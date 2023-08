Ukraine-Militärplaner nennt Problem der Gegenoffensive –auch der Westen hat es unterschätzt

Von: Victoria Krumbeck

Die ukrainische Gegenoffensive kommt nur langsam voran. Ein unterschätztes Problem sind neben der russischen Lufthoheit auch die vielen Minenfelder.

Kiew — Die ukrainische Gegenoffensive kommt noch nicht so richtig voran. Die Ukraine konnte zwar das Dorf Uroschajne im Gebiet Saporischschja befreien, doch die Kämpfe zwischen den beiden Kriegsparteien dauern weiterhin an. Insgesamt läuft der Fortschritt noch nicht wie erhofft. Die nur geringen Entwicklungen stimmen auch die Streitkräfte zunehmend unzufrieden. Expertinnen und Experten vermuten sogar, dass die Gegenoffensive durch den Druck des Westens für Frustration in der Ukraine sorgen könnte. Laut einem Militärplaner im Ukraine-Krieg sind vor allem die Minen im Süden des Landes für die Soldaten eine große Herausforderung. Das Problem soll auch vom Westen unterschätzt worden sein.

Ukrainische Gegenoffensive: „Minen-Problem wurde von allen unterschätzt“

Russland hat in Teilen der Süd-Ukraine seine Spuren hinterlassen. Nicht nur zerstörte Städte und Landschaften zeigen, dass dort gekämpft wurde. Etwa fünf Minen pro Quadratmeter könnten an manchen Teilen der Front liegen. Das erklärte der ukrainische Verteidigungsminister in einem Gespräch mit dem britischen Guardian. Die Minenfelder sollen sich über Hunderte von Kilometern hinwegziehen. Die ukrainischen Streitkräfte kommen in diesen Teilen nur sehr langsam voran.

Ein ukrainischer Soldat beobachtet einen Mehrfachraketenwerfer in der Nähe von Bachmut. Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. © LIBKOS/dpa

„Das Minen-Problem wurde von allen unterschätzt, auch von unseren Partnern“, sagte ein ukrainischer Militärplaner der Bildzeitung. Eine mögliche Lösung für das Problem ist schon bekannt: Um das nicht sichtbare Hindernis aufzuspüren, sollen Wärmebildkameras helfen. Am Tag heizen sich die Metallkörper durch die Sonne auf. An Drohnen befestigte Wärmebildkameras könnten vor allem in der Dämmerung die leuchtenden Punkte unter der Erde zeigen, wie ein CNN-Team berichtete.

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive wird durch Kampfhubschrauber und Drohnen erschwert

Die Minen sind jedoch nicht der einzige Grund für die stockende Gegenoffensive. In der Luft bedroht Russlands Kampfhelikopter des Typs Ka-52, auch als „Alligator“ bekannt, die Gegenoffensive. Gegen die Bedrohung von oben können sich die ukrainischen Einheiten kaum wehren. So verloren sie Anfang Juni 25 Minenräumer und Panzer, darunter sieben Leopard-2-Panzer. Dennoch meldete die Ukraine auch Erfolge. So gelang es den Truppen mithilfe von Flugabwehrraketen, den russischen Ka-52 am 25. Juli abzuschießen.

Zusätzlich soll Russland nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums vom 16. August mit dem Einsatz von Kamikaze-Drohnen begonnen haben, die selbst in Russland hergestellt wurden. Die Drohne des Typs Shahed-136 wird schon länger im Ukraine-Krieg von Russland verwendet, musste aber bisher aus dem Iran importiert werden. Es gelte als „nahezu sicher“, dass Russland die Drohne selber herstellt. Dies mache das Land von Importen unabhängiger.

Wie geht es im Ukraine-Krieg weiter? — „Weitere Offensive im Frühjahr 2024“

Die Bedrohung unter der Erde sowie aus der Luft sind bedeutsame Faktoren, mit denen die Ukraine in ihrer Gegenoffensive zu kämpfen hat. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die Ukraine es geschafft hat, kleine Teile im Osten und Süden zurückzuerobern. Gleichzeitig konnten die ukrainischen Truppen den Russischen deutlichen Schaden zufügen. Aufgeben kommt für die Ukraine nicht infrage.

„Die Ukrainer wollen kämpfen und ihr Land zurückerobern, davon wird sie niemand in Washington, Berlin oder Paris abhalten können. Wenn wir in dieser Gegenoffensive nicht alle unsere Ziele erreichen, wird es eine weitere Offensive im Frühjahr 2024 geben“, sagte ein ukrainisches Regierungsmitglied der Bild. Darüber, wie die Ukraine weiter vorgeht, scheinen sich das Militär und die Regierung in Kiew uneinig zu sein. Insidern zufolge ist es zu einem Richtungsstreit gekommen. (vk)