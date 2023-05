Selenskyj in Deutschland zu Besuch: Waffen, Wiederaufbau, EU- und Nato-Beitritt sind seine Themen

News-Ticker

Aus Sicherheitsgründen wird das Programm des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj in Deutschland geheim gehalten. Selenskyjs Tag im News-Ticker.

in : Neues Milliarden-Programm zur Unterstützung mit Waffen Wolodymyr Selenskyj reist erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Deutschland. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 14. Mai, 9.15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj ist erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Deutschland gereist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ukrainischen Präsidenten zum offiziellen Auftakt seines Besuchs in Berlin empfangen. Selenskyj traf am Morgen in einem Autokonvoi am Schloss Bellevue ein, dem Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes. Nach dem Eintrag Selenskyjs ins Gästebuch war ein Gespräch des Bundespräsidenten mit dem ukrainischen Gast geplant. Auf beiden Seiten sollten je vier Berater dabei sein, hieß es.

+ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf Deutschland-Besuch. In Berlin wurde er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. © Christophe Gateau/dpa

Im Anschluss wollte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Nach einem Gespräch unter vier Augen und einer weiteren Unterredung im kleinen Kreis war auch eine Pressekonferenz geplant.

Erstmeldung vom 14. Mai: Berlin - Wolodymyr Selenskyj ist erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu politischen Gesprächen nach Deutschland gereist. Am frühen Sonntagmorgen meldete sich der ukrainische Präsident das erste Mal via Twitter zu Wort: „Bereits in Berlin“, schrieb Selenskyj und nannte gleich noch ein paar Stichworte für die möglichen Gesprächsthemen in Berlin: „Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung, Wiederaufbau. EU. Nato. Sicherheit.“

Das genaue Programm Selenskyjs wurde aus Sicherheitsgründen zunächst nicht bekannt gegeben. Es gab aber Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird.

+ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, ist am Sonntag (14. Mai) in Deutschland eingetroffen. © Evgeniy Maloletka/AP/Archivbild

In Deutschland war Selenskyj zuletzt wenige Tage vor Kriegsbeginn im Februar 2022 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach Kriegsbeginn hatte Selenskyj der Bundesregierung Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen in die Ukraine vorgeworfen. Spätestens seit der Zusage von Leopard-2-Kampfpanzern hat sich das aber gelegt. Deutschland gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine - sowohl militärisch als auch finanziell. Seit Kriegsbeginn genehmigte die Bundesregierung Waffenlieferungen für 2,75 Milliarden Euro.

Vorbereitet wurde der Besuch in Deutschland mit der Zusage weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine im Wert von zusätzlichen 2,7 Milliarden Euro. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und vier Flugabwehrsysteme Iris-T SLM von der deutschen Rüstungsindustrie bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte.

Selenskyj erhält Karlspreis in Aachen

Am Sonntagnachmittag findet in Aachen dann die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk im Dezember zugesprochen worden war. In der Begründung wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er sei „auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer“.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, Europa wolle mit der Auszeichnung ein Zeichen setzen: „Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Man werde in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen - „humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen“. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach von einem „starken Signal in Zeiten des Krieges“. Mit Präsident Wolodymyr Selenskyj werde in Aachen „ein entschlossener Kämpfer für die Werte des freien Europas gewürdigt“. (cs/dpa)

