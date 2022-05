Ukraine-Krieg: Russland rechnet mit Sieg bis zum Herbst – „Am Ende werden wir sie zermalmen“

Von: Tobias Utz, Lucas Maier, Andreas Apetz

Die militärische Lage im Ukraine-Krieg scheint sich zugunsten Russlands zu entwickeln: der News-Ticker.

+++ 19.20 Uhr: Bis Herbst will Russland im Ukraine-Krieg den Sieg eingefahren haben. Das berichtet die unabhängige russische Nachrichtenagentur Meduza unter Berufung auf Kreml-Kreise. Laut dem Bericht sei das höchste Ziel von Moskau die Eroberung von Kiew. Aber auch bei der vollständigen Eroberung des Donbass könnte bereits ein Sieg verkündet werden, heißt es weiter.

Auch wenn der erste Vorstoß auf Kiew fehlgeschlagen war, gibt Russland das oberste Kriegsziel noch nicht auf, so eine Kreml-Quelle. „Am Ende werden wir sie (die Ukrainer) zermalmen. Das Ganze wird wahrscheinlich bis zum Herbst vorbei sein“, zitiert Meduza eben diese Quelle. In Moskau wird zudem damit gerechnet, dass die Unterstützung aus dem Westen irgendwann enden wird. „Früher oder später wird Europa des Helfens müde“, so ein Kreml-Beamter.

Russland hofft auf Sieg im Herbst: Kreml rechnet mit Ende der Hilfen aus Europa. (Archivbild)

Ukraine-Krieg: Gehen Moskau die Streitkräfte aus?

+++ 15.30 Uhr: Russland gehen wohl die Soldaten aus. In einem Eilverfahren hat die Duma nun eine Gesetzesänderung beschlossen, welche die Altersgrenze für Vertragssoldaten in Russland aufhebt, wie pravda.ua berichtet. Nach der Gesetzesänderung können nun alle im arbeitsfähigen Alter der Armee beitreten.

Bei Männern liegt die Altersgrenze jetzt also bei 65 Jahren und bei Frauen bei 60 Jahren. Vor der Entscheidung der Duma am Mittwoch (25. Mai) lag die Obergrenze für russische Staatsangehörige bei 40 und für ausländische Staatsangehörige bei 30 Jahren.

+++ 15.10 Uhr: Bei einem Angriff mit Raketen wurde eine Person in Tschornobajiwka, in der Nähe des Flughafens von Cherson getötet. Sechs weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt. Das teilte die Staatsanwaltschaft der Region Cherson mit. Demnach sei bei dem Angriff, der sich bereits am Freitag (27. Mai) ereignete, ein 33 Jahre alter Mann unter den Trümmern seines getroffenen Hauses verstorben.

Die sechs weiteren Zivilisten seien unterschiedlich schwer verletzt worden, so die Staatsanwaltschaft. Welches Ausmaß die Schäden nach dem Angriff haben, wird laut der Staatsanwaltschaft derzeit noch gesammelt. Eine unabhängige Prüfung war bisher nicht möglich.

Ukraine-Krieg: Moskau meldet Eroberung von Lyman

+++ 11.45 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman im ostukrainischen Donbass-Gebiet erlangt. „Durch das gemeinsame Vorgehen von Einheiten der Donezker Volksrepublik und der russischen Streitkräfte wurde die Stadt Krasny Liman vollständig von ukrainischen Nationalisten befreit“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Krasny Liman ist die noch aus sowjetischer Zeit stammende Bezeichnung für Lyman.

Die mit Moskau verbündeten Separatisten hatten die Eroberung schon am Freitag vermeldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte darauf vom „Völkermord“ im Osten der Ukraine gesprochen (s. Update v. Freitag, 21.20 Uhr).

Konaschenkow berichtete zudem von schweren Luft- und Raketenangriffen gegen die Städte Bachmut und Soledar im Gebiet Donezk. Getroffen worden seien unter anderem Gefechtsstände und Munitionsdepots. Die ukrainischen Verluste allein durch die Luftwaffe bezifferte der russische Armeesprecher auf 260 Soldaten.

Ukraine-Krieg: Tote im Donbass

Update vom Samstag, 28. Mai, 06.35 Uhr: Die Lage für die Ukraine im Osten des Landes ist schwierig. Trotzdem machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Militär in einer Videoansprache Mut: „Der Donbass wird ukrainisch sein.“

Die Ukraine hat unterdessen Russland für den Tod von Zivilisten in dem von Regierungstruppen kontrollierten Teil der Region Donezk im Osten des Landes verantwortlich gemacht. „Heute haben Russen fünf Bürger des Donbass getötet und vier weitere verwundet“, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Pawlo Kirilenko, bei Telegram.

Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von einem „Völkermord“

+++ 21.20 Uhr: Nachdem Russland seine Kontrolle über die Stadt Lyman verkündet hat, spricht Wolodymyir Selenskyj von einem „Völkermord“ im Osten der Ukraine. Die Kontrolle über Lyman würde Russland einen einfacheren Zugriff auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk ermöglichen. Bisher wurden die Angaben nicht unabhängig bestätigt.

In einer Fernsehansprache sagte der ukrainische Präsident in der Nacht auf Freitag (27. Mai), dass Russland im Donbass „eine offensichtliche Politik des Völkermordes“ betreiben würde. In der belagerten Stadt Sewerodonezk bahnt sich unterdessen eine ähnliche Situation wie in der Hafenstadt Mariupol an, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet. Damit beruft sie sich auf Aussagen des Leiters der Zivil- und Militärverwaltung von Sewerodonezk, Alexander Striuk. Laut Striuk befinden sich aktuell noch zwischen 12.000 und 13.000 Menschen in der Stadt.

+++ 18.45 Uhr: Die Vereinten Nationen UN haben am Freitag (27. Mai) die Zahlen der zivilen Opfer im Ukraine-Krieg verkündet. Gezählt wurden hier die Opfer seit Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Der Zeitpunkt wurde von der UN auf Donnerstag (24. Februar) um 4 Uhr morgens festgesetzt.

Die Erhebung deckt den Zeitraum bis Donnerstag (26. Mai) um Mitternacht ab. Ausschlaggebend ist hier jeweils die Ortszeit in der Ukraine. Insgesamt zählte die UN 8.766 zivile Opfer in diesem Zeitraum. Eine genau Aufschlüsselung:

Zivile Opferzahlen (Stand: 27. Mai)

Tote: Insgesamt verstarben im Ukraine-Krieg bisher 4.031 Zivilistinnen und Zivilisten. Darunter 1.529 Männer, 995 Frauen, 100 Jungen, 92 Mädchen. Bei 69 Kindern und bei 1.246 Erwachsenen ist das Geschlecht noch unbekannt.

Insgesamt verstarben im Ukraine-Krieg bisher 4.031 Zivilistinnen und Zivilisten. Darunter 1.529 Männer, 995 Frauen, 100 Jungen, 92 Mädchen. Bei 69 Kindern und bei 1.246 Erwachsenen ist das Geschlecht noch unbekannt. Verletzte: Insgesamt wurden bisher 4.735 Personen verletzt. Darunter 957 Männer, 629 Frauen, 132 Jungen, 110 Mädchen. Bei 164 Kindern und bei 2.743 Erwachsenen ist das Geschlecht noch unbekannt. (Quelle: ohchr.org)

Die UN weist in ihrer Veröffentlichung darauf hin, dass die Dunkelziffer der zivilen Opfer vermutlich deutlich höher liegt. Laut den Angaben wurden die meisten registrierten zivilen Opfer durch den Einsatz von Sprengwaffen mit weitem Wirkungsbereich verursacht. Raketen- und Luftangriffe zählen hier ebenso dazu, wie der Angriff mit Artillerie und Mehrfachraketensystemen.

Ukraine-News: Russland greift ukrainischen Militärstützpunkt an

+++ 14.30 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf einen ukrainischen Militärstützpunkt in Dnipro wurden „rund zehn Menschen“ getötet. Das berichtete der Regionalleiter der Nationalgarde, Gennady Korban, dem Fernsehsender Dnipro TV. Zudem gebe es viele Verletzte: Korban sprach von 30 bis 35 Personen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Der Kreml hatte zuvor mit den Starts von „Iskander“-Raketen geprahlt.

+++ 12.30 Uhr: Laut Angaben des Gouverneurs der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, befindet sich die Stadt Lyman unter russischer Kontrolle. Die ukrainische Armee habe sich auf eine Verteidigungslinie rund um Lyman zurückgezogen, so Kyrylenko. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen vermehrt Berichte darüber, dass das russische Militär wohl Lyman kontrolliere.

+++ 11.30 Uhr: Russlands Außenminister Lawrow hat den Westen vor neuen Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Dabei handle es sich möglicherweise um einen neuen „Schritt Richtung Eskalation“.

