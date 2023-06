Sexualisierte Gewalt im Krieg: „Ein gewisses Stigma bleibt“

Von: Tatjana Coerschulte

Aktivistinnen protestieren im Mai 2022 in New York gegen die Anwendung sexualisierter Gewalt in Russlands Krieg. © Kena Betancur / afp

Die Strafrechtlerin Julia Geneuss über den juristischen Umgang mit sexualisierter Gewalt als Kriegsverbrechen und die Strafverfolgung in Konflikten.

Frau Geneuss, wie wahrscheinlich ist es, dass Vergewaltigungen, wie sie im Bosnienkrieg geschehen sind und jetzt in Russlands Krieg gegen die Ukraine geschehen, geahndet werden können?

Grundsätzlich ist sexualisierte Gewalt, zu der Vergewaltigung gehört, immer schwierig zu ahnden. In Konflikten, auf die das Völkerstrafrecht angewendet werden kann, werden sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung eher systematisch eingesetzt. Diese Verbrechen sind stark mit Stigmata behaftet. Die unmittelbaren Opfer schämen sich oft, suchen die Schuld bei sich und zögern, sich Unterstützung zu suchen.

Die psychischen Folgen dieser Gewalt sind seit langem bekannt. Wie hat sich die Justiz darauf eingestellt?

Die Situation ist schon besser geworden, weil in der Aufarbeitung über die Jahrzehnte eine Entwicklung stattgefunden hat. Man hat erkannt, wie wichtig es ist für die Post-Konflikt-Gesellschaft, dass sexualisierte Gewalt, die überproportional häufig gegen Frauen eingesetzt wird, aufgearbeitet wird. Es hat sich sehr viel getan, was Beweisermittlung angeht oder bei der Schulung von Personen der Strafverfolgungsbehörden, sei es beim Internationalen Strafgerichtshof oder auf nationaler Ebene. Ein gewisses Stigma bleibt aber.

Ist das auch so, wenn die Vergewaltigung in einem Krieg erlitten wurde?

Ja, das potenziert sich sogar, wenn es in Konfliktsituationen passiert, wenn man von Personen der gegnerischen Seite vergewaltigt wird. Das ist ja gerade ein Grund, warum sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung überhaupt in Konflikten eingesetzt werden: um dieses Stigma hervorzurufen und über die Terrorisierung der Bevölkerung die Praxis der ethnischen Säuberung herbeizuführen. So war das beispielsweise im Bosnienkrieg, aber auch während des Völkermordes in Ruanda.

Inwiefern kann Vergewaltigung zu einem Mittel der ethnischen Säuberung werden?

In Gesellschaften, in denen die Ethnie des Kindes über den Vater bestimmt wird, ist Vergewaltigung auch als Völkermord-Handlung anerkannt, weil sie eben ein Mittel ist, um die ethnische Zusammensetzung in bestimmten geographischen Bereichen zu verändern.

Wie Sie sagen, sind die meisten Opfer Frauen, aber auch Männer erleiden sexualisierte Gewalt. Zeigen Männer das an?

Sexualisierte Gewalt gegen Männer ist noch einmal deutlich weniger bekannt, aber es gibt sie. Da ist auch die Forschungslage noch ausbaufähig. Es gibt aber vom Jugoslawien-Tribunal einige Fälle, bei denen sexualisierte Gewalt gegen Männer explizit Teil der Anklagen und der Urteile waren. Beim Internationalen Strafgerichtshof gab es Verhandlungen über die Abrichtung von Kindersoldaten, bei denen sexualisierte Gewalt eine große Rolle spielte.

Ist den Kindersoldaten in diesen Fällen sexualisierte Gewalt angetan worden, oder wurde ihnen gezeigt, wie sie selbst solche Taten ausführen sollen?

Beides.

Wenn eine Vergewaltigung geahndet werden soll, müssen Beweise gesammelt werden. Wie geht das denn in einer Kriegssituation?

