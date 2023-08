Simbabwe wählt ominöse Kontinuität

Präsidentschaft

Von Johannes Dieterich

Der südafrikanische Krisenstaat erklärt trotz haufenweiser Unregelmäßigkeiten flugs den alten zum neuen Präsidenten.

Wesentlich schneller als erwartet hat Simbabwes Wahlkommission bereits am Samstagabend die Ergebnisse der Abstimmung über einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament bekannt gegeben – lediglich zwei Tage nach der Schließung der Wahllokale. Ursprünglich war mit den Resultaten erst an diesem Montag oder gar Dienstag gerechnet worden.

Weniger überraschend fiel das Ergebnis aus: Der 80-jährige amtierende Präsident Emmerson Mnangagwa soll das Rennen bereits im ersten Wahlgang mit 52,6 Prozent für sich entschieden haben. Als sein bedeutendster Herausforderer kam Nelson Chamisa, der Chef der oppositionellen Citizens Coalition for Change (CCC), angeblich auf 44 Prozent. Auch im Parlament soll sich die seit 43 Jahren regierende Zanu/PF mit 136 Sitzen eine überwältigende Mehrheit gegenüber den 73 für die CCC gesichert haben.

Die Opposition will das Ergebnis aber nicht anerkennen. Es sei „übereilt und ohne notwendige Prüfung“ veröffentlicht worden, kritisierte CCC-Sprecher Promise Mkwananzi noch am Samstagabend. Ob die Partei das Wahlergebnis vor Gericht anfechten wird, ist indes noch ungewiss. „Wir haben wegen der Geschwindigkeit der Bekanntgabe der Resultate viele Fragen“, zitiert die Agentur Reuters die Politologin Nicole Beardsworth von der Johannesburger Witwatersrand-Universität.

Die wirkliche Überraschung der Abstimmung aber ist die Tatsache, dass sie erstmals auch von afrikanischen Beobachtermissionen abgelehnt wurde. Der Urnengang erfülle weder die von der simbabwischen Verfassung noch vom südafrikanischen Staatenbund SADC gestellten Bedingungen für demokratische Wahlen, sagte der Chef der SADC-Mission und ehemalige sambische Vizepräsident, Nevers Mumba. Im Einzelnen werden in dem SADC-Bericht die Verzögerungen bei der Ausgabe von Stimmzetteln bemängelt sowie die Weigerung der Wahlkommission, eine elektronische Fassung der Wählerliste zu veröffentlichen, und Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl. Die Stimmzettel waren am Wahltag ausgerechnet in den Großstädten bis zu zwölf Stunden zu spät eingetroffen, weswegen die Wahl bis Mittwochabend verlängert werden musste. Die beiden Großstädte Harare und Bulawayo gelten als Hochburgen der Opposition.

Auch die Afrikanische Union kritisierte den Urnengang scharf. Die am Wahltag beobachtete Praxis der regierungsnahen Organisation „Forever Associates Zimbabwe“ (FAZ), in der Nähe der Wahllokale Umfragen anzustellen und dabei Wähler:innen einzuschüchtern, müsse als „kriminelles Vergehen“ vor Gericht kommen, forderte der Chef der AU-Mission, der nigerianische Ex-Präsident Goodluck Jonathan. Am schärfsten fiel das Urteil der Mission der Europäischen Union aus: Die Abstimmung habe in einem „Klima der Angst“ stattgefunden. Sie habe „weder die regionalen noch die internationalen Standards für Gleichheit, Universalität und Transparenz erfüllt“.

Außer den genannten Unregelmäßigkeiten wurden am Wahltag auch Flugblätter mit der Falschmeldung eines Wahlboykotts der Opposition verteilt. Außerdem verhaftete die Polizei mehr als 40 Mitglieder einer örtlichen Wahlbeobachtergruppe, weil sie vor der amtlichen Bekanntgabe der Ergebnisse Prognosen abgegeben habe – tags darauf tat die regierende Zanu/PF dasselbe, ohne belangt zu werden.

Sollte der Zanu/PF-Sieg nicht von einem Gericht kassiert werden, wird sie weitere fünf Jahre an der Macht bleiben: Die einzige Regierungspartei seit der Unabhängigkeit des Landes vor 43 Jahren. Immerhin wurde Simbabwe bereits von zwei Präsidenten regiert: Vor Mnangagwa hatte 37 Jahre lang der Führer der Befreiungsbewegung, Robert Mugabe, regiert.