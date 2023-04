„Nicht genug funktionierende Panzer“? Putin sagt Militärparade am 9. Mai ab

Von: Nadja Austel

Die traditionellen Militärparaden zum Tag des Sieges müssen teilweise ausfallen. (Archivbild) © Valeriy Sharifulin/dpa

Sicherheitsbedenken oder militärische Schwäche? Russland hat angeblich „nicht genug funktionierende Panzer, um die Straße rauf und runter zu fahren“.

Moskau – Die Gouverneure zweier russischer Regionen haben die Militärparaden, die üblicherweise zum Tag des Sieges am 9. Mai in ganz Russland stattfinden, unter Berufung auf Sicherheitsbedenken abgesagt. Der Gouverneur von Kursk, Roman Starovoyt, erklärt laut Angaben der Nachrichtenagentur RBC, dass es in der gleichnamigen Regionalhauptstadt „aus Sicherheitsgründen“ keine Parade geben werde.

Etwas umständlicher und drastischer formuliert es sein Amtskollege im russischen Gebiet Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. Der verkündet, dass die Parade in seiner Oblast „ebenfalls nicht stattfinden wird, um den Feind nicht mit einer großen Anzahl von Fahrzeugen und Soldaten zu provozieren“, zitiert ihn der russische Telegrammkanal ASTRA.

Russland: Ukraine-Krieg frisst Loch in militärische Ausrüstung

Die militärischen Paraden finden traditionell in ganz Russland und in Teilen der ehemaligen Sowjetunion statt, um der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg zu gedenken, der allgemein als „Großer Vaterländischer Krieg“ bekannt ist. Die prunkvollste Parade wird auf dem Roten Platz in Moskau abgehalten, wo die Truppen mit prächtiger militärischer Ausrüstung marschieren – eine Demonstration der russischen Militärmacht, die angesichts der Invasion des Kremls in die Ukraine noch an Bedeutung gewinnt.

Den Ukraine-Krieg nennen die Gouverneure der zwei Oblasten Kursk und Belgorod, die beide an der Grenze zur Ukraine liegen, immerhin indirekt in ihren Erklärungen als Grund zur Enthaltung bei den Militärparaden. Doch eine Theorie besagt, dass dahinter mehr steckt. Die Absage soll auf einen Mangel an militärischer Ausrüstung zurückzuführen sein, berichtet die Onlinezeitung Newsweek.

Ukraine-Krieg: Russland hat „nicht genug funktionierende Panzer“ für Paraden

Der Twitter-Account Tendar erklärt demnach, die Entscheidung sei getroffen worden, „weil sie einfach nicht genug funktionierende Panzer haben, um die Straße rauf und runter zu fahren“. Tendar liefert, so Newsweek, laufend aktuelle Informationen zum Krieg in der Ukraine.

Jeder russische Panzer werde an der Front gebraucht und alle übrigen Paradefahrzeuge werden für die größeren Städte benötigt, fügte Tendar dem Post hinzu. Im vergangenen Jahr sei bereits die Flugshow bei der Parade in Moskau ebenfalls abgesagt worden. Die Behörden hätten diesen Ausfall mit „schlechtem Wetter“ begründet.

Russland fehlen Panzer: Keine Paraden wegen Ukraine-Krieg

Eine Stellungnahme der Gouverneure von Kursk und Belgorod liegt bislang nicht vor. Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben russische Grenzregionen wie Belgorod und Kursk Kiew für regelmäßige Raketen- und Drohnenangriffe auf militärische Einrichtungen verantwortlich gemacht.

In beiden Regionen fanden im vergangenen Jahr Paraden zum Tag des Sieges statt, wobei in Kursk über 1000 Soldaten und Angehörige der Sicherheitsbehörden zugegen waren. Die Veranstaltung in der russischen Hauptstadt wurde jedoch abgespeckt. (na)