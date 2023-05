Schweden will Forderungen erfüllen

Stockholm hofft, dass Erdogan die Blockade des Nato-Beitritts aufgibt.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson braucht für den geplanten NATO-Beitritt die Zustimmung der Türkei. © Kay Nietfeld

Die Reaktionen in Schweden nach der Präsidentschaftswahl in der Türkei sind gemischt. Es gibt Stimmen, die annehmen, dass der Nato-Beitritt Schwedens, den Ankara blockierte, nun ins Rollen komme. „Erdogan braucht verzweifelt ausländisches Kapital,“ sagt Tomas Thorén vom öffentlich-rechtlichen Sender svt. Der Präsident werde sich mit dem Nato-Beitritt Schwedens abfinden, um Geld aus dem Westen zu bekommen. Die Volkswirtschaft der Türkei leidet, die Inflation liegt bei rund 50 Prozent.

Erdogan hat seit Mai 2022 Schwedens Nato-Ambitionen blockiert und unterschiedliche Forderungen gestellt, denen Stockholm teils nachkam. Zuletzt warf die Regierung in Ankara dem skandinavischen Land vor, weiter Terrororganisationen zu unterstützen. Gemeint sind die in der EU verbotene PKK, aber auch oppositionelle Gruppen, die im Westen nicht als „terroristisch“ eingestuft werden. Zudem empört sich die türkische Öffentlichkeit über Koranverbrennungen, welche in Schweden erlaubt sind.

Michael Sahlin, Schwedens ehemaliger Botschafter in der Türkei, geht davon aus, dass Erdogan den Westen bis zum Nato-Gipfel im Juli in Vilnius im Unklaren lassen wird. Er nimmt eine stille Übereinkunft zwischen dem Türken und Wladimir Putin an, Schweden aus der Nato heraus zu halten.

„Terrorgesetz“ tritt in Kraft

Marianna Serveta, Analytikerin des staatlichen „Forschungsinstituts für Totalverteidigung“, sieht eine Entwicklung Erdogans hin zum Diktator. Da der Präsident vor der Wahl den Kampf gegen den Terror zum Thema gemacht habe, hält sie einen Sinneswandel für unwahrscheinlich. Dies machte er auch in einem Interview mit dem US-Sender CNN deutlich, in dem er sich beschwerte, dass sich in Schweden „Terrorgruppen frei auf den Straßen bewegen“.

Das nordeuropäische Land, das aufgrund seiner großzügigen Asylpolitik 100.000 kurdischstämmige Einwohner:innen beherbergt, versucht weiter, Erdogan entgegen zu kommen. So tritt am 1. Juni das „Terrorgesetz“ in Kraft. Dann wird die Unterstützung „terroristischer Vereinigungen“ strafbar. Es gibt Personen mit Verbindungen zur kurdischen Widerstandsorganisation, denen die Abschiebung in die Türkei droht. Die Mitte-Rechts-Regierung unter Ulf Kristersson setzt auf einen Nato-Beitritt in Vilnius. Aber auch Ungarn stellt sich dagegen, wegen der Kritik Stockholms an seiner Innenpolitik.