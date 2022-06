Scholz, Macron und Draghi mit Sonderzug in Kiew eingetroffen

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth

Der Besuch von Kanzler Scholz in Kiew steht unter Beobachtung. Die Ukraine hat viele Forderungen an Deutschland und den Kanzler.

Lange erwartete Reise: Kanzler Olaf Scholz besucht im Ukraine-Krieg den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kanzler Olaf Scholz besucht im Ukraine-Krieg den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Mit dabei sind der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi.

Anforderungen an Deutschland: Welche Entwicklungen die Gespräche in Kiew nehmen, lesen Sie im News-Ticker.

+++ 08.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Donnerstagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten.

Ukraine-Krieg: Scholz im Sonderzug nach Kiew

Update vom Donnerstag, 16. Juni, 07.30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind Medienberichten zufolge gemeinsam an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Die Staats- und Regierungchefs hatten den Zug in Polen bestiegen und wurden am Donnerstagmorgen in Kiew in der Ukraine erwartet, wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtete. Sie veröffentlichte dazu ein Foto der drei Politiker an Bord des Zuges. Auch das ZDF meldete den Beginn der Reise.

Mario Draghi, Olaf Scholz und Emmanuel Macron sind in Kiew angekommen, um über den Ukraine-Krieg mit Selenskyj zu sprechen. © Ludovic Marin/dpa

Scholz besucht Ukraine – Zwei „entscheidende“ Forderungen

Erstmeldung vom Mittwoch, 15. Juni: Kiew/Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz plant am Donnerstag (16. Mai) in die Ukraine zu reisen. Wie bereits durchsickerte, stehen vor Ort zahlreiche Termine auf der Agenda. Unter anderem soll ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant sein.

Selenskyj hatte Scholz bereits am Montagabend im ZDF-Interview scharf für ausbleibende Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine kritisiert. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat am Mittwoch zwei „entscheidende“ Forderungen an Scholz formuliert.

Ukraine-Krieg: Scholz reist nach Kiew – doch wie?

„Erstens geht es uns darum, dass der deutsche Regierungschef klipp und klar, ohne Wenn und Aber, die Gewährung eines Kandidatenstatus für die EU-Mitgliedschaft verspricht und dafür sorgt, dass der Europäische Rat nächste Woche diese geschichtsträchtige Entscheidung einstimmig trifft“, sagte Melnyk RTL und ntv. Zudem erwarte die Ukraine, dass Scholz „beim Thema schwere Waffen über den Schatten deutscher Zögerlichkeit springt und der Ukraine mit wirklich allen verfügbaren Mittel aus den Bundeswehrbeständen und der Rüstungsindustrie massiv unter die Arme greift“.

Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Kabinettssitzung in Berlin. (Archivfoto) © Michael Kappeler / dpa

Scholz reist gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Präsidenten Draghi nach Kiew. Der Tagesspiegel berichtet, dass keine Besuche außerhalb der Hauptstadt, beispielsweise in Butscha, geplant sind.

Wie die Reise des Bundeskanzlers abläuft, ist derweil unklar. Möglicherweise reist er zeitweise mit dem Zug in die Ukraine. Der Luftraum über dem Land ist weiterhin gesperrt, sprich: Scholz könnte lediglich auf einen grenznahen Flughafen eines Nachbarstaates der Ukraine mit der Regierungsmaschine landen. (tu mit dpa/AFP)