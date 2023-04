Schwere Kämpfe in Bachmut: Russland macht Stadt „dem Erdboden gleich“

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Russland und die Ukraine erleiden in den Gefechten hohe Verluste. Kiew berichtet von „Dutzenden“ Hinrichtungen. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 18. April, 5.06 Uhr: Russische Truppen und Wagner-Söldner kämpfen zusammen um Bachmut – und gehen nun koordinierter gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Unter anderem Fallschirmjäger hätten zwei Stadtviertel von Bachmut eingenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigte das gemeinsame Vorgehen. Demnach schützen die regulären Truppen die Flanken seiner Privatarmee. Prigoschin hatte zuletzt immer wieder kritisiert, dass das russische Verteidigungsministerium zu wenig unternehme, um Bachmut einzunehmen. Vor allem hatte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin einen Mangel an Munition beklagt.

Auf ukrainischer Seite wurde zuletzt bestätigt, dass russische Kämpfer ins Zentrum Bachmuts vorgedrungen seien. Nach russischen Angaben sind rund 80 Prozent der Stadt erobert, die vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner zählte. Die Ukraine will Bachmut trotz allem nicht aufgeben.

Ukraine-Krieg: Russland macht Bachmut „dem Erdboden gleich“

Update vom 17. April, 22.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben den Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen in Bachmut im Gebiet Donezk verstärkt. Dies berichtet Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, auf Telegram. „Der Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen an der Bachmut-Front hat sich intensiviert. Der Feind macht die Gebäude und die Infrastruktur von Bachmut einfach dem Erdboden gleich“, schrieb Maliar.

Aufnahme vom 9. April: ein belarussischer freiwilliger Rekrut in der Region Bachmut. © Genya Savilov/AFP

Ukraine-Krieg: Osten weiterhin „Epizentrum der Kampfhandlungen“

Update vom 17. April, 20.50 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes nach eigener Darstellung am Montag erneut Dutzende Angriffe russischer Truppen abgewehrt. Als „Epizentrum der Kampfhandlungen“ gab der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht die Städte Bachmut und Marjinka an. Dort seien im Laufe des Tages rund 50 Angriffe aus fünf verschiedenen Richtungen „unter hohen Verlusten des Feindes“ abgeschlagen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Luftwaffe berichtete von einer Reihe von Angriffen auf russische Stellungen. Dabei sei unter anderem ein Stützpunkt zur elektronischen Kampfführung getroffen worden. Der genaue Ort wurde nicht genannt. Russland führt seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Ukraine-Krieg: Russland wirbt jetzt um Zeitsoldaten

Update vom 17. April, 19.00 Uhr: Russland wirbt nun auch auf der annektierten Krim um Zeitsoldaten. N-tv zufolge hat das örtliche Rekrutierungsbüro hat einen Stand mit Waffen aufgebaut und bemüht um ein Image als attraktiver Arbeitgeber. Umgerechnet mit fast 4500 Euro Bonus werden freiwillige Kämpfer vergütet. Auch wenn der Stand laut n-tv am Militär Interessierte anlockt, bleibt der Ukraine-Krieg auch auf der Krim ein heikles Thema.

Ukraine-Krieg: Nawalny „zutieft empört“ über Verurteilung von Kara-Mursa

Update vom 17. April, 16.43 Uhr: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat „zutiefst empört“ auf die Verurteilung des oppositionellen Politikers Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft reagiert. Laut Nawalny sei das Urteil „rechtswidrig, schamlos und einfach faschistisch“. Das sagte er in einer am Montag durch sein Team in Onlinediensten veröffentlichten Sprachmitteilung. „Ich glaube, dass Wladimir Kara-Mursa aus politischen Gründen verfolgt wurde“, hieß es weiter. Kara-Mursa wurde am Montag von einem Moskauer Gericht des „Hochverrats“, der „Verbreitung von Falschinformationen“ über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine „unerwünschte“ schuldig gesprochen.

Kara-Mursa hatte in der vergangenen Woche erklärt, trotz der ihm drohenden langen Haftstrafe bereue er keine seiner Äußerungen. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für Russland und die Welt darstelle. Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionspolitikers Boris Nemzow.

„Dutzende“ Videos von Hinrichtungen Ukrainern in russischer Kriegsgefangenschaft

Update vom 17. April, 16.30 Uhr: Der Ukraine liegen nach Angaben ihres Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez bereits „Dutzende“ Videos von Hinrichtungen ihrer Bürger in russischer Kriegsgefangenschaft vor. In einem am Montag veröffentlichten Interview des Internetportals Ukrainska Pravda sagte Lubinez: „Das sind Enthauptungen, Abschneiden von Genitalien, Abschneiden von Ohren, Nasen, Gliedmaßen und Fingern“. Mehrere Täter seien identifiziert worden. Mindestens einer sei bereits in Kämpfen getötet worden. Lubinez warf der russischen Seite vor, die Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegsgefangenen systematisch zu verletzen.

Vergangene Woche wurde ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet, in dem ein Mann in russischer Uniform einen mutmaßlichen ukrainischen Kriegsgefangenen enthauptet. Vorher waren bereits mehrere ähnliche Clips mit Hinrichtungen und Misshandlungen auch von russischen Kriegsgefangenen im Internet verbreitet worden. Die UN haben auf beiden Seiten Verstöße gegen internationale Konventionen dokumentiert.

Update vom 17. April, 14.22 Uhr: Polen und Ungarn wollen bis Juli kein Getreide mehr aus der Ukraine importieren – unter Verweis auf ihre Bauern. Die EU-Kommission hält das für inakzeptabel.

Ukraine-Krieg: Kiew gibt Hinweis auf Höhe eigener Verluste

Erstmeldung vom 17. April: Kiew – Bisher machte die Ukraine keine Angaben zur Zahl ihrer Verwundeten und Gefallenen. Zu den gesamten ukrainischen Opferzahlen existieren nur Schätzungen. Kiew sieht die Zahlen als ein Staatsgeheimnis an. Ein am Sonntag (16. April) erschienenes Interview des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow war deshalb Novum.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung La Razón gab er einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges: „Ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist.“ Nach türkischen Angaben starben bei dem Erdbeben vom 6. Februar mehr als 50.000 Menschen.

Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Sehr wohl spricht Kiew über die Verluste auf Russlands Seite. Nach jüngsten Angaben verlor Moskau binnen eines Tages fast 600 Soldaten. Folgende Zahlen hat der ukrainische Generalstab zuletzt auf Facebook veröffentlicht:

Soldaten : Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590)

: Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590) Panzer : 3660 (+3)

: 3660 (+3) Gepanzerte Fahrzeuge : 7087 (+4)

: 7087 (+4) Artilleriesysteme : 2804 (+9)

: 2804 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 17. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Sicherheitsexperten sehen „Patt auf dem Schlachtfeld“

Unterdessen haben mehrere Sicherheitsexperten den Westen aufgefordert, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine „aufs Ganze“ zu gehen. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schrieben sie, das „gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung“ werde lediglich ein „Patt auf dem Schlachtfeld bewirken.“

Verfasst war der Beitrag unter anderem vom Vorsitzenden der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Heusgen als ehemaliger außenpolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und seine Kollegen betonten, ein Sieg der Ukraine sei „nicht vorprogrammiert“. Demnach setzt Kremlchef Wladimir Putin darauf, dass „seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann“.

Neben Heusgen schrieben den Gastbeitrag Ex-Obama-Berater James Jones, der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Transformation und französische Militär-Berater Stéphane Abrial, der frühere außenpolitische Berater Italiens, Stefano Stefanini, sowie Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium. (frs/nak/AFP/dpa)