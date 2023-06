„Nicht auf der Seite des Rechts“ - Warum sich Russen im Ukraine-Krieg ergeben

Von: Stefan Schmid

Durch die russischen Mobilisierungen ins Heer gekommene Soldaten versuchen, in letzter Sekunde zu verweigern – oder ergeben sich an der Front.

Kramatorsk – Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto größer werden die Bemühungen Russlands, seine Streitkräfte zu vergrößern. Der ersten Teilmobilisierung im September 2022 folgte eine groß angelegte Kampagne, um weitere Personen zum Militärdienst zu bewegen. Doch nicht alle Einberufenen wollen auch in den Krieg ziehen und versuchen auf verschiedenen Wegen, diesem zu entgehen. Bei anderen, seit der ukrainischen Offensive in Kriegsgefangenschaft befindlichen Russen, setzt auch aufgrund brutaler russischer „Sperrtruppen“ ein Umdenken ein.

Russland setzt potenzielle Rekruten unter Druck

Als Russland die erste Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg einleitete, hatte dies zur Folge, dass zehntausende wehrfähige Personen aus dem Land flüchteten. Somit entschied sich die Regierung in Moskau, eine weitreichende Werbekampagne für den Militärdienst zu starten. So zumindest die offizielle Erzählung, denn Berichte, dass die Rekrutierungsbüros starken Druck auf die potenziellen Soldaten ausüben, häufen sich.

So schildern zwei Einberufene gegenüber der russischsprachigen Investigativzeitung The Insider die zweifelhaften Methoden der Militärbüros. Während einer der beiden berichtet, unter der Androhung einer Gefängnisstrafe zum Dienst gezwungen worden zu sein, sei zweiterer trotz „Plattfüße, einer Hernie mit Wirbelsäulenverkrümmung und Bluthochdruck“ für tauglich befunden worden.

Auswege zwischen Flucht und Psychatrie

Haben die Soldaten erst einmal für den Kriegsdienst unterschrieben, gibt es kaum mehr ein Entrinnen davor, in den Kampf geschickt zu werden. Nur wenige dürften solches Glück haben wie der Reservist Alexander, der berichtet, wie er mithilfe seiner Mutter und eines Taxifahrers aus der Kaserne und schließlich bis nach Kasachstan flüchten konnte – keine drei Tage später war er offiziell zur Fahndung ausgeschrieben.

Weniger Erfolg hatten die beiden unter zweifelhaften Umständen Eingezogenen. Einem der beiden wurde infolge eines psychologischen Tests eine Depression diagnostiziert, aufgrund derer er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Allerdings schildert er Fälle, in welchen Soldaten so lange den Test wiederholen sollten, bis sie diesen bestehen. Der andere, mit einer Drohung zur Unterschrift gezwungene, verweilt immer noch bei seiner Einheit, konnte sich bislang jedoch gegen jede Abberufung an die Front erwehren.

Berichte von russischen Sperrtruppen, die auf eigene Leute schießen

Unter denjenigen Russen, die schließlich doch an der Front landen, sind sicherlich auch eine Menge, die dies aus Überzeugung tun, doch auch bei einigen von ihnen scheint ein Umdenken einzusetzen. Das Wall Street Journal sprach mit mehreren von der Ukraine in Kramatorsk inhaftierten Kriegsgefangenen, denen klar werde, dass sie „nicht auf der Seite des Rechts stehen“ und die sich weigern wollen, „ausgetauscht zu werden“. Die Furcht vor den russischen Behörden ist größer als vor dem, was sie in Kriegsgefangenschaft erleiden könnten.

Der Unwille, nach Russland zurückzukehren, ist wohl auch darin begründet, was verschiedene Russen von der Front berichten. Die Rede ist von russischen „Sperrtruppen“, die hinter der Frontlinie auf diejenigen schießen sollen, die versuchen, sich zurückzuziehen oder zu flüchten. Ähnliches lässt sich aus einem vom ukrainischen Geheimdienst abgehörten und veröffentlichten Telefonat zwischen einem Soldaten und seiner Schwester herauslesen, in welchen von Exekutionen durch die „Sperrtruppen“ die Rede ist. (sch)