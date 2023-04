Sichere CO2-Speicher sind möglich, aber kein Freifahrtsschein

Von: Sandra Kirchner

Manche Emissionen lassen sich nicht oder kaum vermeiden. Sie – und nur sie – sollen mit CO2-Speichern abgefangen werden. © Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau

Forschende sehen beherrschbare Risiken und wünschen sich weniger restriktive Gesetze für Carbon-Capture-Systeme. Die erlauben aber nicht weniger Treibhausgase einzusparen.

Die Menschheit hat sich in eine Zwangslage manövriert: Selbst wenn es Deutschland und allen anderen Nationen gelänge, das Tempo bei der Energiewende deutlich anzuziehen und mehr Erneuerbare-Energie-Anlagen zu bauen, würde es weiter klima-schädliche Emissionen geben. Fachleute schätzen, dass auch mit ehrgeiziger Klimapolitik zur Mitte des Jahrhunderts noch fünf bis 15 Prozent des aktuellen Treibhausgasausstoßes übrig bleiben würden. Diese lassen sich nur sehr schwer vermeiden und werden als „unvermeidbare Restemissionen“ bezeichnet.

Sie fallen etwa bei der Zement- und Stahlherstellung oder der Müllverbrennung an, die sich nach gängiger Auffassung nur unter hohem Aufwand und kaum vollständig dekarbonisieren lassen. Auch die Landwirtschaft wird künftig noch Treibhausgase freisetzen, vor allem Lachgas und Methan.

Das ist ein Dilemma. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden und auf eine Treibhausgasbilanz mit netto null Emissionen kommen. Weil es aber trotzdem die Restemissionen geben wird, sollen diese bei der Entstehung abgefangen – etwa direkt am Schornstein – oder später wieder aus der Luft geholt und dann geologisch gespeichert werden. Auch der Weltklimarat IPCC, das international wichtigste Gremium zur Erforschung des Klimawandels, spricht sich für die Entnahme und Speicherung von CO2 aus, um die Erderwärmung auf ein beherrschbares Niveau zu begrenzen.

Norwegen treibt Technik am stärksten voran

Norwegen gilt dabei als Vorreiter. Als einziges Land in Europa verpresst Norwegen bereits CO2 unter dem Meeresboden. Die Methode heißt Carbon Capture and Storage (CCS), CO2-Abscheidung und -Speicherung. Auch andere Länder stehen in den Startlöchern. Im Frühjahr dieses Jahres hat auch Dänemark die Erlaubnis erteilt, CO2 unter dem Meer zu speichern.

So weit ist man hierzulande noch nicht. Deutschland erforscht derzeit, ob und in welchem Umfang sich der Meeresuntergrund als CO2-Speicher eignet. Vor allem unter der Nordsee wurden riesige potenzielle Speicher ausgemacht. Zwischen vier und zehn Milliarden Tonnen CO2 könnte man unter die Nordsee vor Deutschland packen, schätzt die Bundesanstalt für Geowissenschaften. Ob sich tatsächlich so viel CO2 unter die Nordsee verfrachten ließe, überprüft die „Deutsche Allianz Meeresforschung“ mit einer umfangreichen Forschungsmission. Jedes Jahr könnten demnach bis Ende dieses Jahrhunderts 30 Millionen Tonnen CO2 unter der Nordsee verklappt werden.

Das CO2 soll dazu in tiefe Sandsteinschichten gepresst werden – dieselben Schichten, aus denen zuvor Öl und Gas gefördert wurde. Eine undurchlässige Schicht aus Ton- oder Salzgestein soll verhindern, dass die Gase wieder freigesetzt werden. Das Risiko, dass gespeichertes CO2 wieder austritt, schätzen die Forschenden als gering ein.

Treibhausgasspeicher werden als sicher gesehen

Komme es zu Lecks, verursache das lokal eine Versauerung, so Klaus Wallmann vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Bei der Untersuchung von bestehenden Speichern in Norwegen sei festgestellt worden, dass dort kein CO2 austrete. In der Nähe alter Gas- oder Ölbohrlöcher bestehe aber die Gefahr von Leckagen. Von vulkanischen CO2-Quellen im Mittelmeer sei bekannt, dass freigesetztes Kohlendioxid zur Versauerung des Bodenwassers im Ozean führe.

„Das hat eine Verarmung der Artenvielfalt zur Folge“, so Wallmann weiter. Die Fläche, auf der das passiere, sei aber auf höchstens 50 Quadratmeter begrenzt. Bei gut regulierten und überwachten CO2-Speicher könne man sicherstellen, dass 99 Prozent des CO2 dauerhaft unter dem Meer blieben, so Wallmann.

Aber auch für Meereslebewesen wie Schweinswale geht die CO2-Verpressung mit Risiken einher. Bei der Erkundung des Meeresbodens wird mit Schallwellen gearbeitet. Zwar werde die Seismik in der Praxis langsam hochgefahren, so der Wissenschaftler, aber wenn die Schweinswale nicht wegschwämmen, bestehe die Gefahr, dass sie ihr Gehör verlören.

CCS in Deutschland durch Gesetze eingeschränkt

Die Forschenden haben noch weitere Gefahren durch CCS ausgemacht. Wird das CO2 mit zu viel Druck verpresst, kann das Erdbeben auslösen, wie in Algerien bereits geschehen. Um das zu verhindern, brauche es für einzelne Standorte Grenzwerte für den Druck, empfehlen die Meeresforscher.

Trotz der Risiken spricht sich Geomar-Forscher Wallmann für die CO2-Speicherung aus: „Kohlendioxid kann an geeigneten Standorten sicher und dauerhaft unter dem Meeresboden der Nordsee deponiert werden.“

Doch noch ist dafür der gesetzliche Rahmen zu restriktiv. Für die Industrie, die das CO2 zur Nordsee und dort unter den Meeresboden verfrachten soll, gibt es kaum Handlungsspielraum. „Die aktuelle Gesetzeslage verhindert in Deutschland die weitere Beforschung von CCS“, sagt Alexander Proelß von der Universität Hamburg, ein Experte für Umwelt- und Seerecht. Anpassungen seien notwendig. Die Bundesregierung will in diesem Jahr eine „Carbon-Management-Strategie“ erarbeiten, die sich damit befassen soll.