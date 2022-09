Schweden-Wahl 2022: Bandenkriminalität spielt Rechtspopulisten in die Karten

Parlamentswahl am 11. September

Von Helena Gries schließen

Schweden wählt einen neuen Reichstag. Die Bandengewalt beherrscht vor der Parlamentswahl den Wahlkampf. Der News-Ticker zur Schweden-Wahl 2022.

Schweden-Wahl 2022 : Am 11. September wird in Schweden ein neuer Reichstag gewählt.

: Am 11. September wird in Schweden ein neuer Reichstag gewählt. Gute Chancen für Sozialdemokraten: Umfragen zufolge liegt die Partei von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson vorn.

Umfragen zufolge liegt die Partei von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson vorn. Weitere Wahlen in Schweden: Neben der Parlamentswahl stehen am selben Tag auch die Wahlen der Provinziallandtage und der Gemeinderäte an.

Stockholm – Alle vier Jahre am zweiten Sonntag im September wählt Schweden seinen neuen Reichstag. Die letzte Parlamentswahl fand im Jahr 2018 statt. Bei der Schweden-Wahl 2022 wird festgelegt, welche Personen das schwedische Volk im Parlament vertreten werden. Umfragen zufolge führen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson mit 30 Prozent, allerdings dicht gefolgt von den rechtsextremen Schwedendemokraten (SD). Das schwedische Meinungsforschungsinstitut Sifo sieht die Rechten derzeit bei rund 23 Prozent der Stimmen.

Grund dafür könnte die eskalierende Bandengewalt in Schweden sein, welche den Rechtspopulisten in die Karten spielt. Magdalena Andersson muss bei der Wahl nach nur zehn Monaten als Regierungschefin um ihr Amt bangen. Denn die Opposition wirft Anderssons Sozialdemokraten vor, die Situation in dem skandinavischen EU-Land nicht im Griff zu haben.

Schweden-Wahl 2022: Sozialdemokraten gegen rechte Schwedendemokraten

Persönlich ist die 55-Jährige beliebt. In Umfragen liegt jedoch ein möglicher Block aus Sozialdemokraten, Linken, Grünen und Zentrumspartei kurz vor der Schweden-Wahl 2022 in etwa gleichauf mit dem liberal-konservativen Lager um die Partei Moderaterna.

Wo wird gewählt? Schweden Was wird gewählt? Reichstag, Provinziallandtage, Gemeinderäte Wann wird gewählt? 11. September 2022 Wie oft wird gewählt? Alle vier Jahre Wie viele Wahlkreise gibt es? 29

Das Kopf-an-Kopf-Rennen hat einen besonderen Grund: Zum ersten Mal gehen die von den anderen politischen Parteien bislang geächteten rechten Schwedendemokraten (SD) als Teil des bürgerlichen Oppositionsblocks in die Wahl. Deren rhetorisch gewandter Parteichef Jimmie Åkesson träumt davon, Schweden zum Land mit der „geringsten Einwanderung in Europa“ zu machen. „Es gibt keinen anderen Faktor, der Schweden so sehr und so negativ beeinflusst hat wie die große, unkontrollierte und nachlässige Migrationspolitik“, sagte er laut Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Wahlkampf.

+ Schwedens Ministerpräsidentin, die Sozialdemokratin Magdalena Andersson, muss bei der Schweden-Wahl 2022 am 11. September um ihr Amt bangen. Die eskalierende Bandengewalt in Schweden spielt den Rechtspopulisten in die Karten. (Archivbild) © IMAGO/Pontus Lundahl

Die neue Behörde für psychologische Verteidigung warnt zudem eindringlich vor russischer Einflussnahme auf die Wahlen. In Anbetracht zunehmender Spannungen mit Moskau im Rahmen des Ukraine-Krieges sei man in höchster Alarmbereitschaft, was eine Einmischung von außen in die bevorstehenden Wahlen angeht. (hg/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Pontus Lundahl