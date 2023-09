Selbstbewusst ins „Haifischbecken“

Von: Clemens Dörrenberg

Teilen

„Mich hat einfach die Bundespolitik interessiert“, sagt Tina Winklmann. Zu Reden im Plenarsaal tritt die grüne Parlamentarierin gerne in Turnschuhen ans Pult. © Frederic Kern/Imago

Ohne Doktortitel im Bundestag aufzutreten, kann durchaus von Vorteil sein.

Über das Klientel ihrer Parteien haben Muhanad Al-Halak (FDP) und Tina Winklmann (Grüne) die gleiche Ansicht. Beide Bundestagsabgeordneten finden, dass die jeweilige Partei, der sie angehören, keine „Akademiker-Partei“ sei. Dennoch gibt es unter den ins Parlament Gewählten – nicht nur der beiden Regierungsparteien – wenige, die nicht studiert haben. Viele tragen gar einen Doktortitel. Und nicht bloß honoris causa.

Von den 736 Abgeordneten hat der Großteil mindestens einen Hochschulabschluss. Aus allen Fraktionen sitzen nur insgesamt 20 Abgeordnete im Parlament, die nach der Hauptschule aufgehört haben. Winklmann und Al-Halak sind zwei von ihnen. Sie hat Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik gelernt. Er hat eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik abgeschlossen.

„Ich bin in der Partei seit ich 16 bin“, sagt Winklmann. Bereits ein Jahr vorher, gleich zu Beginn ihrer Lehre, sei sie Gewerkschaftsmitglied geworden, berichtet die 43-jährige Oberpfälzerin, die aus einem politisch geprägten „Arbeiterhaushalt“ stammt, wie sie sagt. Ihr Akzent belegt die bayrische Herkunft. In dem CSU-geprägten Umfeld habe es keinen Grünen-Ortsverein in der Nähe gegeben. Deshalb habe sie auch weite Wege zu Parteitreffen mit dem Fahrrad nicht gescheut, um neben der Arbeit politisch aktiv sein zu können. Ihr Weg in die Politik sei klar gewesen, meint Winklmann.

Geradeheraus zieht mehr

In ihrem Beruf hat sie aber auch 25 Jahre lang gearbeitet und sich daneben engagiert. Mit Beginn dieser Legislaturperiode sitzt sie für die Grünen im Bundestag. „Mich hat einfach die Bundespolitik interessiert“, sagt sie. Sport- und Arbeitsmarktpolitik sind ihre Kernthemen. Zu Reden im Plenarsaal tritt die Parlamentarierin gerne in Turnschuhen ans Pult. Und was sie dann da sagt, ist ohne Allüren und Verzierungen

Al-Halak kam ebenfalls bei der jüngsten Wahl im Herbst 2021 in den Bundestag. Anfangs fiel ihm das Parlamentsdasein nicht leicht. Zunächst einmal musste er sich in dem riesigen Reichstagsbau und den angrenzenden Regierungsgebäuden orientieren. „Ich habe mich oft verlaufen“, gibt er zu und lacht. Aber auch der Ton im Parlament war neu für ihn. Der 34-Jährige spricht von einem „Haifischbecken“ und: „Man muss gut überlegen, was man sagt.“ Das sei „extrem“.

Der Abwassermeister, zu dem er sich nach der Lehre fortgebildet hat, sitzt im Umwelt- und Innenausschuss. „Nur Juristen“ gebe es dort. „Da merke ich schon, dass meine Sichtweise eine andere ist“, sagt der Mann, der als Kind mit seiner Familie vor dem Krieg im Irak floh und dann im niederbayerischen Grafenau eine „neue Heimat“ fand. Er rede dann halt „verständlicher und bodenständiger“ als andere Abgeordnete, findet Al-Halak.

Wissen, wovon die Rede ist

Durch Ehrenämter im Fußballverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr stieg er in die Kommunalpolitik ein. Ein starkes Wahlergebnis in Grafenau ebnete ihm den Weg in den Bundestag. Jedoch sei es nie sein Ziel gewesen, Politiker zu werden. Das geht wohl nicht wenigen so. Aber wie können mehr Hauptschulabsolvent:innen dazu bewegt werden, sich politisch zu engagieren und vielleicht auch eine politische Karriere einzuschlagen?

Winklmann und Al-Halak versuchen in Schulen junge Leute zu motivieren, indem sie ihre Geschichte erzählen. „Wir brauchen euch, weil ihr wisst, wovon ihr sprecht“, formuliert es die Grünen-Abgeordnete, wenn sie sich an Schülerinnen und Schüler endet. „Politik hat immer mit Reindenken zu tun.“ Deshalb sei es auch so wichtig, dass „unterschiedliche Biografien im Parlament“ vertreten seien, um den Bundestag „vielfältiger“ zu machen. Im Parlament gehöre die ganze Gesellschaft gespiegelt. Dennoch halten sich viele – zu viele Menschen von der Politik fern. Für Arbeiter:innen im Schichtbetrieb etwa sei es auch gar nicht so einfach, sich nebenbei noch politisch zu engagieren, muss Winklmann eingestehen.

Al-Halak ist auch wichtig, dass nicht nur Berufspolitiker:innen im Parlament sitzen. Junge Menschen, die aktiv werden wollen, sollten sich deshalb fragen: „Was muss ich studieren, um Politiker zu werden?“ Vielleicht bedeutet Studieren aber nicht unbedingt ein Hochschulstudium.