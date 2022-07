News zum Ukraine-Krieg: Russland blockiert offenbar Wohnviertel in Melitopol

Pro-russische Separatisten führen Todesstrafe ein – Ukraine greift Waffenlager an

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo, Teresa Toth, Moritz Serif, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Teilen

Die Ukraine startet Gegenangriffe auf russische Besatzer im Gebiet Cherson. Im Donbass bombardiert Russland offenbar mehrere Städte: der News-Ticker am Dienstag, 12. Juli.

„Bewaffneter Konflikt“: Russland droht den USA

Russland droht den USA Schwere Verluste: Russische Armee rekrutiert wohl in Gefängnissen

Russische Armee rekrutiert wohl in Gefängnissen Hinweis der Redaktion zum Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.31 Uhr: Die pro-russischen Separatisten in der Region Donezk haben die Todesstrafe wieder eingeführt. Darüber hatte die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Separatistenführer Denis Puschilin unterzeichnete am Dienstag einen Erlass. Allein im Juni hatten die Separatisten drei ausländische Männer zum Tode verurteilt.

Außerdem hat Russland ein Strafverfahren gegen Ilja Jaschin, Kremlkritiker, eingeleitet. Der Kreml wirft ihm vor, angeblich diskreditierende Falschmeldungen zum Einsatz der Armee verbreitet zu haben. „Mich hat gerade der Ermittler angerufen – in seinem Haus beginnt eine Durchsuchung“, schrieb Jaschins Anwalt Wadim Prochorow auf seiner Facebook-Seite mit. Jaschin drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine greift Waffenlager an

+++ 19.44 Uhr: Die Ukraine hat in der Stadt Nowa Kachowka im Gebiet Cherson ein Waffenlager angegriffen, teilte das Kommando Süd auf Facebook mit. Dabei habe man eine Haubitze und Militärtechnik zerstört, sowie 50 Soldaten getötet. Zuvor hatte Kiew angekündigt, verloren gegangene Gebiete zurückzuerobern und startete die Gegenoffensive.

+++ 16.45 Uhr: Denys Maljuska, Justizminister der Ukraine, ist davon überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow inhaftiert werden. „Das wird zweifellos geschehen, aber die Frage ist: wann“, sagte Maljuska am Dienstag in Prag. Er hoffe, dass dies „eher früher als später“ sein werde. Aggressorstaaten dürften nicht vor Strafverfolgung geschützt sein. Zudem sei klar, wer den Befehl zum Angriff gegeben habe, betonte der ukrainische Außenminister.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 15.45 Uhr: Die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff am Wochenende auf das Gebiet Donezk ist auf 38 gestiegen. Neun Menschen wurden seitdem aus den Trümmern in der Stadt Tschassiw Jahr gerettet. Die Ukraine wirft der russischen Armee in diesem Kontext vor, die Zivilbevölkerung angegriffen zu haben. Russland bestreitet das und betont, dass man ein militärisches Lager zerstört habe. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Armee verstärkt derzeit offenbar die Angriffe in der Region Cherson. Das Militär berichtete am Dienstagnachmittag, dass in der Nacht 52 Soldaten getötet worden seien. Zudem sei ein Munitionslager zerstört worden. Die Angaben der prorussischen Verwaltung der Region Cherson stehen sind gegenteilig. Die Verantwortlichen erklärten, dass ukrainische Raketen zahlreiche Wohnhäuser und zivile Einrichtungen getroffen hätten. Dabei seien sieben Menschen gestorben. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 14.00 Uhr: Die Europäische Union hat der Ukraine einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro genehmigt. Dieser sei für laufende Kosten vorgesehen, hieß es am Dienstag aus Brüssel.

+++ 13.00 Uhr: Russlands Armee und deren Verbündete sind laut einer Einschätzung der prorussischen Separatisten derzeit dabei, die ostukrainische Stadt Siwersk (Region Donezk) einzukreisen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass mit Verweis auf den Botschafter der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik. Bei Siwersk verläuft gegenwärtig die Front in der Region. Die Angaben aus Moskau sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland droht USA mit „bewaffnetem Konflikt“

+++ 12.00 Uhr: Aus dem Kreml gibt es eine neue Drohung in Richtung der USA. Die Vereinigten Staaten „balancieren gefährlich am Rande“ einer militärischen Konfrontation, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, am Dienstag. Amerika und andere Staaten hätten „eine Verschärfung der ukrainischen Krise“ provoziert, betonte sie – und schon jegliche Verantwortung Russlands bei Seite. „Washington und seine Verbündeten balancieren gefährlich am Rande einer offenen militärischen Konfrontation mit unserem Land – und das bedeutet: eines direkten bewaffneten Konflikts zwischen Atommächten.“ Mit der „Provokation“ meinte Sacharowa wohl die Waffenlieferungen an die Ukraine.

