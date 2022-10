Scholz empfängt Orban in Berlin

Von: Erkan Pehlivan

In Berlin sind Kanzler Olaf Scholz und Viktor Orban zusammengekommen. Zwischen Orban und Bundesregierung sind die Beziehungen seit Jahren angespannt.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat heute den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Berliner Kanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen nach Angaben von deutscher Seite die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Der rechtsnationale ungarische Regierungschef wettert seit Monaten gegen die Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat. Trotzdem stimmte sein Land bisher immer für die Strafmaßnahmen, die einstimmig beschlossen werden müssen.

Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland seit Jahren angespannt

Zwischen Berlin und Budapest gibt es seit Jahren erhebliche politische Differenzen, unter anderem in der Flüchtlingspolitik und aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Zudem verurteilt Orban zwar den Angriff Russlands auf die Ukraine, kritisiert jedoch die von den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten getragene Sanktionspolitik gegen Moskau regelmäßig scharf.

Orban schwächt mit seiner Haltung das vereinte Europa. „Das ist nicht unser Krieg!“ Und: „Diesen Krieg können die Ukrainer niemals gewinnen, die Sanktionen werden Russland nicht in die Knie zwingen“, hatte der ungarische Ministerpräsident am vergangenen Samstag im rumänischen Kurort Baile Tusnad gesagt.

Viktor Orban und Olaf Scholz © Wolfgang Kumm/dpa

Orban-Beraterin tritt nach „reinem Nazi-Text“ zurück

Zwischen Berlin und Budapest gibt es seit Jahren auch Spannungen, unter anderem wegen der Flüchtlingspolitik und aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Orban fällt zudem immer wieder mit seinem Populismus auf. Seine Beraterin Zsuzsa Hegedüs, die den ungarischen Staatschef seit 20 Jahren kennt, ist deswegen kürzlich zurückgetreten. In einer Rede warnte Orban vor einer „gemischtrassigen Welt“.

Hegedüs hatte die Rede als „reinen Nazi-Text“ bezeichnet, wie ungarische Medien berichteten. Ein Sprecher Orbans hingegen wiegelte später ab und sagte, die Medien hätten die Kommentare falsch wiedergegeben. In der regierungsnahen Tageszeitung Magyar Nemzet wurde Orban in einem Artikel dafür gelobt, dass er die Idee der Nationalität gegen das Bestreben verteidige, alle Nationen „zu einer grauen, ununterscheidbaren Masse“ zu vermischen.

Keine gemeinsame Pressekonferenz mit Orban

Eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem deutschen Gastgeber war nicht geplant, um peinliche Situationen wegen kritischer Fragen an den Gast zu vermeiden. Orban wollte im Anschluss an das Treffen mit Scholz auf einem Wirtschaftsforum des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft reden. Am Dienstag nimmt er an einer vom Magazin Cicero veranstalteten Diskussionsrunde mit dem Titel „Sturm über Europa - der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen“ teil. (erkan Pehlivan/dpa/AFP)