Ukraine-News: Schwere Gefechte um Geisterstadt Sjewjerodonezk

+++ 09.30 Uhr: Der neuesten Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums nach setzt die russische Armee offenbar 50 Jahre alte Panzer im Ukraine-Krieg ein. Das betrifft demnach vor allem die Truppen im Süden der Ukraine, beispielsweise rund um Mariupol. Die veralteten Panzer sollen insbesondere „T62“-Modelle sein, berichtet das Ministerium mit Verweis auf britische Geheimdienstinformationen. Der Einsatz der 50 Jahre alten Panzer zeige „Russlands Mangel an moderner und kampfbereiter Ausrüstung“. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.30 Uhr: In Litauen ist am Freitag offenbar ein „Anti-Putin-Gipfel“ geplant. Eine anonyme Quelle nennt dazu erste Details.

Ukraine-Krieg: Donbass könnte „unbewohnbar“ werden - Bitte um mehr Langstreckenwaffen

+++ Update vom Freitag, 27. Mai 2022, 6.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau „Völkermord“ in der Ostukraine vorgeworfen, während die russische Armee ihre Angriffe rund um die Stadt Sewerodonezk intensivierte.

Im Donbass betreibe Russland „eine offensichtliche Politik des Völkermords“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache in der Nacht zum Freitag (27. Mai). Auch die Großstadt Charkiw im Norden der Ukraine wurde am Donnerstag erneut Ziel von Angriffen, neun Menschen starben.

Die russische Offensive könnte dazu führen, dass die Donbass-Region „unbewohnbar“ wird, sagte Selenskyj. Er warf Moskau vor, die ukrainischen Städte in Schutt und Asche legen zu wollen. „All dies, einschließlich der Verschleppung unserer Menschen und der Massentötung von Zivilisten, ist eine offensichtliche Politik des Völkermords, die von Russland betrieben wird.“

Ukraine-News: Vitali Klitschko berichtet von 120 Toten aus Kiew

+++ 14.15 Uhr: Laut Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, wurden seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar bereits 120 Bürgerinnen und Bürger aus Kiew getötet. Mehr als 300 Personen seien verletzt worden, so Klitschko. Das sagte der Bürgermeister am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Ukraine-News: Russischer Soldat beklagt schlechte Vorbereitung

+++ 13.30 Uhr: Ein russischer Soldat hat mit dem Guardian über die schlechte Vorbereitung der russischen Armee gesprochen. Der 21-Jährige war zunächst auf der Krim stationiert, bevor seine Einheit in den Krieg geschickt worden war. „Sie haben uns erst im allerletzten Moment davon erzählt, in der Nacht vor der Invasion“, berichtet der junge russische Soldat. Er sei „komplett unvorbereitet“ in den Ukraine-Krieg geschickt worden, heißt es. Als seine Einheit in ein Feuergefecht mit den ukrainischen Truppen geraten war, sei die Kapitulation die einzige Option gewesen: „Es war unsere erste Konfrontation mit dem Feind; wir hatten noch nicht einmal einen Schuss abgefeuert. Sie überfielen uns aus dem Hinterhalt und wir konnten uns nicht wehren. Wir mussten uns ergeben.“ Nach 45 Tagen in ukrainischer Kriegsgefangenschaft wurde der 21-Jährige ausgetauscht.

Ukraine-News: Scholz warnt vor „größter Hungersnot seit Jahrzehnten“

+++ 12.45 Uhr: Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den „brutalen Krieg“ in der Ukraine gesprochen und seine persönlichen Bedenken für die Zukunft geäußert. Der Kanzler warnte vor der Nahrungsmittelkrise infolge des Ukraine-Konflikts: „Wenn wir hier nicht schnell und entschieden gegensteuern, droht uns die weltweit größte Hungersnot seit Jahrzehnten“.

Die Ukraine gehört weltweit zu den größten Getreide-Exporteuren. Das Land lieferte zuletzt 14 Prozent der am Weltmarkt gehandelten Mengen an Weizen, Gerste und Mais. Die Ukraine ist außerdem Lieferant für Raps- und Sonnenblumenöl.

Ukraine-News: Scholz spricht über Putins Ziele

+++ 11.30 Uhr: Der Kreml hat Videoaufnahmen vom Start einer „Iskander-K“-Rakete veröffentlicht. Das ballistische Geschoss sei auf ein „militärisches Ziel“ in der Ukraine gerichtet, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Ukraine-News: Bundeswehr-Kriegsschiff an Nato-Nordflanke

+++ 10.30 Uhr: Die Bundeswehr-Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ soll die Nato-Nordflanke in Zukunft stärken. Das Kriegsschiff werde in den nächsten Monaten in die schnellen Eingreiftruppen integriert, hieß es vom Marinekommando am Donnerstag (26. Mai). An Bord befinden sich demnach 22 Soldaten, darunter Besatzungsmitglieder aus der Slowakei.