Ein Soldat der russischen Armee. (Symbolfoto) © Alexey Maishev / Imago Images

+++ 11.15 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin plant am 19. Juli nach Teheran zu reisen. Auf einem Gipfel-Treffen will er laut Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi treffen. In Teheran sind demnach bilaterale Gespräche geplant.

News zum Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert wohl in Gefängnissen

+++ 10.30 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland in Gefängnissen Kämpfer für die Söldnertruppe Wagner anheuert. „Personalmangel bei den russischen Streitkräften könnte das russische Verteidigungsministerium dazu zwingen, zu unkonventionellen Rekrutierungsmethoden zu greifen“, heißt es in einem Lagebericht, der auf Geheimdienstinformationen basiert. Dies weise auf eine Reaktion der russischen Armee auf schwere Verluste hin, so das Ministerium. Ähnliches hatte vor mehreren Tagen der ukrainische Geheimdienst vermeldet. Demnach rekrutiert Russland im Nachdruck in den Gefängnissen, um die Verluste auszugleichen. Den Männern werde nach der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Pflichten eine vorzeitige Entlassung versprochen, hieß es vom Geheimdienst in der Ukraine. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.30 Uhr: Russische Raketenangriffe haben am Dienstagmorgen offenbar die Stadt Mikolajiw getroffen. Unter anderem schlugen sie wohl in Wohnhäuser, zwei Krankenhäuser und eine Schule ein, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das berichten die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta. Fotoaufnahmen der Stadtverwaltung zeigen das Ausmaß des Schadens, mehrere Brände sind darauf zu sehen. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte starten eigenen Angaben nach Angriffe auf das russisch besetzte Gebiet Cherson. Im Zuge des Gegenangriffs auf das südukrainische Gebiet sei ein Waffenlager zerstört worden. Russische Truppen hätten mehr als 50 Soldaten „verloren“. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete am Dienstagmorgen (12. Juli) unter Berufung auf die in der Region eingesetzte prorussische Verwaltung von zwei Toten, vier Vermissten und Dutzenden Verletzten nach dem Angriff. Viele Menschen seien in Trümmern verschüttet und hunderte Häuser seien beschädigt worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben beider Seiten zunächst nicht.

Seit mittlerweile vier Monaten verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Kiew hatte zuletzt wiederholt angekündigt, seitdem verloren gegangene Gebiete – auch mithilfe westlicher Waffen – wieder zurückzuerobern. Zivilisten wurden zur Flucht aufgerufen. Bei dem nun erfolgten ukrainischen Angriff soll nach russischen Angaben auch ein aus den USA gelieferter Himars-Raketenwerfer zu Einsatz gekommen sein. Auch diese Angabe ließ sich zunächst nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen bei Kherson bereiten sich auf ukrainische Gegenoffensive vor

Update vom Dienstag, 12. Juli, 07.30 Uhr: Die Region Cherson ist eine der schwerst umkämpften Gebiete der Ukraine. Wie die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ berichtete, werden sich die russischen Streitkräfte dort zunächst auf die Sicherung des besetzen Gebietes konzentrieren und seine Luft- und Artillerieangriffe rund um die Orte Siversk und Bakhmut fortsetzen.

Demnach werden sich russische Truppen „weiterhin auf defensive Operationen entlang der gesamten Südachse“ konzentrieren und heute auf offensive Operationen in der Region verzichten. Der ehemalige Berater des Gouverneurs der Region Cherson, sagte, dass die russischen Streitkräfte die Sicherheits- und Filtermaßnahmen verstärkt hätten und sich „auf einen urbanen Krieg vorbereiten, für den Fall, dass eine ukrainische Gegenoffensive Cherson erreichen sollte“.

Ukraine-Krieg: Pro-russischer Ortsvorsteher stirbt nach Explosion einer Autobombe

+++ 22.25 Uhr: Kanadas Regierung hat Sanktionen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. wegen seiner Unterstützung des Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt. Darüber berichtete unter anderem die Tagesschau. Es handele sich dabei um „russische Desinformations- und Propagandaakteure“. Zuvor hatte bereits die britische Regierung Vermögenswerte in Großbritannien eingefroren und ein Einreiseverbot gegen den Patriarchen verhängt.

