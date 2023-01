„Es ist doch so einfach“: Trump behauptet, er könne Ukraine-Krieg beenden

Von: Nail Akkoyun

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht während einer „Save America“-Kundgebung in Latrobe, Pennsylvania am 5. November 2022. © Angela Weiss/AFP

Geht es nach Donald Trump, wäre es nicht sonderlich schwierig, den Ukraine-Krieg zu beenden. Als Vermittler bringt sich der frühere US-Präsident selbst ins Spiel.

Palm Beach – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat behauptet, er könne „binnen 24 Stunden“ erfolgreich zwischen Russland und der Ukraine vermitteln und so den Krieg beenden. Trump, der sich seit seines Besteller-Buchs „The Art of the Deal“ als Verhandlungskünstler versteht, prahlte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social über sein angebliches Verhandlungsgeschick.

„Wäre ich Präsident, wäre der Russland/Ukraine-Krieg nie passiert“, schrieb Trump – gänzlich in Großbuchstaben – am Donnerstag (26. Januar). Weiter versicherte der Republikaner, der bereits eine Kandidatur für die US-Wahl 2024 angekündigt hatte, den Konflikt jetzt noch rasch beenden könnte. „Wenn ich Präsident wäre, könnte ich binnen 24 Stunden ein Ende dieses schrecklichen und schnell verletzenden Krieges aushandeln“, schrieb der Ex-Präsident.

Republikaner steht hinter Trump: „Wird Putin anrufen und diesen Krieg beenden“

In einem weiteren Beitrag hatte Trump die kürzlich von Washington angekündigte Lieferung von Abrams-Panzern kritisiert. „Erst kommen die Panzer, dann kommen die Atombomben“, schrieb er. Der demokratischen Regierung warf Trump zudem vor, nicht genug zu tun: „Beendet diesen verrückten Krieg, jetzt. Es ist doch so einfach!“

Ähnlich wie das frühere Staatsoberhaupt sieht es auch der republikanische Kongressabgeordnete Troy Nehls aus Texas. Der schlug in einem Interview mit Fox News vor, dass der Krieg „enden“ würde, wenn Trump mit Putin telefonieren würde – Präsident Biden müsse nur darum bitten. „Wenn wir diesen Krieg wirklich beenden wollen, Joe Biden, dann müssen Sie Donald Trump anrufen“, sagte Nehls. „Donald Trump wird Wladimir Putin anrufen und diesen Krieg beenden. Wir müssen diesen Krieg beenden, und Donald Trump kann das tun.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump als Heilsbringer der ukrainischen Bevölkerung angesehen wird – sowohl von sich selbst als auch von anderen Republikaner:innen. Nach den Nord-Stream-Lecks im vergangenen Jahr bot sich der Ex-Präsident einmal mehr an, mit dem russischen Staatsoberhaupt zu verhandeln. Wenige Tage später behauptete er zudem, dass die US-Außenpolitik Putin „verhöhnt“ und „fast gezwungen“ hätte, in die Ukraine einzumarschieren.

News zum Ukraine-Krieg: Verhandlungen sind auf Eis gelegt

Unabhängig von den Behauptungen Trumps sieht die Realität gänzlich anders aus. So sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag (23. Januar), dass Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau derzeit „unmöglich“ seien, „da es weder de facto noch de jure Bedingungen dafür gibt“. In den vergangenen Monaten forderte der Kreml als Verhandlungsgrundlage unter anderem die Anerkennung der vier annektierten Oblaste Saporischschja, Cherson, Luhansk und Donezk, sowie den Rücktritt von Wolodymyr Selenskyj.

Der wiederum erklärte am Donnerstag in einem Interview mit Sky News, er sei „nicht an Verhandlungen“ mit Putin interessiert. Der russische Präsident wolle schließlich auch „keine Verhandlungen, weil er keinen Frieden will“. (nak)