Ukraine-News: „Putin braucht den Sieg“

+++ 09.30 Uhr: Nach Putins Niederlagen bei Kiew und Charkiw soll die „Schlacht um Sjewjerodonezk“ entscheidend für den Ausgang des Ukraine-Krieges sein. Nach Ansicht von Matthew Schmidt, Associate Professor für nationale Sicherheit und Politik an der University of New Haven in Connecticut, „braucht Putin einen Sieg“. Der Druck auf den russischen Präsidenten sei extrem gewachsen. Ein neues Erfolgserlebnis sei nun essenziell.

„Sie werfen all die Kräfte, die sie haben, in diese Schlacht“, sagte Schmidt im Gespräch mit der Washington Post. Ob es für einen Sieg reicht, wird sich noch zeigen. Aufgrund der vielen Rückschläge und Verletzungen hat die russische Armee mit personellen Problemen zu kämpfen. Putin sei in Sjewjerodonezk dazu gezwungen, auf zusammengewürfelt „Frankenstein-Trupps“ zurückzugreifen, so Schmidt. Die notdürftig zusammengestellten Regimente bestünden aus den Soldaten unterschiedlicher Einheiten und seinen nicht aufeinander eingespielt.

Ukraine-News: Kadyrow droht Polen mit Militärschlag

+++ 07.00 Uhr: Ramsan Kadyrow, Machthaber in Tschetschenien und Putin-Unterstützer, hat Polen mit einem Angriff gedroht. Das Medium Nexta veröffentlichte am Mittwoch (25. Mai) ein Video, in dem Kadyrow zu sehen ist. Darin sagt er: „Ich bin an Polen interessiert. Nach der Ukraine, sollte es einen Befehl geben, werden wir zeigen, zu was wir in sechs Sekunden imstande sind. Nehmt lieber eure Waffen von den Söldnern“, so Kadyrow. Tschetschenische Truppen sind bereits seit Ende Februar an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt. Dabei gehen sie laut übereinstimmenden Medienberichten äußerst brutal vor.

Ukraine-News: Offenbar 40 Städte von Russland angegriffen

+++ 06.00 Uhr: Das ukrainische Militär berichtet von einem Großangriff Russlands auf den Donbass. „Die Besatzer beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donezk und Luhansk und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses starben fünf Zivilisten und 12 wurden verwundet“, teilen die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstagmorgen auf Facebook mit. Die ukrainische Armee habe zehn feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer und vier Drohnen zerstört und 62 „feindliche Soldaten“ getötet.

Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seien die russischen Truppen in einigen Teilen des Donbass „zahlenmäßig weit überlegen“. Selenskyj hatte am Mittwochabend unter anderem deshalb neue Waffenlieferungen gefordert. Die Angaben des ukrainischen Militärs lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Russland bereitet wohl schnelle Bodenoffensive vor

Erstmeldung am Donnerstag, 26. Mai, 05.00 Uhr: Kiew/Moskau – Die russische Armee bereitet sich offenbar auf eine Schlacht um die Stadt Sjewjerodonezk, im Westen des Region Luhansk, vor. Der Oblast liegt im ostukrainischen Donbass, wo Russland seit Tagen Truppen für eine erneute Offensive zusammenzieht.

Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert im Lagebericht am Donnerstagmorgen (26. Mai), dass derzeit auffällige Truppenbewegungen um Sjewjerodonezk zu beobachten seien. Es sei möglich, dass Russland die Stadt angreife, bevor man die ukrainischen Kommunikationslinien am Boden abschneide – was als militärische Vorgehensweise offenbar gängig wäre. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf das Institut.

Der schnelle Angriff auf Sjewjerodonezk erfolge demnach wohl, um das „Tempo beizubehalten, nachdem es einen beträchtlichen Teil seines Personals, seiner Artillerie, seiner Flugzeuge und seiner Logistik an die Front geschickt hat“, analysiert das ISW. Russland musste bisher schwere Verluste im Ukraine-Krieg hinnehmen. Der ukrainische Generalstab geht mittlerweile von fast 30.000 Soldaten aus, die gefallen sind. Der Kreml nennt dazu logischerweise deutlich niedrigere Zahlen. (red)