+++ 20.15 Uhr: Jewgeny Junakow, pro-russische Ortsvorsteher aus der Ortschaft Welikij Burluk im Nordosten der Ukraine, ist nach der Explosion einer Autobombe gestorben, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. Da die russische Presse gleichgeschaltet sind, sind solche Aussagen jedoch mit Vorsicht zu genießen. Angeblich habe es sich um einen Anschlag gehandelt.

Die laut Tass vor kurzem gegründete pro-russische „militärische Zivilverwaltung“ in der Region bezeichnete die Explosion als einen von ukrainischen Behörden verübten „Terroranschlag“. Russische Truppen halten Teile der Region Charkiw besetzt, die gleichnamige Stadt ist weiterhin unter ukrainischer Kontrolle.

News zum Ukraine-Krieg: Ehemaliger Polizeichef soll Verwaltung leiten

Tass zufolge wollen die pro-russischen Behörden ihre Verwaltung in den besetzten Teilen der Region Charkiw in der Stadt Kupjansk einrichten. Ein ehemaliger Polizeichef soll sie leiten. In der besetzten südlichen Region Cherson und der teilweise besetzten Region Saporischschja sind bereits pro-russische Verwaltungen gegründet worden.

Angriffe auf pro-russische Behörden haben in beiden Regionen in den vergangenen Wochen zugenommen. Vertrete der Cherson-Regierung hatten kürzlich erklärt, sie hätte einen Anschlag auf ihren Verwaltungschef vereitelt.

News zum Ukraine-Krieg: Immer mehr Tote in Tschassiw Jar

+++ 18.25 Uhr: Nach einem Raketenangriff auf den Ort Tschassiw Jar im ostukrainischen Gebiet Donezk ist die Zahl der aus einem zerstörten Wohnhaus geborgenen Toten auf mehr als 30 gestiegen. Der ukrainische Zivilschutz sprach von insgesamt 31 gefundenen Leichen.

Neun Menschen seien seit dem Wochenende lebend aus den Trümmern gerettet worden. Die Räumungsarbeiten dauerten weiter an. Wie viele Menschen noch vermisst wurden, war nicht bekannt. Die ukrainische Seite wirft Russland vor, gezielt Zivilisten attackiert zu haben. In Moskau wiederum wird behauptet, man habe lediglich ein militärisches Ziel zerstört. Bei dem Gebäude habe es sich um ein von Militärs genutztes Wohnheim gehandelt, berichtet die dpa.

News zum Ukraine-Krieg: Mindestens sechs Menschen sterben in Charkiw

+++ 16.30 Uhr: Mindestens sechs Menschen sind laut Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft bei Raketenangriffen auf Charkiw ums Leben gekommen. „Infolge des massiven Beschusses durch die Besatzer von Charkiw starben sechs Menschen und 31 wurden verletzt“, teilte die Behörde auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Dabei wurde unter anderem ein Einkaufszentrum beschädigt, ebenso wie einige Häuser und Fahrzeuge, sagte Serhii Bolvinov, Leiter er Ermittlungsabteilung der Nationalen Polizei in Charkiw. Wie CNN berichtet, seien vor Ort Fragmente eines sowjetischen Uragan-Mehrfachraketen-Systems gefunden worden. Erst Ende Juni kam es zu einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk.

+++ 15.15 Uhr: Ein lokaler Beamter aus der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol berichtet, dass die Zivilbevölkerung bis spätestens Herbst zum Militärdienst gezwungen werden soll. Das sagte Petro Andriuschtschenko laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Demnach ist die Zivilbevölkerung als „Kanonenfutter“ eingeplant. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Putin macht Bevölkerung Angebot

+++ 14.30 Uhr: Russland erleichtert allen ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern den Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft. „Alle Bürger der Ukraine haben das Recht, die Staatsbürgerschaft der russischen Föderation nach einem vereinfachten Verfahren zu beantragen“, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Dekret von Präsident Wladimir Putin. Das vereinfachte Verfahren galt bislang nur für Bewohner der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete.

News zum Ukraine-Krieg: Westliche Waffen haben bereits Einfluss

+++ 14.00 Uhr: Laut Angaben von Olkesiy Danilov, Sekretär des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, verändern die neuen Waffenlieferungen der westlichen Partnerstaaten bereits den Verlauf des Krieges. Insbesondere die Präzision sei beeindruckend und „nivelliere“ die Anzahl der russischen Truppen, so Danilov in einem Statement auf Telegram. Darin provozierte er zudem mit dem Satz „Und wir haben noch nicht einmal angefangen“. Nahezu denselben Wortlaut verwendete Russlands Präsident Wladimir Putin wenige Tage zuvor.

