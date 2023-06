Selenskyj veralbert Putin – und will Russland auf Demütigung einstimmen

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geht die Befreiung der besetzten Gebiete Schritt für Schritt voran. Für den Wiederaufbau des Landes verfolgt die Ukraine einen „grünen Marshall-Plan“.

Kiew – In seinem Video am Sonntag (19. Juni) macht sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über Russlands Machthaber Wladimir Putin lustig. Dieser hatte zwei Tage zuvor behauptet, dass die russischen Streitkräfte in Kiew fünf Flugabwehrsysteme des US-Typs Patriot zerstört hätten. Allerdings gibt es US-Medien zufolge nur zwei solcher Systeme in der Ukraine. Selenskyj sagt dazu: „Nicht ein einziger Patriot ist zerstört!“. Alle Systeme seien intakt. In der vergangenen Woche seien drei Dutzend russische Raketen durch die Patriot-Systeme zerstört worden.

Selenskyj: Moskau sollte Russen auf Gebietsverlust vorbereiten

Außerdem fordert Selenskyj Russland auf, seine Bürger auf den Verlust von besetzten Gebieten vorzubereiten. Russland habe mit dem Ukraine-Krieg nicht nur seine eigene Zukunft vernichtet, um die Territorien einzunehmen, sondern werde auch alle Gebiete verlieren, sagte Selenskyj in seinem allabendlichen Video. „Für unsere Schritte einer De-Okkupation gibt es keine Alternative und wird es keine geben.“ Schritt für Schritt bewegten sich die ukrainischen Streitkräfte voran, um ihr Land zu befreien, sagte er.

Selenskyj fordert Moskau auf, seine Bürger auf den Verlust von besetzten Gebieten vorzubereiten. (Archivfoto) © imago

Wiederaufbau der Ukraine: 40 Milliarden Dollar für einen „grünen Marshall-Plan“

Für den Wiederaufbau des Landes will die Ukraine Regierungsangaben zufolge rund 40 Milliarden Dollar für die erste Phase eines „grünen Marshall-Plans“ einsammeln. „Wenn man etwas neu aufbauen muss, ist es logisch, dass man es grün und im Einklang mit den neuen Technologien neu aufbaut“, sagt der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Rostyslaw Schurma. „Unsere Vision ist es, in der Ukraine eine grüne Stahlindustrie mit einem Volumen von 50 Millionen Tonnen aufzubauen“.

Der „Marshallplan“ Am 5. Juni 1947 schlug US-Außenminister George C. Marshall das European Recovery Program vor. Der „Marshallplan“ gilt als Wiederaufbauprogramm für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auf diese Weise könne das Land zum weltweit günstigsten Lieferanten von grünem Stahl werden und die europäischen Bemühungen um eine Dekarbonisierung unterstützen. Die Vorbereitungsarbeiten würden voraussichtlich ein- bis eineinhalb Jahre dauern, obwohl „realistischerweise der eigentliche Bau erst nach Beendigung des Krieges beginnen wird“. Nach Schätzungen der Weltbank wird der Wiederaufbau der Ukraine rund 411 Milliarden Dollar kosten, das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts des Landes. (dpa/jsch)