Generell ist die Beweisermittlung in Konfliktsituationen schwieriger, aber nicht immer. In der Ukraine zum Beispiel ist es aufgrund der Konfliktsituation, anders als in Syrien, möglich, dass viele Ermittlerteams, auch vom Internationalen Strafgerichtshof, vor Ort sind, und auch viele NGOs, die sich speziell um den Bereich sexualisierter Gewalt kümmern. Sie versuchen, möglichst viele Aussagen von unmittelbar betroffenen Opfer-Zeuginnen zu erlangen. Da ist es besonders wichtig, dass die Ermittler gut geschult sind. Und dass man versucht, weitere Zeuginnen und Zeugen zu ermitteln, die nicht unmittelbar betroffen waren, aber etwas mitbekommen haben. Das dritte ist – das haben wir in der Ukraine gesehen – dass Täter sich mit den Taten auf Social Media brüsten und damit recht offenherzig umgehen. Das ist natürlich alles Beweismaterial.

Und reicht das aus, um eine Verurteilung zu erreichen?

Wenn man sexualisierte Gewalt nach dem Völkerstrafrecht ahnden will, gibt es eine beweisrechtliche Hürde: Man muss ein systematisches Element beweisen können. Wenn man in der Hierarchie weiter nach oben gehen will, zu den höhergestellten Befehlshabern, muss man nachweisen können, dass es nicht einzelne Täter waren, die einen sexuellen Übergriff begangen haben, sondern dass es dieses systematische Element dahinter gibt. Das ist im Bereich der sexualisierten Gewalt noch einmal schwieriger nachzuweisen als bei anderen Verbrechen.

Warum ist das systematische Element wichtig?

Wenn man sexualisierte Gewalt im Bereich des Völkerstrafrechts als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahnden will, muss man zeigen, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dahinter eine Art Strategie steckt. Früher wurde das gerade bei Massenvergewaltigungen nicht so gesehen, da wurde das eher als eine Art private Verbrechen der Soldaten gewertet. Mit der Zeit ist aber anerkannt worden, dass es sich um einen systematischen Einsatz gegen die gegnerische Gruppierung handelt und dass sexualisierte Gewalt eben als Waffe im Krieg systematisch eingesetzt wird.

Julia Geneuss ist Juristin und Gastprofessorin für Strafrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Ist das ein Phänomen, das es in Kriegen immer gegeben hat?

Ja. Schon immer. Vergewaltigungen sind in Kriegen ein regelmäßiges Phänomen. Ich denke, das wird auch immer ein Teil von Konflikten sein. Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung ist eine Gewaltform, die auf das Intime zielt und deswegen besonders effektiv ist. Das ist das Perfide daran. Das ist ein spezifisches Instrument der Macht- und Gewaltausübung, das an unterschiedliche Gruppen verschiedene Botschaften kommuniziert und großen Schaden anrichtet.

Was meinen Sie mit „spezifisches Instrument“?

Es gibt viele Erscheinungsformen der sexualisierten Gewalt und eine ganze Bandbreite des Einsatzes. Es gibt zum Beispiel sexuelle Sklaverei, Zwangsverheiratung, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaften, die etwa in Ruanda oder in anderen Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent eine Rolle gespielt haben. Allgemein denkt man vielleicht: Im Krieg wird Gewalt ausgeübt, und dabei kommen dann auch Zivilpersonen zu Schaden und werden getötet. Der Einsatz sexualisierter Gewalt wirkt aber besonders stark in die Post-Konflikt-Gesellschaften nach. Deswegen ist es wichtig, dass das Völkerstrafrecht diese Form von Gewalt ausdrücklich adressiert.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs sind in Deutschland Frauen massenhaft vergewaltigt worden. Da gab es diesen juristischen Hintergrund noch nicht, oder?

Nach dem Zweiten Weltkrieg, beim Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher vor dem Nürnberger Militärtribunal, spielte das keine Rolle. Es gab keinen expliziten Tatbestand von Vergewaltigung. Man hätte das unter anderen Tatbeständen fassen können, aber auch das ist nicht passiert. Zum ersten Mal aufgetaucht ist der Tatbestand der Vergewaltigung im Kriegsratskontrollgesetz. Das war das Gesetz für die Besatzungsgerichte, die Verfahren gegen Nazi-Verbrecher durchgeführt haben. In der Praxis spielte das aber erneut keine große Rolle. Verfahren gegen alliierte Soldaten gab es nicht.

Wann ist es in der Rechtsprechung zum Tragen gekommen?