+++ 13.00 Uhr: Russlands Armee hat einen verheerenden Beschuss des ukrainischen Ortes Tschassiw Jar am Wochenende als einen Angriff auf rein militärische Ziele dargestellt. Mit präzisionsgelenkten Waffen sei ein Stationierungspunkt einer ukrainischen Brigade zerstört worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Montag. Zu dem ukrainischen Vorwurf, es handele sich um einen gezielten Angriff auf eine Wohngegend, äußerte er sich nicht.

In Tschassiw Jar waren am Wochenende große Teile eines Wohnblocks eingestürzt, laut ukrainischer Darstellung wurden bislang die Leichen von 20 Bewohnern geborgen. Noch immer werden Menschen vermisst. Seit Kriegsbeginn vor viereinhalb Monaten betont Russland immer wieder, im Nachbarland nur militärische Ziele zu treffen – auch wenn die vielen zivilen Opfer mittlerweile offensichtlich sind.

Russlands Verteidigungsministerium meldete auch Angriffe in anderen Teilen der Ostukraine. Im Gebiet Charkiw sei ein Lager mit aus dem Ausland gelieferter Militärtechnik zerstört worden, sagte Konaschenkow. In der Region Dnipro sei Munition für die aus den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars vernichtet worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Russland blockiert offenbar Wohnviertel in Melitopol

+++ 12.30 Uhr: Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge blockieren russische Truppen ein Wohnviertel in der besetzten Stadt Melitopol. „Zehntausende von Einwohnern sind von der Stadt abgeschnitten“, sagte der Bürgermeister Iwan Fedorow laut Bericht. Ihm zufolge haben Russlands Streitkräfte erklärt, sie hätten in dem Viertel Sprengstoff gefunden. Das sei der Grund für den Einsatz. Die Informationen sind nicht auf unabhängige Weise prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Region Odessa wohl unter Raketenbeschuss

+++ 12.00 Uhr: Russische Truppen haben am Montagmorgen wohl ebenfalls die Region Odessa mit Raketen beschossen. Dabei wurde unter anderem ein Wohnhaus getroffen, wie der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Kyrylo Tymoshenko vermeldete. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 11.15 Uhr: Das russische Parlament plant offenbar für Freitag eine außerordentliche Sitzung. Wegen „Fragen, die dringende Lösungen erfordern“ komme man zusammen, teilte das Unterhaus am Montag mit. Bislang gibt es weder eine Tagesordnung noch Informationen darüber, ob die Sitzung übertragen wird.

+++ 10.45 Uhr: Litauen hat die Handelsbeschränkungen mit der russischen Exklave Kaliningrad erweitert. Zu den ab Montag sanktionierten Waren zählen nun auch Holz, Beton und Alkohol. Ein Sprecher des litauischen Zolls sagte, dass man lediglich die EU-Sanktionspläne befolge.

+++ 10.00 Uhr: Einer Einschätzung des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ zufolge, versuchen russische Truppen im nächsten Schritt die Stadt Bachmut, nördlich von Donezk, von der Versorgung abzuschneiden. Insbesondere die Kommunikationslinien würden versucht zu kappen, berichtet die Denkfabrik in einer Analyse am Sonntag. Dies sei Teil einer nächsten, größeren Offensive der Armee. Zuvor hatte das Thinktank von einer „operativen Pause“ des russischen Militärs gesprochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte vor dieser Einschätzung und betonte, dass Russland weiterhin angreife (s. Update v. 08.00 Uhr). Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen attackieren Städte im Donbass

+++ 09.00 Uhr: Erneut kommt es offenbar zu massiven Bombenangriffen der russischen Armee auf Städte im Donbass, unter anderem Charkiw. Das berichtet der ukrainische Generalstab am Montagmorgen. Raketenwerfer und Panzer seien im Einsatz, hieß es im Lagebericht. Es habe eine regelrechte „Bombardierungswelle“ begonnen, die bereits mehrere Städte im Osten getroffen habe, so der Generalstab. Dies diene der Vorbereitung einer Großoffensive. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat davor gewarnt, dass die russischen Truppen keine „strategische Pause“ einlegen. Das hatte unter anderem das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet. Russland greife weiter an, sagte Selenskyj in einem Video, das auf Telegram verbreitet wurde. Allein am Samstag habe es 34 Luftangriffe gegeben, betonte der ukrainische Präsident.

