt Brest im Westen des Landes an der Grenze zu Polen zu rechtfertigen.

Tausende Wagner Söldner nach Meuterei in Belarus stationiert

Die Sorge um die Grenzsicherheit hat sich durch den Umzug der Wagner-Söldner nach Belarus weiter verschärft. Nach der gescheiterten Meuterei des Anführers der Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, strömten kürzlich Tausende Söldner der Gruppe mit schwerem Gerät aus Russland nach Belarus. Dort rekrutiert die paramilitärische Organisation weiterhin Kämpfer und bildet die belarussische Armee aus. Das alles unter der Bedingung, dass die neuen Rekruten bereit sind, „an Feindseligkeiten auf dem Territorium der Nachbarländer von Belarus, insbesondere Polen und Litauen, teilzunehmen“, so das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine. (PaPel)