Der juristische Durchbruch kam bei den Tribunalen zum Jugoslawienkrieg und zu Ruanda. Da gab es dann den Tatbestand der Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zusätzlich wurde sexualisierte Gewalt unter anderen Tatbeständen subsummiert, etwa als Völkermordhandlung im Falle Ruandas. Die Rechtsprechung hat damals anerkannt, dass sexualisierte Gewalt systematisch eingesetzt wurde als Kriegswaffe, vor allem im Bosnienkrieg gegen die muslimische Bevölkerung. Aus dieser Rechtsprechung heraus hat sich im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs – was aktuell der Rechtsrahmen ist – ein Tatbestand geformt, der die Formen sexualisierter Gewalt als Menschlichkeits- und Kriegsverbrechen bündelt.

Wenn heute in der Ukraine spezielle Teams unterwegs sind, ist das also juristisch gesehen ein Fortschritt?

Auf jeden Fall. Die Bedeutung der sexualisierten Gewalt ist mittlerweile sehr klar geworden. Man ist entschlossen, diese Taten als Teil der Gewalt, die in Konfliktgebieten passiert, explizit in Völkerstrafverfahren abzubilden, auch weil das relevant ist für Post-Konflikt-Gesellschaften, weil diese Gewalt eben anders wirkt als „normale“ Gewalt, weil sie tiefer in die Gesellschaft eindringt.

Ist eine Anzeige wegen Vergewaltigung in einem Kriegsgebiet möglich? Es gibt da doch keine medizinische Beweissicherung oder ähnliches.

Da ist eine der Schwierigkeiten. Es gibt aber zivilgesellschaftliche Strukturen, die sich darum kümmern, und es gibt eventuell zusätzliches Beweismaterial, das dann solche Aussagen stützen kann. Es geht dann auch darum, den systematischen Einsatz sexualisierter Gewalt nachzuweisen, so dass es eher auf das Gesamtbild ankommt.

Wenn aber in diesen Situationen einzelne Täter kaum konkret belangt werden können, was bringen dann solche Verfahren für eine Frau, die diese Gewalt erleiden musste?

Ich glaube schon, dass es eine besondere Bedeutung hat, dass diese Verbrechen mittlerweile anerkannt und abgeurteilt werden. Es ist wichtig, dass die Weltgesellschaft über das Völkerstrafrecht sexualisierte Gewalt als Straftat anerkennt. Das ist ein deutlicher Fortschritt. Das Problem ist – und das ist ein Problem, dass dem Völkerstrafrecht intrinsisch ist – dass natürlich niemals alle einzelnen Verbrechen als solche ermittelt und vor Gericht abgeurteilt werden können. Völkerstrafrecht ist immer per se selektiv, weil es viel zu viele Verbrechen sind, die in einem Krieg begangen werden. Deswegen gibt es den Fokus auf Problembereiche oder besonders gravierende Verbrechen.

Der Internationale Strafgerichtshof ist dann sozusagen. die ganz große Bühne um Aufmerksamkeit auf diese Verbrechen zu lenken, richtig?

Ja. Aber es gibt noch eine weitere Ebene, das ist der nationale Kontext, in dem solche Taten abgeurteilt werden können. In der Ukraine sind schon sehr viele Strafermittlungsverfahren angestrengt worden, aktuell sollen mehrere zehntausend Ermittlungsverfahren laufen. Dort werden Täter auch in Abwesenheit abgeurteilt. Die dritte Ebene ist das Weltrechtsprinzip. Inzwischen urteilen viele Staaten – auch Deutschland nach dem im Jahr 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuch – danach solche Taten auch national ab. Ein Beispiel ist das Al-Khatib-Verfahren in Koblenz, wo ein deutsches Oberlandesgericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Syrien begangen worden waren, abgeurteilt hat.

Steht dennoch zu befürchten, dass die Aussicht auf ein so aufwendiges, langwieriges Verfahren Überlebende weiter abschrecken könnte, die Taten anzuzeigen.

Ich glaube, für die Frauen, die vor Gericht als Opfer-Zeuginnen aussagen, ist es eine Anerkennung des Unrechts. Und es ist auch klar, dass sie repräsentativ stehen für viele Frauen, denen Ähnliches passiert ist. Es ist wichtig, dass möglichst viele von den Taten angezeigt und sozusagen in die Maschinerie der Strafverfolgungsbehörden gebracht werden – selbst wenn nicht jede einzelne vor Gericht landet und nicht jeder einzelne Täter vor dem Internationalen Strafgerichtshof abgeurteilt wird.