Update vom Montag, 11. Juli, 06.30 Uhr: Die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, forderte die Bewohner der Region Cherson in einer Fernsehansprache vom 10. Juli auf, das Gebiet zu verlassen. Ukrainische Streitkräfte würden eine Gegenoffensive im Süden der Ukraine planen. „Ich bin mir sicher, dass sich dort keine Frauen und Kinder aufhalten sollten, und dass sie nicht zu menschlichen Schutzschilden werden sollten“, sagte Wereschtschuk. Wann die ukrainische Gegenoffensive stattfinden soll, gab sie nicht an.

Ukraine-Krieg: Selenskyj droht „russischen Mördern“ mit Konsequenzen - Zivilisten sollen fliehen

+++ 22.28 Uhr: Nach einem verheerenden Raketenangriff mit vielen Toten im Gebiet Donezk hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj russischen Soldaten mit Konsequenzen gedroht. „Die Bestrafung ist für jeden russischen Mörder unvermeidlich“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag. Der Angriff auf den Ort Tschassiw Jar habe einmal mehr gezeigt, dass Russlands Truppen vorsätzlich auch in Wohngebieten töteten.



Außerdem hat die ukrainische Führung Zivilisten im besetzten Süden des Landes wegen geplanter Armee-Offensiven zur Flucht aufgerufen. Einwohner der Gebiete Cherson und Saporischschja sollten dringend ihre Häuser verlassen - notfalls auch in Richtung der bereits seit 2014 von Russland annektieren Schwarzmeer-Halbinsel Krim, sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntagabend.

+++ 20.40 Uhr: Falls die reparierte Gasturbine aus Kanada zurückkehren sollte, möchte Russland seine Energielieferungen durch die gedrosselte Ostseepipeline Nord Stream 1 wieder hochfahren. „Wenn die Turbine nach der Reparatur kommt, dann erlaubt das eine Zunahme der Umfänge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

„Wir weisen voll und ganz jedwede Andeutungen oder direkte Mitteilungen zurück, dass die russische Seite Gas oder Öl als Waffe für einen politischen Druck benutzt“, sagte Peskow. Angeblich wolle der Kreml das Gas nicht als politisches Druckmittel nutzen.

.+++ 13.40 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude im ostukrainischen Tschassiw Jar sind am Sonntag nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden. 24 Menschen seien noch unter den Trümmern des vierstöckigen Gebäudes verschüttet, teilte der örtliche Rettungsdienst im Online-Netzwerk Facebook mit. Zu drei von ihnen hätten die Rettungskräfte bislang einen Kontakt herstellen können. Fünf Menschen konnten den Angaben zufolge lebend geborgen werden.

Ukraine-Krieg: Russland will wohl Charkiw annektieren - Mobilmachung verstärkt

+++ 11.20 Uhr: In Charkiw hat es in der Nacht auf Sonntag (10. Juli) mehrere Raketenangriffe gegeben. Wie die Rettungsdienste der Ukraine in der Region auf Facebook mitteilten, sollen zwei Wohnhäuser von Russland abgeschossen worden sein. Dabei habe es sieben Verletzte gegeben. Zudem wurde ein Raketenangriff von Russland auf eine Bildungseinrichtung in Charkiw gemeldet.

Charkiw liegt im Ukraine-Krieg an der Front und wurde besonders im Februar und im März stark umkämpft. Die kürzliche Einrichtung einer Zivilverwaltung in der Region durch die russischen Besetzer sowie andere Aktivitäten aus Russland (siehe Update von 7.20 Uhr) indizieren, dass die Stadt nach wie vor zu einem der Ziele von Putin gehört.

Erstmeldung vom Sonntag, 10. Juli, 07.20 Uhr: Wie das Institute for the Study of War aktuell mitteilt, hat Russland territoriale Ambitionen über den Donbass hinaus. Demnach wolle Russland wahrscheinlich die Oblast Charkiw annektieren, nachdem russische Vertreter in der Region eine neue Flagge enthüllt hatten, in der sie behaupteten, sie sei ein „unveräußerlicher Teil des russischen Landes“.

Die ISW vermutet auch, dass der Kreml mit der direkten Zensur russischer Kriegsberichterstatter und Milblogger konfrontiert ist und möglicherweise versucht, die Selbstzensur zu fördern. Derweil setze Russland eine verdeckte Mobilisierungskampagne fort. Nach Angaben des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation wurden in Russland mehr als 22.000 Stellen für militärisches Personal ausgeschrieben, darunter Scharfschützen, Kanoniere, Fahrer, medizinische Ausbilder und andere Experten. (lz/vbu/mse/tt/tu/lm/nak mit dpa/AFP)