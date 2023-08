Mehrere T90 vernichtet: Ukraine lockt Putins Panzer in den Hinterhalt

Von: Fabian Müller

Drohnenaufnahmen zeigen wohl einen russischen Panzer-Konvoi, der von ukrainischen Streitkräften beschossen wird. © X/Defense of Ukraine

Der Ukraine ist offenbar ein Angriff auf einen russischen Panzer-Konvoi geglückt. Ein Video zeigt mehrere ausgebrannte T-90 in der Region Bachmut.

Kiew/Bachmut - In der Region Bachmut ist den ukrainischen Streitkräften wohl ein großer Schlag gegen die russischen Angreifer gelungen. Das geht aus einem Video hervor, das das ukrainische Verteidigungsministerium in dem sozialen Netzwerk X, dem ehemaligen Twitter, veröffentlichte. Darin zu sehen ist zunächst ein russischer Panzer-Konvoi, der im Verlauf des Videos unter schweren Beschuss gerät.

Der Text zum Video ordnet das Geschehen so ein: „Wieder einmal ein versuchter Angriff der Ruschisten (Mischwort aus Russen und Faschisten, Anm. d. Red.) südlich von Bachmut, der fehlschlug.“ Verifiziert werden konnte das Video bislang nicht, im laufenden Kriegsgeschehen ist es häufig schwierig, an unabhängige Informationen zu gelangen.

Ukraine lockt Putins Panzer in Hinterhalt: Mehrere russische Fahrzeuge wohl zerstört

Die Stadt Bachmut war lange schwer umkämpft, bis es den Wagner-Söldnern von Jewgeni Prigoschin gelang, die Stadt unter russische Flagge zu stellen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj beschrieb die Stadt, der eher symbolische als strategische Bedeutung beigemessen wird, Mitte Mai als „in unseren Herzen“. Aktuell versuchen ukrainische Streitkräfte, die symbolträchtige Stadt wieder einzunehmen.

Teil der ukrainischen Taktik ist dabei auch, viele russische Soldaten an der Bachmut-Front zu binden. Denn Bachmut gilt als einer der wenigen Erfolge der russischen Armee in den vergangenen Monaten, würden Moskaus Streitkräfte die Region verlieren, wäre das für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein herber Verlust, den er vor der Öffentlichkeit erklären müsste. Deshalb rechnet die ukrainische Führung damit, dass Russland viele Soldaten zur Verteidigung abkommandiert - und erhofft sich so weniger Gegenwehr im Süden und Südosten.

Krieg in der Ukraine: Kiews Truppen beschießen russischen Panzer-Konvoi bei Bachmut

Dazu passt auch die ukrainische Öffentlichkeitsarbeit, Erfolge in der Region werden medial ausgeschlachtet. Das vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichte X-Video ist mit patriotischer Rapmusik unterlegt, es zeigt den ukrainischen Angaben nach den erfolgreichen Angriff des 24. ukrainischen Angriffsbataillons „Aidar“. Russische T-90-Panzer werden von einer ukrainischen Aufklärungsdrohne verfolgt, dann sind Rauchschwaden zu sehen, das Ende des Clips zeigt dann die brennenden Wracks. Wann die Aufnahmen entstanden sind, lässt sich dem Video nicht entnehmen, veröffentlicht wurde es am Montag (21. August).

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maliar, schrieb am Montag auf Telegram, dass Moskaus Truppen versuchten, Stellungen nördlich von Bachmut zurückzuerobern. Und auch im Süden der Stadt werde weiter intensiv gekämpft. Der Ukraine sei es gelungen, drei Quadratkilometer an der südlichen Bachmut-Front zu erobern. „Insgesamt können wir von der Befreiung von 43 Quadratkilometern unseres Landes in dieser Richtung sprechen“, schrieb sie weiter.

Video aufgetaucht: „Heiße Kämpfe“ - Ukraine meldet Geländegewinne bei Bachmut

Auch der in den USA ansässige Think-Tank Institute for the Study of War (ISW) schrieb in seinem jüngsten Update von einer ukrainischen Gegenoffensive in der Gegend um Bachmut, Kiews Soldaten seien am Wochenende weiter vorgerückt. Doch auch der russischen Seite könne man geringe Gewinne zuschreiben. Die Stadt sei weiter schwer umkämpft. (fmü)