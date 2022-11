Schwedische Annäherung

Von: Gerd Höhler

Teilen

Hochwillkommen an der Nato-Nordostflanke: die schwedische Marine. © Markku Ulander/Imago

Die Regierung in Stockholm macht Anstalten, zwecks Nato-Eintritt auf die Türkei zuzugehen.

Am Dienstag wird der neue schwedische Regierungschef Ulf Kristersson zu Gesprächen mit Erdogan in Ankara erwartet. Kurz vor der Reise kündigte der schwedische Außenminister Tobias Billström am Samstag in einem Radiointerview einen Kurswechsel gegenüber syrischen Kurdenorganisationen an. Schweden werde die Kurdenmiliz YPG und ihren politischen Arm, die PYD, nicht weiter unterstützen, sagte Billström.

Die YPG gilt als wichtigster Verbündeter des Westens im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Sie wird deshalb massiv von den USA unterstützt. „Die Verbindung zwischen diesen Organisationen und der PKK, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, sind zu eng, um gut für die Beziehungen zwischen uns und der Türkei zu sein“, erklärte der schwedische Außenminister. Das Hauptziel seiner Regierung sei Schwedens Nato-Mitgliedschaft, so Billström.

Schweden und Finnland beantragten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine den Beitritt zur Nato. 28 der 30 Mitgliedsstaaten der Allianz haben der Aufnahme bereits zugestimmt. Ungarn hat eine Ratifizierung bis zum Jahresende angekündigt. Ob und wann die Türkei zustimmt, ist ungewiss. Erdogan hatte zwar beim Nato-Gipfel im Juni die Aufnahme der beiden skandinavischen Länder zunächst gebilligt, stellt aber jetzt wieder Bedingungen.

Ankara betrachtet die YPG und die PYD als syrische Ableger der verbotenen PKK. Ankara wirft Schweden vor, es unterstütze die Kurdenmilizen mit Waffenlieferungen und gewähre PKK-Aktivisten Zuflucht. Staatschef Erdogan blockiert deshalb die Nato-Norderweiterung. Er bezeichnet Schweden und Finnland als „Brutstätten des Terrorismus“.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bei einem Besuch in Ankara vergangene Woche die Türkei aufgefordert, ihren Einspruch fallenzulassen. „Finnland und Schweden haben ihre Zusagen gegenüber der Türkei erfüllt“, sagte Stoltenberg. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu erklärte dagegen, die bisherigen Schritte seien noch nicht ausreichend.

Ob die Distanzierung Schwedens von den syrischen Kurdenorganisationen die türkische Regierung umstimmen kann, muss sich beim Treffen des schwedischen Premiers mit Erdogan am Dienstag zeigen. Die Türkei verlangt von Schweden die Auslieferung von 73 Personen, denen „Terrorvergehen“ vorgeworfen werden. Dazu gehören neben kurdischen Aktivist:innen auch regierungskritische Journalist:innen und angebliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen, die in Schweden Zuflucht gefunden haben. Erdogan macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Schweden hatte im Juni zugesagt, die Auslieferungsanträge „schnell und sorgfältig“ zu prüfen. Es hat bisher aber erst einen Beschuldigten ausgeliefert, der in der Türkei wegen Kreditkartenbetrugs gesucht wurde.

Schweden hat eine lange Tradition in der Aufnahme politisch Verfolgter. Die von Kristersson Mitte Oktober gebildete Minderheitskoalition aus Bürgerlichen und Liberalen ist auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen. Sie stehen für eine Abkehr vom migrationsfreundlichen Kurs des Landes.

Die von der Türkei geforderten Auslieferungen stoßen aber auf hohe juristische Hürden. Das Problem sind die weitgefassten türkischen Anti-Terrorgesetze, die es erlauben, auch friedliche Bürgerrechtlerinnen und kritische Journalisten wegen „Terror“-Vergehen anzuklagen und zu verurteilen. Nach den geltenden Gesetzen kann Schweden Auslieferungsersuchen nur dann stattgeben, wenn es gegen die Gesuchten konkrete Beweise gibt. Die scheinen aber in den meisten Fällen zu fehlen.